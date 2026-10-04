Milyonların maaşı baştan aşağı değişiyor: Ocak 2027 zammında memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son tablo...
Yıl sonuna yaklaşırken peş peşe açıklanan enflasyon tahminleri, ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarının ipuçlarını verdi. En düşük memur maaşından 65 yaş aylığına, evde bakım yardımından kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde beklenen yeni tutarlar şekilleniyor. İşte kalem kalem ücret tablosu.
Yılın sonuna yaklaşılırken, milyonların gözü ocak zamlarına çevrildi. Peş peşe açıklanan enflasyon tahminleri de memurların ve emeklilerin zam oranlarının ipuçlarını verdi.
3 anketteki enflasyon tahminleri memurlar için yüzde 8.01-8.66 aralığında artışa işaret etti. Ocak ayında kesinleşecek bu artış memurların maaşlarının yanı sıra ek ödemelerine de yansıyacak. Hatta memurların yanı sıra memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak.
İşte anketlerdeki zam tahminlerine göre ocakta beklenen tutarlar:
MEMUR MAAŞLARI
Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş 75 bin 849-76 bin 305 lira aralığına yükselecek.
AİLE YARDIMI
Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 3 bin 581 liradan 3 bin 868-3 bin 891 lira aralığına çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 787,76 liradan 851-856, 6 yaş üstü için 393,88 liradan 425-428 lira seviyesine ulaşacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 5 bin 157 liradan 5 bin 570-5 bin 603 liraya çıkacak.
İKRAMİYE
Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen bin 113 lira 88 kuruş. Bu tutar bin 203-bin 210 lira seviyesine gelecek.
MEMUR EMEKLİLERİ
Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. En düşük memur emeklisi aylığı tahmine göre ek ödeme dahil 31 bin 527 liradan 34 bin 52-34 bin 257 lira aralığına ulaşacak.
EMEKLİ DOKTORLAR
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Emekli doktorların ilave ödemesi uzman olmayanlarda 31 bin 510 liradan 34 bin 34-34 bin 239 liraya, uzmanlarda 40 bin 963 liradan 44 bin 244-44 bin 511 liraya yükselecek.
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 7 bin 257 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 839-7 bin 886 lira aralığına çıkacak.
EVDE BAKIM YARDIMI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 15 bin 755 lira tutarındaki evde bakım yardımı 17 bin 17-17 bin 120 lira seviyesine gelecek.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 5 bin 793 liradan 6 bin 257- 6 bin 295, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 8 bin 690 liradan 9 bin 386-9 bin 443 lira aralığına yükselecek.
HASTALARA ÖDEME
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 15 bin 755 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 17 bin 17-17 bin 120 lira seviyesine ulaşacak.
ÇOCUK DESTEĞİ
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Ortalama ödeme 11 bin 38 liradan 11 bin 922-11 bin 994 lira aralığına çıkacak.
TAZMİNAT HESABI DEĞİŞİYOR
Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 73 bin 170 lira ödeme yapılıyor.
Tazminat tavanı tahmine göre 79 bin 636-80 bin 115 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 79 bin 31-79 bin 507 lira kıdem tazminatı ödenecek.