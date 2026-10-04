Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor! Başkan Erdoğan hizmete alacak
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, 9 Ekim’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacak. Hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek.
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda önemli bir aşama tamamlandı. Hattın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar tamamlandı. Hattın hizmete girmesiyle Türkiye'nin hızlı tren ağı Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaşacak.Bakan Uraloğlu açıkladı: Hızlı trenle seyahat 1,5 saat olacak
HIZLI TREN AĞI AVRUPA SINIRINA ULAŞIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hattın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, etabın 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını açıkladı.
Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız."
Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildiğini bildirdi. Uraloğlu, ayrıca 353 kilometre ray seriminin tamamlandığını belirtti.
HALKALI-KAPIKULE ARASINDA SEYAHAT 1,5 SAATE DÜŞECEK
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, ulaşım sürelerindeki değişime ilişkin şu bilgileri verdi:
"Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak."
Uraloğlu, hattın özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 2024 yılında demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86'sının bu koridor üzerinden yapıldığını kaydetti.
ORTA KORİDOR'UN AVRUPA'YA AÇILAN KRİTİK KAPISI
Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demir yolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çeken Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hattı'nın Orta Koridor açısından önemine işaret etti.
Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz."
Hattın, Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer aldığını ifade eden Uraloğlu, projenin Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki uluslararası ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.
KAPIKULE GAR SAHASINDA HAT UZUNLUĞU İKİ KATINA ÇIKARILIYOR
Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edildiğini belirten Uraloğlu, Kapıkule ve Edirne Gar binalarının ise yeniden yapıldığını bildirdi.
Çerkezköy Yük İstasyonu Personel Binası ve Loko Bakım Atölyesi'nin de proje kapsamında hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, Kapıkule Gar sahasındaki kapasite artışına ilişkin şu açıklamada bulundu:
"Kapıkule Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarıyoruz. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getiriyoruz."
Uraloğlu, kapasite artışıyla Kapıkule'de tren kabul ve manevra kabiliyetinin artırılacağını belirtti. Gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılmasıyla sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin de azaltılacağını kaydetti.
HALKALI-KAPIKULE HATTI'NIN DİĞER ETAPLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın diğer etaplarındaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Uraloğlu, Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini belirtti.