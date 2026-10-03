Fenerbahçe'den 3'lü transfer hamlesi! Eski yıldızlar aracı oldu
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için Yasin Ayari, Carlos Alcaraz ve Brahim Diaz'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. Orta sahada Ayari'yi öncelikli hedef olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin, sol kanadı da Diaz ile güçlendirmek istediği belirtildi. Kanarya'ya bu transferlerde eski yıldızları yardımcı olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe, sezonun ilk 6 haftasında orta sahada yaşanan aksaklıkların ardından ocak ayı için transfer çalışmalarına yöneldi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri ve scout ekibinin raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, orta saha ve sol kanat için üç isim üzerinde durduğu öne sürüldü.
AYARI İÇİN FERDİ KADIOĞLU DESTEĞİ
Orta saha listesinin ilk sırasında Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin bulunduğu belirtildi.
10+4 yabancı kuralını da gözeterek genç oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde temas kurmayı planladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin, Tunus asıllı İsveçli orta sahanın transferinde Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek isteyeceği aktarıldı.
Ayari'nin yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde olduğu ancak Brighton ile anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.
ALTERNATİF CARLOS ALCARAZ
Fenerbahçe'nin Ayari transferinde sonuç alamaması halinde Everton'ın Arjantinli orta sahası Carlos Alcaraz'a yöneleceği ileri sürüldü.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Alcaraz'ın, bu bölge için belirlenen alternatif olduğu belirtildi.
Transfer planına göre sarı-lacivertliler, iki oyuncudan birini ocak ayında kadrosuna katmak için şartları değerlendirecek.
Yönetimin orta saha takviyesini düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.
SOL KANAT İÇİN BRAHIM DIAZ HAMLESİ
Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise Real Madrid forması giyen Brahim Diaz olduğu öne sürüldü.
Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan istediği verimi alamadığı belirtilen İsmail Kartal'ın, sol kanada da transfer talep ettiği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki Faslı futbolcu için ay sonuna doğru resmi temaslara başlamayı planladığı belirtildi.
Oyuncuyu ikna etmek amacıyla Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in desteğine başvurulacağı da iddialar arasında yer aldı.
Diaz, iki kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
İspanyol basınına dayandırılan bilgilere göre Real Madrid, Diaz'ın 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmayı değerlendiriyor.
Madrid ekibinin bu planının gerekçesi ise Faslı futbolcunun düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasını önlemek.