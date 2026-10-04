Bu isimler, platformların güvenlik politikalarını, yapay zeka algoritmalarını ve içerik moderasyon kurallarını belirliyor.

Nisan 2025 tarihinde The Grayzone ve Do Not Panic platformları tarafından yayımlanan belgelere göre, Meta bünyesinde İsrail ordusu ve ülkenin siber casusluk birimi U nit 8200 geçmişine sahip 100 üzerinde çalışan görev yapıyor.

META-OPENAI ARASINDA MEKİK

Listede yer alan isimler arasında en dikkat çekenlerden olan Shira Anderson, Meta küresel yapay zeka algoritmalarının içerikleri nasıl denetleyeceğini belirleyen birimin başında yer aldı.

İsrail vatandaşı olmayanların İsrail ordusuna katılmasını sağlayan programdan faydalanan Anderson, Gazze işgali sırasında astsubay olarak görev yaptı.

Askeri Stratejik Bilgi Birimi bünyesinde propaganda metinleri yazan Anderson, Meta bünyesindeki İsrail istihbaratı etkisi tartışılmaya başlandığı dönemden hemen sonra yapay zeka şirketi OpenAI kadrosuna geçti.

SANSÜRÜN BAŞINDAKİ PROPAGANDA GÖREVLİSİ

Listede yer alan isimler arasında en dikkat çeken kişi olan Shira Anderson, Meta bünyesinde küresel yapay zeka algoritmalarının içerikleri nasıl denetleyeceğini ve neleri terör kapsamında etiketleyeceğini belirleyen birimin başında görev yaptı.

İsrail vatandaşı olmayanların orduya katılmasını sağlayan Garin Tzabar programı üzerinden gönüllü olarak İsrail ordusuna katılan Anderson, Gazze soykırımı sürecinde astsubay olarak Askeri Stratejik Bilgi Birimi bünyesinde propaganda metinleri hazırladı.

Yabancı askeri ataşelerle İsrail ordusu arasındaki irtibatı da sağlayan Anderson, Meta içindeki İsrail istihbaratı nüfuzu tartışmalarının tırmanması üzerine yapay zeka şirketi OpenAI kadrosuna geçti.

Shira Anderson

SİBER GÜVENLİK LİDERİ AJAN

Gençlik yıllarında Unit 8200 biriminde görev yapan Guy Rosen, 2022 yılından itibaren 4 yıl boyunca Meta bünyesinde Siber Güvenlikten Sorumlu Başkan olarak çalıştı.

Şirketin güvenlik, içerik denetimi, seçim güvenliği ve sansür mekanizmalarının merkezinde yer alan Dürüstlük Örgütü birimini yöneten Rosen, Haziran 2026 tarihinde İsrail yüksek teknoloji ekosistemindeki girişimcilere danışmanlık yapmak üzere şirketten ayrıldı.

Guy Rosen

MÜHENDİSLİK KADROSUNDAKİ ASKERLER

İsrail casusluk biriminde 10 yıldan fazla görev alan Guy Shenkerman, 2022 yılında Meta bünyesindeki mühendislik teknoloji yönetim kadrosuna katıldı.

İkinci İntifada sırasında 3 yıl boyunca uzun menzilli füze saldırılarını yöneten Moran Birliği komutanı Miki Rothschild ise Meta bünyesinde veri bilimi ve yapay zeka alanlarında kıdemli yöneticilik rolleri üstlendi.

Unit 8200 bünyesinde gömülü gerçek zamanlı yazılımlar üzerine çalışan Maksim Shmukler ile aynı birimde yüzbaşı olarak görev yapan Eyal Klein da Meta kadrolarında kritik veri yönetimi pozisyonlarında bulundu.

SANSÜR ÇARKI 30 SANİYEDE İŞLİYOR

Drop Site News tarafından sızdırılan ve Business and Human Rights Centre tarafından yayımlanan dahili Meta verileri, İsrail hassasiyetleri üzerine kurulu sistemin nasıl çalıştığını ortaya koydu.

