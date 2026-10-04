Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan kapısı Halkalı-Kapıkule hattı olacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) HALKALI-KAPIKULE ARASINDA SEYAHAT 1,5 SAATE DÜŞECEK Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, ulaşım sürelerindeki değişime ilişkin şu bilgileri verdi: "Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak." Uraloğlu, hattın özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 2024 yılında demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86'sının bu koridor üzerinden yapıldığını kaydetti.

Hızlı tren hattıyla Trakya, Avrupa’ya daha hızlı bağlanacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) ORTA KORİDOR'UN AVRUPA'YA AÇILAN KRİTİK KAPISI Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demir yolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çeken Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hattı'nın Orta Koridor açısından önemine işaret etti.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule etabı 9 Ekim’de açılıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz." Hattın, Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer aldığını ifade eden Uraloğlu, projenin Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki uluslararası ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.

Yeni hatla yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyona çıkarılması hedefleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) KAPIKULE GAR SAHASINDA HAT UZUNLUĞU İKİ KATINA ÇIKARILIYOR Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edildiğini belirten Uraloğlu, Kapıkule ve Edirne Gar binalarının ise yeniden yapıldığını bildirdi.