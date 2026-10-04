Borsada fon manipülasyonu soruşturması genişliyor: Eski SPK Başkanı Gönül için soruşturma talebi... Son karar Bakanlığın
Fon soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetiminde zafiyet gösterildiği iddiasıyla eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni talep edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, Gönül’ün sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler bulunduğu vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, binlerce yatırımcının mağduriyet yaşadığı fon sürecinin perde arkasını aydınlatmak amacıyla soruşturmayı Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) eski tepe yönetimine uzattı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde zafiyet gösterildiği gerekçesiyle eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep etti.
"AÇIK VE YETERLİ EMARELER" BULUNDU
Başsavcılık tarafından 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim, değerlendirme yetkisi ve görev sorumluluğunu kullanmadığına dikkat çekildi.
Eski başkanın görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda "açık ve yeterli emarelerin bulunduğu" değerlendirmesini yapan savcılık, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince "görevi kötüye kullanma" suçundan işlem yapılabilmesi için Bakanlık onayının beklendiğini bildirdi.
"İMKANSIZ TABİR EDİLEBİLECEK NİTELİKTE KAZANÇLAR"
Savcılığın hazırladığı belgede, bazı fonların faaliyet stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı vurgulandı.
Soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hakim ortakları, yöneticileri ve bazı kişilerin yönlendirmeleri sonucunda "imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar" sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiği kaydedildi.
Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ancak birçoğunun yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları ifade edildi.
Süreç kapsamında özellikle Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon mercek altına alındı.
4 AYRI SORUŞTURMA
Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbarlar üzerine 4 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.
Dosyalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin TEFAS'a açık ve kapalı fonlarla birlikte incelendiği, fonlar ve hisseler arasındaki bağlantılı, eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı belirtildi. Savcılık, söz konusu eylemlerin "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.
ASIL SORUMLULUK SPK'DA
Kurulun yatırım fonları üzerindeki denetim faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Başsavcılık, yatırımcı haklarının korunması ve fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğun SPK'da bulunduğunu vurguladı.
SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekildi.