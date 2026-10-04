Esenler'de asker eğlencesinde katliam! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Olayın ardından kan parası teklifi!
İstanbul Esenler'de arkadaşının asker uğurlamasında hızlı araç kullandığı için uyarılan 17 yaşındaki şüphelinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'in davasında acılı anneden dikkat çeken iddialar geldi. Anne Esma Özer, saldırganın olay sonrası "kan parası" teklif ettiğini ve delillerin karartılmaya çalışıldığını öne sürdü.
İstanbul Esenler'de 19 Nisan gecesi yaşanan olayda 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, arkadaşının asker eğlencesine katılmak için çıktığı evine bir daha dönemedi.
14 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, iddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan Derviş G. ile (17) çevredekiler arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silahla geri gelen şüpheli, asker eğlencesi için toplanan grubun üzerine ateş açtı ve kurşunlardan biri Yusuf'a isabet etti.
14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Özer, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Derviş G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, ölen gencin acılı annesi Esma Özer, dikkat çeken iddialarda bulundu.
"SİZE EĞLENCEYİ GÖSTERECEĞİM" "HEPİNİZ BANA İTAAT EDECEKSİNİZ"
Anne Özer saldırganın olay öncesinde bölgede birkaç kez araçla dolaştığını belirterek, "Yusuf'un arkadaşının asker uğurlaması vardı. Gençler hazırlık yapıyordu. O sırada Derviş G., çocuklardan birini sormuş. Ardından arabasıyla caddeden iki-üç kez hızla geçmiş. Gençler de sokakta küçük çocukların bulunduğunu söyleyerek uyarmışlar. O da "Size eğlenceyi göstereceğim" demiş. Bir süre sonra bu kez yanında 3-4 kişiyle geri gelmiş. "Hepiniz bana itaat edeceksiniz", "Başka şansınız yok" diyerek çocukların üzerine ateş etmeye başlamış" şeklinde konuştu.
Kurşunlardan birinin oğlunun omurgasına isabet ettiğini söyleyen anne Özer, "Yusuf'umun son sözü "Canım çok acıyor. Ne olur beni hastaneye yetiştirin" olmuş. Saldırgan bununla da yetinmemiş, silahla ateş ederek, çocukları aşağı mahalleye kadar kovalamış" dedi.
OLAYIN ARDINDAN KAN PARASI TEKLİFİ
Anne Özer, olay sonrasında bazı kişilerin kovanları toplayarak delil karartmaya çalıştığını ayrıca karşı tarafın ailesinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve kan parası teklif ettiklerini anlattı. Öte yandan Yusuf'un hastanede tedavi gördüğü süreçte de bir sahte hesaptan oğlunun "Yusuf'u uçurdum. Sıra kalanınızda. Bekleyin beni" şeklinde mesajlar geldiğini belirtti.