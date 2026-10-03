

ALTERNATİF CARLOS ALCARAZ Fenerbahçe'nin Ayari transferinde sonuç alamaması halinde Everton'ın Arjantinli orta sahası Carlos Alcaraz'a yöneleceği ileri sürüldü. Orta sahanın merkezinde görev yapan Alcaraz'ın, bu bölge için belirlenen alternatif olduğu belirtildi.



Transfer planına göre sarı-lacivertliler, iki oyuncudan birini ocak ayında kadrosuna katmak için şartları değerlendirecek. Yönetimin orta saha takviyesini düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.



SOL KANAT İÇİN BRAHIM DIAZ HAMLESİ Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise Real Madrid forması giyen Brahim Diaz olduğu öne sürüldü. Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan istediği verimi alamadığı belirtilen İsmail Kartal'ın, sol kanada da transfer talep ettiği aktarıldı.