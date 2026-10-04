Muhabirlerin ilişki durumunu sorması üzerine tebessüm eden Karalar, hayatında biri olduğunu doğruladı.

"KENDİ ARAMIZDA SÖZ YÜZÜĞÜ TAKTIK"

İlişkisiyle ilgili ilk kez dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaşan Karalar, "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık. Haber çıkınca da annem sizi arar. Çünkü henüz kimsenin haberi yok" sözleriyle müjdeli haberi verdi.