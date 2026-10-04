Aslıhan Karalar annesinden bile sakladığı sırrı açıkladı: "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık"
Aslıhan Karalar, İstanbul’da kameralara takıldığı anlarda gizemli aşkını ve attığı ciddi adımı tek celsede itiraf etti. Kapadokya’daki dizi projesinin harika gittiğini belirten ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulan soru karşısında tebessüm ederek parmağındaki söz yüzüğünün hikayesini paylaştı. Ailelerin bile henüz tam olarak detaylara hakim olmadığını ima eden güzel oyuncunun "Annem haberi görünce sizi arar" esprisi ve gizli sözlenme itirafı sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, Kapadokya'daki dizi çekimlerine verilen kısa arada İstanbul'da kameralara takıldı.
İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Muhabirlerin sorularını samimiyetle yanıtlayan Karalar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞLERİN İYİ GİTTİĞİNİ DİLE GETİRDİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Kapadokya'da devam eden dizi projesi hakkında konuşan oyuncu, çekimlerin oldukça iyi gittiğini ve projeden memnun olduğunu belirtti.
HAYATINDA BİRİ OLDUĞUNU AÇIKLADI
Muhabirlerin ilişki durumunu sorması üzerine tebessüm eden Karalar, hayatında biri olduğunu doğruladı.
"KENDİ ARAMIZDA SÖZ YÜZÜĞÜ TAKTIK"
İlişkisiyle ilgili ilk kez dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaşan Karalar, "Kendi aramızda söz yüzüğü taktık. Haber çıkınca da annem sizi arar. Çünkü henüz kimsenin haberi yok" sözleriyle müjdeli haberi verdi.
EVLİLİK SORUSUNA "KISMET" YANITI
İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Karalar, evlilik sorularına ise "Kısmet, inşallah" yanıtını vererek röportajını iyi dileklerle noktaladı.