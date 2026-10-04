İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, binlerce yatırımcının mağduriyet yaşadığı fon sürecinin perde arkasını aydınlatmak amacıyla soruşturmayı Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) eski tepe yönetimine uzattı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde zafiyet gösterildiği gerekçesiyle eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep etti.

Eski başkanın görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda " açık ve yeterli emarelerin bulunduğu " değerlendirmesini yapan savcılık, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince " görevi kötüye kullanma " suçundan işlem yapılabilmesi için Bakanlık onayının beklendiğini bildirdi.

Başsavcılık tarafından 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim, değerlendirme yetkisi ve görev sorumluluğunu kullanmadığına dikkat çekildi.

"İMKANSIZ TABİR EDİLEBİLECEK NİTELİKTE KAZANÇLAR"

Savcılığın hazırladığı belgede, bazı fonların faaliyet stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı vurgulandı.

Soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hakim ortakları, yöneticileri ve bazı kişilerin yönlendirmeleri sonucunda "imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar" sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiği kaydedildi.

Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ancak birçoğunun yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları ifade edildi.

Süreç kapsamında özellikle Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon mercek altına alındı.

Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)