İsrail Adalet Bakanlığı bünyesindeki Siber Birim, mahkeme kararı olmaksızın Meta yönetimine resmi içerik kaldırma talepleri iletiyor. Meta, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hükümetinden gelen bildirimlerin yüzde 94 oranındaki kısmına uyum sağlayarak içerikleri sildi.

Dahili verilere göre İsrail tarafından sunulan 90 bin üzerindeki içerik kaldırma talebi, ortalama 30 saniye içinde işleme alınarak ortadan kaldırıldı.

Otomatik kaldırma eşiklerinin düşürülmesi sonucu 38 milyon 800 binden fazla gönderi silindi veya engellendi.

ÇARK İSRAİL DIŞINDA İŞLİYOR

İsrail tarafından iletilen taleplerin sadece yüzde 1.3 oranındaki kısmı İsrail içi kullanıcıları kapsarken, yüzde 98.7 oranındaki kısmı 60 üzerinde ülkeden Arap ve Müslüman çoğunluklu halkları hedef aldı.

TÜRKİYE DE LİSTEDE En çok sansürlenen ülkeler arasında Mısır, Ürdün, Filistin, Cezayir, Yemen, Tunus, Fas, Suudi Arabistan, Lübnan, Irak, Suriye ve Türkiye yer aldı.

WHATSAPP VERİLERİNDEN SUİKAST LİSTELERİNE

İsrail ordusunun en büyük siber istihbarat kolu Unit 8200, ABD teknoloji pazarına kitlesel insan kaynağı ve teknoloji transferi sağlayan boru hattı gibi çalışıyor.

İsrail ordusunun Gazze operasyonlarında kullandığı Lavender yapay zeka sisteminin, Unit 8200 tarafından Meta elindeki WhatsApp sohbet grubu verilerine sızarak oluşturulduğu ortaya çıktı.

Uluslararası raporlara göre, içinde tek Hamas üyesi bulunduğundan şüphe edilen WhatsApp gruplarındaki bütün sivil şahıslar yapay zeka tarafından suikast hedefi olarak işaretlendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump

ABD BİLE TEYAKKUZDA

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı DIA, İsrail kaynaklı karşı istihbarat tehdit değerlendirmesini Haziran 2026 tarihinde en yüksek derece olan kritik seviyesine çıkardı.

NBC News ihbarına dayanan 7 sayfalık raporda, İsrail istihbaratının ABD hükümet yetkililerini agresif biçimde izlediği saptandı.

FİLİSTİN DİYENE KARARTMA

Öte yandan Human Rights Watch (HRW) tarafından hazırlanan raporda, incelenen 1050 sansür vakasından 1049 adetinin Filistin destekçisi barışçıl içerikler olduğu belgelendi.

7amleh ve Utrecht Üniversitesi tarafından Haziran 2026 tarihinde yayımlanan araştırmada ise uygulanan sansürün münferit hatalar değil, "Filistin dijital varlığını silmeyi amaçlayan yapısal platform kıyımı" olduğu vurgulandı.

İsrail ve İran arasındaki askeri çatışmaların tırmanması üzerine Meta, Mart 2026 tarihinde yaklaşık 900 çalışanın bulunduğu Tel Aviv merkezini kapatmak zorunda kaldı.

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE BÜYÜK… SERT TEDBİRLER ŞART

Meta platformlarının İsrail istihbarat aygıtı gibi çalışarak Türkiye iç siyasetine, toplumsal sinir uçlarına ve bölgesel çıkarlarına yönelik algı operasyonları yürütmesi karşısında yetkililerin acil eylem planı hazırlaması bekleniyor.

Uzmanlar, dijital egemenliğin korunması, veri güvenliğinin sağlanması ve algoritmik manipülasyonların engellenmesi adına devletin ilgili kurumlarının Meta yönetimine karşı sert yaptırımlar ve denetim mekanizmaları geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.