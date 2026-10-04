Hülya Avşar mor payetli elbisesiyle sosyal medyayı salladı: "Tenis bitince konsere mi gidecek?"
Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoyla magazin gündemini yine sarsmayı başardı. Yıllardır tutkunu olduğu tenis sporunu sıra dışı bir stille buluşturan ünlü sanatçı, kortlara alıştığımız sportif kıyafetler yerine mor payetli mini elbisesi ve otriş detaylarıyla çıktı. Elinde raketle kamera karşısında şov yapan Avşar’ın bu gösterişli tarzı takipçilerini ikiye böldü.
Yeşilçam döneminde başlayan oyunculuk kariyerini yıllar içinde müzik ve televizyon projeleriyle sürdüren Hülya Avşar, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
SIRA DIŞI TARZ
Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Hülya Avşar, bu kez tenis konseptini sıra dışı tarzıyla bir araya getirdi.Hülya Avşar'dan tenis kortunda şaşırtan payetli tarz
TENİS KONSEPTİNE PAYETLİ DOKUNUŞ
Elinde tenis raketiyle kamera karşısına geçen ünlü sanatçı, mor payetli mini elbisesi ve otriş detaylı kombiniyle dikkat çekti. Avşar, sportif konsepti gösterişli bir stille buluşturdu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Alışılmış tenis kıyafetlerinin dışında tercih ettiği iddialı kombiniyle kısa sürede yoğun ilgi gören Avşar'ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ENERJİSİNE ÖVGÜ YAĞMURU
Takipçileri, ünlü sanatçının tarzı ve enerjisiyle ilgili çok sayıda yorum yaptı.
TAKİPÇİLERİNDEN ESPRİLİ YORUMLAR
Avşar'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
"Hülya ablacığım, tenise giderken böyle sade bir şey tercih etmen süper olmuş."
"Hem assolistliğinin ışıltısı hem tenis tutkusunun enerjisi."
"Tenis bitince konser verme kostümü."
"Hülya Avşar & Banu Alkan kombini."
Avşar'ın dikkat çeken tenis stili, takipçilerini ikiye bölerken paylaşım kısa sürede magazin gündeminin dikkat çekenleri arasına girdi.