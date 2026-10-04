3 anketteki enflasyon tahminleri memurlar için yüzde 8.01-8.66 aralığında artışa işaret etti. Ocak ayında kesinleşecek bu artış memurların maaşlarının yanı sıra ek ödemelerine de yansıyacak. Hatta memurların yanı sıra memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak.

MEMUR MAAŞLARI

Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş 75 bin 849-76 bin 305 lira aralığına yükselecek.

AİLE YARDIMI

Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 3 bin 581 liradan 3 bin 868-3 bin 891 lira aralığına çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 787,76 liradan 851-856, 6 yaş üstü için 393,88 liradan 425-428 lira seviyesine ulaşacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 5 bin 157 liradan 5 bin 570-5 bin 603 liraya çıkacak.

Enflasyon tahminlerine göre ocak ayında beklenen yeni tutarlar.

İKRAMİYE

Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen bin 113 lira 88 kuruş. Bu tutar bin 203-bin 210 lira seviyesine gelecek.