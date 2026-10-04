Yoklukları hayatı durdurmuyor! İnsan vücudundaki 6 şaşırtıcı yapı: Bilim insanları açıkladı
İnsan vücudu geçmişten günümüze uzanan şaşırtıcı izleri hala taşıyor. Apandisten yirmilik dişlere, küçük kaslardan bademciklere kadar bazı yapılar çıkarıldığında ya da doğuştan bulunmadığında hayat normal şekilde devam edebiliyor. Peki vücudumuzda bulunan bu parçaların gerçekten hiçbir işlevi yok mu? Bilim insanları yanıtladı. İşte insan bedeninin dikkat çeken 6 gizemli parçası…
İnsan vücudundaki bazı organ ve kaslar hayatımızı sürdürmemiz için zorunlu değil. Hatta bazıları enfeksiyon, ağrı ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği için cerrahi müdahaleyle çıkarılabiliyor. Bilim dünyasının dikkat çektiği bu yapılardan bazıları çıkarıldığında insanlar normal yaşamlarına devam edebiliyor. Ancak araştırmalar, bu parçaların bazılarının sanıldığı kadar işlevsiz olmadığını da ortaya koyuyor.
APANDİS
Karın bölgesinin sağ alt kısmında, kalın bağırsağın sonunda bulunan apandis uzun yıllar boyunca işlevsiz bir organ olarak değerlendirildi. Ancak iltihaplandığında ciddi sorunlara neden olabiliyor.
Apandisit geliştiğinde ani karın ağrısı, mide bulantısı, kabızlık ve şişkinlik görülebiliyor. Organın yırtılması halinde enfeksiyonun vücuda yayılması ise hayati tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle apandisin cerrahi olarak çıkarılması oldukça yaygın.
Bununla birlikte, son yıllarda yapılan araştırmalar apandisin tamamen "işe yaramaz" olmadığını gösteriyor. Organın bağışıklık hücreleri içerdiği ve sindirime yardımcı faydalı bakteriler için bir alan oluşturduğu belirtiliyor.
SAFRA KESESİ
Karaciğerin altında bulunan safra kesesi, karaciğerin ürettiği safrayı depoluyor ve yoğunlaştırıyor. Ancak safra taşları veya enfeksiyon nedeniyle ciddi ağrılara ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Bu gibi durumlarda safra kesesinin alınması gerekebiliyor. İlginç olan ise organ çıkarıldıktan sonra sindirim sisteminin çalışmaya devam etmesi. Safra, artık kesede depolanmak yerine karaciğerden doğrudan ince bağırsağa akıyor.
BADEMCİKLER
NY Post'ta yer alan habere göre boğazın arka bölümünde bulunan bademcikler, vücuda burun ve ağız yoluyla giren mikropların filtrelenmesine yardımcı oluyor. Ancak sık sık enfekte olmaları veya aşırı büyümeleri ciddi sorunlara neden olabiliyor.
Büyüyen bademcikler özellikle uyku sırasında hava yolunu daraltarak horlama ve uyku bozukluklarına yol açabiliyor. Bu nedenle bazı durumlarda bademciklerin cerrahi olarak alınması öneriliyor. Bademcikler olmadan da bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla mücadele edebiliyor.
YİRMİLİK DİŞLER
Genellikle 17-25 yaş arasında çıkan yirmilik dişler, modern insanın çene yapısında çoğu zaman kendilerine yeterli alan bulamıyor.
Diş etinin altında gömülü kalabilen bu dişler, diğer dişleri sıkıştırabiliyor, çürüyebiliyor ve şiddetli ağrı ile şişliğe neden olabiliyor. Bu nedenle milyonlarca kişi yirmilik dişlerini çektiriyor. Dahası, insanların yaklaşık yüzde 20'sinde yirmilik dişler hiç bulunmuyor.
Uzmanlara göre bunun nedeni evrimsel geçmişimizle bağlantılı olabilir. Daha sert ve pişmemiş yiyeceklerle beslenen atalarımızın daha büyük çenelere ve fazladan azı dişlerine ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.
PALMARİS LONGUS KASI
Ön koldan avuç içine kadar uzanan palmaris longus adlı küçük kas, bileğin bükülmesine yardımcı oluyor. Ancak şaşırtıcı şekilde insanların yaklaşık yüzde 25'i bu kas olmadan dünyaya geliyor.
Üstelik kasın bulunmaması günlük yaşamda belirgin bir güç kaybına neden olmuyor. Araştırmacılar, bu yapının atalarımızın ağaçlara tırmanması ve dallardan sallanmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.
PLANTARİS KASI
Listenin son sırasında ise bacağın arka bölümünde bulunan küçük ve ince plantaris kası yer alıyor.
Bu kasın yırtılması, baldırda şiddetli ağrıya ve bazı durumlarda "patlama" hissine neden olabiliyor. Ancak insanların yaklaşık yüzde 7 ila 16'sının bu kastan doğuştan yoksun olduğu tahmin ediliyor.
Uzun yıllar boyunca büyük ölçüde işlevsiz kabul edilen plantaris kasının denge, duruş ve hareket üzerinde bazı katkıları olabileceğini savunan araştırmacılar da bulunuyor.
VÜCUDUMUZDA HALA GEÇMİŞTEN İZLER VAR
Apandisten yirmilik dişlere, küçük kaslardan bademciklere kadar bu yapılar insan bedeninin evrimsel geçmişine dair dikkat çekici ipuçları taşıyor. Bazıları olmadan hayatımızı sürdürebilsek de bilimsel araştırmalar, "gereksiz" olarak nitelendirilen yapıların bazılarının aslında tamamen işlevsiz olmadığını ortaya koyuyor.