Safra kesesi alındığında sindirim sistemi çalışmaya devam ediyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) BADEMCİKLER NY Post'ta yer alan habere göre boğazın arka bölümünde bulunan bademcikler, vücuda burun ve ağız yoluyla giren mikropların filtrelenmesine yardımcı oluyor. Ancak sık sık enfekte olmaları veya aşırı büyümeleri ciddi sorunlara neden olabiliyor. Büyüyen bademcikler özellikle uyku sırasında hava yolunu daraltarak horlama ve uyku bozukluklarına yol açabiliyor. Bu nedenle bazı durumlarda bademciklerin cerrahi olarak alınması öneriliyor. Bademcikler olmadan da bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla mücadele edebiliyor.

Bademcikler, sık enfeksiyon ve büyüme nedeniyle alınabiliyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) YİRMİLİK DİŞLER Genellikle 17-25 yaş arasında çıkan yirmilik dişler, modern insanın çene yapısında çoğu zaman kendilerine yeterli alan bulamıyor. Diş etinin altında gömülü kalabilen bu dişler, diğer dişleri sıkıştırabiliyor, çürüyebiliyor ve şiddetli ağrı ile şişliğe neden olabiliyor. Bu nedenle milyonlarca kişi yirmilik dişlerini çektiriyor. Dahası, insanların yaklaşık yüzde 20'sinde yirmilik dişler hiç bulunmuyor. Uzmanlara göre bunun nedeni evrimsel geçmişimizle bağlantılı olabilir. Daha sert ve pişmemiş yiyeceklerle beslenen atalarımızın daha büyük çenelere ve fazladan azı dişlerine ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.

Yirmilik dişler çene yapısına uyum sağlayamadığında sorun çıkarabiliyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) PALMARİS LONGUS KASI Ön koldan avuç içine kadar uzanan palmaris longus adlı küçük kas, bileğin bükülmesine yardımcı oluyor. Ancak şaşırtıcı şekilde insanların yaklaşık yüzde 25'i bu kas olmadan dünyaya geliyor. Üstelik kasın bulunmaması günlük yaşamda belirgin bir güç kaybına neden olmuyor. Araştırmacılar, bu yapının atalarımızın ağaçlara tırmanması ve dallardan sallanmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.