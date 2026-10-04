Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, önceki gün İstanbul Sarıyer'deki Masa Restaurant'da skandal bir olay yaşadı. Günaydın'dan Merve Yurtyapan tüm yaşananları kaleme aldı...

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, eşi Fanny Neguesha ve iki çocuğu bir süredir Türkiye'de yaşıyor. Lemina'nın transferinin ardından tüm aile İstanbul'a yerleşti ve kısa sürede ülkemize alıştılar.

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina’nın eşi Fanny Neguesha lüks mekanda hakarete uğradı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Fanny, kendisine futbolcu eşlerinden oluşan bir arkadaş grubu bile buldu. Ekip, birbirinin en yakını oldu. Çocuklarının okulu, alışveriş, spor ve seyahat konusunda birbirlerine destek olan hanımlar, haftada birkaç gün buluşmaya başladı. Bu sırada da İstanbul'un altını üstüne getirdiler.

Türkiye'yi çok seven Fanny, eşiyle de antrenmanlarından arta kalan zamanlarda mekanları keşfetmeye başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla buluşan Fanny, İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde yer alan, ünlülerin uğrak yeri Masa Restaurant'a gitti. Ünlü manken, burada akılalmaz bir olay yaşadığını anlattı.

Neguesha, mekandaki garsonların kötü davranışları sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Garsonları uyardığında hakaret içeren bir tepkiyle karşılaştığını söyleyen ünlü manken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."

Fanny Neguesh

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, önceki gün İstanbul Sarıyer'deki Masa Restaurant'ta skandal bir olay yaşadı. Garsonların sözlü saldırısına uğrayan Neguesha, "Saldırgan ve hakaret içeren davranışlarla karşılaştım. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi. Fanny'nin gösterdiği tepkinin ardından ünlü mankenin GS'li futbolcu Lemina'nın eşi olduğunu öğrenen mekan yetkilileri geri adım attı. Fanny'ye bir aracı vasıtasıyla ulaşmaya çalışan görevliler özür diledi ve "Sizi eşinizle birlikte mekanımızda ağırlamak istiyoruz" dedi.