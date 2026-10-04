İstanbul Esenler'de 19 Nisan gecesi yaşanan olayda 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, arkadaşının asker eğlencesine katılmak için çıktığı evine bir daha dönemedi. 14 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, iddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan Derviş G. ile (17) çevredekiler arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silahla geri gelen şüpheli, asker eğlencesi için toplanan grubun üzerine ateş açtı ve kurşunlardan biri Yusuf'a isabet etti.

Asker eğlencesi için toplanan grubun üzerine ateş açıldığı sırada kurşunlardan biri Yusuf'a isabet etti. (Foto: Takvim Foto Arşivi) 14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Özer, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Derviş G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, ölen gencin acılı annesi Esma Özer, dikkat çeken iddialarda bulundu. "SİZE EĞLENCEYİ GÖSTERECEĞİM" "HEPİNİZ BANA İTAAT EDECEKSİNİZ"

Anne Özer saldırganın olay öncesinde bölgede birkaç kez araçla dolaştığını belirterek, "Yusuf'un arkadaşının asker uğurlaması vardı. Gençler hazırlık yapıyordu. O sırada Derviş G., çocuklardan birini sormuş. Ardından arabasıyla caddeden iki-üç kez hızla geçmiş. Gençler de sokakta küçük çocukların bulunduğunu söyleyerek uyarmışlar. O da "Size eğlenceyi göstereceğim" demiş. Bir süre sonra bu kez yanında 3-4 kişiyle geri gelmiş. "Hepiniz bana itaat edeceksiniz", "Başka şansınız yok" diyerek çocukların üzerine ateş etmeye başlamış" şeklinde konuştu.