Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası! 4,8 ile vurdu 5,2 ile korkuttu... AFAD'dan açıklama
Adana Saimbeyli'de 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremlerin hemen ardından Osmaniye 5,2 ile sallandı. Sarsıntılar çevre illerden de hissedildi. Peş peşe 3 depremden sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise gelen her ihbarı değerlendiklerini bildirdi. AFAD'dan da açıklama geldi.
Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler yaşandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesi 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9'la sallandı. Bu depremlerden 7 dakika sonra Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı.
Depremler Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin ve çevre illerde de hissedildi.
CANLI ANLATIM
BEŞTEPE VE AK PARTİ'DEN "DEPREM" AÇIKLAMASI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Duran, "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen, çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Adana’mızda ve Osmaniye’mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm kurumlar saha taramalarına devam ediyor. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz" paylaşımında bulundu.
BAKAN MEMİŞOĞLU: OLUMSUZLUK YOK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adana ve Osmaniye’deki depremlerle ilgili "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.
ERSOY UYARDI: 6'NIN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremleri değerlendirdi.
Bölgedeki hareketliliği harita üzerinden yorumlayan Ersoy, "Depremlerin hepsi aynı yerde, aynı bölgede meydana geldi. Büyük ihtimalle aynı fay üzerindeki hareketleri izliyoruz şu anda. Yaklaşık birbirine yakın büyüklükteki depremler bunlar. Büyük bir fayın üzerine denk gelmiyor ama bu merkez üsleri yine de orada birbirine paralel, kuzey-güney boyunca uzanan birkaç fay var, o fayların yakınında" ifadelerini kullandı.
Bu sarsıntıların daha da izlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bundan sonra daha da iyi izlemek gerekiyor. Çünkü artçılar hep bir fay üzerine denk geliyor. Bazen şöyle bir karakter de oluyor faylarda. Bu büyüklükteki depremler yüzlerce, çok sayıda meydana geliyor ama büyük bir deprem meydana gelmeyebiliyor. Bir seri bu deprem fırtınasıyla birlikte bölge halkı tabii çok tedirgin olabiliyor" dedi.
Sarsıntıların Batı Anadolu'daki gibi olmadığını vurgulayan Ersoy, "Buradakiler tektonik depremler olduğunu düşünüyoruz. Hepsi geniş bir alanda hissedilebilir depremler. bunlar normal şartlar altında yıkıcı depremler değildir" şeklinde konuştu.
ADANA VE OSMANİYE’DEKİ DEPREMLER ÖNCÜ MÜ?
Yaşanan sarsıntıların “öncü deprem” olup olmadığı yönündeki endişelere de yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kullanmayalım çünkü bir sonraki depremi tahmin edebilirsek ancak bunlar öncü ve ondan küçük depremler diyebiliriz. Bunları söyleyemiyoruz biliyorsunuz. Ama bu bölge biraz daha büyük depremler üretebilecek kapasiteye de sahip. Bu bölgede 6'nın üzerine çıkacak depremler üretebilecek faylar var Adana'nın kuzeyinde. Dolayısıyla bu tür depremler meydana gelebilir mi, teorik olarak gelebilir. Ama bundan sonra gelecektir gibi kesin bir şey söylemek elbette mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Meydana gelen üç depremin birbiriyle ilişkisine de değinen Ersoy, "Aynı fay üzerinde olduğunu düşünüyorum, aynı fay üzerinde gelişen depremler. Enerji uzun dönem içerisinde bu tür depremlerle sönümlenecek olabilir. Bunlar hep teorik yaklaşımlar, gerçeğini elbette bilemeyiz ama izlemek gerekiyor" dedi.
"ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZ DURUM YOK"
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" mesajını paylaştı.
ADANA VE OSMANİYE VALİLERİ: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Peş peşe depremlerin ardından A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, kendilerine yansıyan olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Vali Yavuz, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlara çok geçmiş olsun diliyorum. İster istemez vatandaşlarımızda tedirginlik oluştu. An itibarıyla bölgede olumsuz bir durum yok. Depremin bölgesi merkeze uzakta. Hem AFAD ekiplerimiz hem kolluk birimlerimiz bu anlamda konuyu çok yakın takip ediyor. Sahayı tarıyorlar. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iletişim halindeler. Taramaya devam edeceğiz. Adana 6 Şubat’ı yaşamış bir ilimiz. Şu anda çok şükür mal ve cana gelen olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.
Vali Yavuz, “Bölgemizde farkındalık var. Kırsal bir bölgedeyiz. Hem geçmiş depremlerden bazen de yapının uzun süredir kullanılıyor olmasından kaynaklı bazı olumsuzluklar olabilir. Vatandaşlarımızın bu yapılardan uzak durması, gerekirse boşaltması lazım. Ama şu an olumsuz bir durum yok. Hazırlıklı olmak lazım. Allah bizi afetlerden korusun diyelim. Tekrardan vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun.” diye konuştu.
Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon halinde sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Serdengeçti, “Hiçbir sıkıntımız yok. Şu aşamada bir sıkıntıyla ilgili bilgi intikal etmedi” dedi. Vali Serdengeçti, ekiplerin özellikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
BAKAN KURUM: TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz" dedi.
Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.
ÇİFTÇİ: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarına başladığını bildirdi.
"An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" diyen Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:
Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir.
AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan deprem sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.
OSMANİYE'DE 5.2'LİK DEPREM
Bu depremlerin ardından saat 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
ŞANLIURFA'DA DA 5.4'LÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
24 Eylül 2026'da da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.
SAİMBEYLİ'DE 4,9'LUK İKİNCİ DEPREM
Saimbeyli'de saat 14.36'da da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremin derinliği 8.67 km olarak ölçüldü.
SAİMBEYLİ'DE 4,8'LİK DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.99 km olarak kaydedildi.