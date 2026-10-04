ERSOY UYARDI: 6'NIN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremleri değerlendirdi.



Bölgedeki hareketliliği harita üzerinden yorumlayan Ersoy, "Depremlerin hepsi aynı yerde, aynı bölgede meydana geldi. Büyük ihtimalle aynı fay üzerindeki hareketleri izliyoruz şu anda. Yaklaşık birbirine yakın büyüklükteki depremler bunlar. Büyük bir fayın üzerine denk gelmiyor ama bu merkez üsleri yine de orada birbirine paralel, kuzey-güney boyunca uzanan birkaç fay var, o fayların yakınında" ifadelerini kullandı.

Bu sarsıntıların daha da izlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bundan sonra daha da iyi izlemek gerekiyor. Çünkü artçılar hep bir fay üzerine denk geliyor. Bazen şöyle bir karakter de oluyor faylarda. Bu büyüklükteki depremler yüzlerce, çok sayıda meydana geliyor ama büyük bir deprem meydana gelmeyebiliyor. Bir seri bu deprem fırtınasıyla birlikte bölge halkı tabii çok tedirgin olabiliyor" dedi.

Sarsıntıların Batı Anadolu'daki gibi olmadığını vurgulayan Ersoy, "Buradakiler tektonik depremler olduğunu düşünüyoruz. Hepsi geniş bir alanda hissedilebilir depremler. bunlar normal şartlar altında yıkıcı depremler değildir" şeklinde konuştu.

ADANA VE OSMANİYE’DEKİ DEPREMLER ÖNCÜ MÜ?

Yaşanan sarsıntıların “öncü deprem” olup olmadığı yönündeki endişelere de yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kullanmayalım çünkü bir sonraki depremi tahmin edebilirsek ancak bunlar öncü ve ondan küçük depremler diyebiliriz. Bunları söyleyemiyoruz biliyorsunuz. Ama bu bölge biraz daha büyük depremler üretebilecek kapasiteye de sahip. Bu bölgede 6'nın üzerine çıkacak depremler üretebilecek faylar var Adana'nın kuzeyinde. Dolayısıyla bu tür depremler meydana gelebilir mi, teorik olarak gelebilir. Ama bundan sonra gelecektir gibi kesin bir şey söylemek elbette mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Meydana gelen üç depremin birbiriyle ilişkisine de değinen Ersoy, "Aynı fay üzerinde olduğunu düşünüyorum, aynı fay üzerinde gelişen depremler. Enerji uzun dönem içerisinde bu tür depremlerle sönümlenecek olabilir. Bunlar hep teorik yaklaşımlar, gerçeğini elbette bilemeyiz ama izlemek gerekiyor" dedi.