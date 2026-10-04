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Aslıhan Karalar annesinden bile sakladığı sırrı açıkladı: "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık"

Aslıhan Karalar, İstanbul’da kameralara takıldığı anlarda gizemli aşkını ve attığı ciddi adımı tek celsede itiraf etti. Kapadokya’daki dizi projesinin harika gittiğini belirten ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulan soru karşısında tebessüm ederek parmağındaki söz yüzüğünün hikayesini paylaştı. Ailelerin bile henüz tam olarak detaylara hakim olmadığını ima eden güzel oyuncunun "Annem haberi görünce sizi arar" esprisi ve gizli sözlenme itirafı sosyal medyayı salladı.

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Aslıhan Karalar annesinden bile sakladığı sırrı açıkladı: "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık"

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, Kapadokya'daki dizi çekimlerine verilen kısa arada İstanbul'da kameralara takıldı.

Aslıhan Karalar, magazin muhabirlerine sürpriz açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Aslıhan Karalar, magazin muhabirlerine sürpriz açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Muhabirlerin sorularını samimiyetle yanıtlayan Karalar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aslıhan Karalar annesinden bile sakladığı sırrı açıkladı: "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık"-3

İŞLERİN İYİ GİTTİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Kapadokya'da devam eden dizi projesi hakkında konuşan oyuncu, çekimlerin oldukça iyi gittiğini ve projeden memnun olduğunu belirtti.

Aslıhan Karalar annesinden bile sakladığı sırrı açıkladı: "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık"-4

HAYATINDA BİRİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Muhabirlerin ilişki durumunu sorması üzerine tebessüm eden Karalar, hayatında biri olduğunu doğruladı.

Aslıhan Karalar annesinden bile sakladığı sırrı açıkladı: "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık"-5

"KENDİ ARAMIZDA SÖZ YÜZÜĞÜ TAKTIK"

İlişkisiyle ilgili ilk kez dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaşan Karalar, "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık. Haber çıkınca da annem sizi arar. Çünkü henüz kimsenin haberi yok" sözleriyle müjdeli haberi verdi.

Aslıhan Karalar annesinden bile sakladığı sırrı açıkladı: "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık"-6

EVLİLİK SORUSUNA "KISMET" YANITI

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Karalar, evlilik sorularına ise "Kısmet, inşallah" yanıtını vererek röportajını iyi dileklerle noktaladı.

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