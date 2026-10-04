Nurettin Demirkol 2016 ve 2026'da verdiği ifadeler tutmadı, 155 kaydı Süleymancı doktorun foyasını ortaya çıkardı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) İKİNCİ İDDİANAME ÖZEL DOKTORA Denizolgun soruşturmasındaki ikinci iddianame ise olay tarihinde Özel Hisar Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak çalışan Nurettin Demirkol hakkında hazırlandı. İddianameye göre Demirkol, 26 Ağustos 2026'da Başsavcılıkta yeminli tanık olarak dinlendi. Demirkol ifadesinde; Denizolgun'un özel doktoru olmadığını, ölümü şüpheli değerlendirmediğini, polisi kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini, olay yerinde yalnızca Murat Bayrak ile yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söyledi.



155 KAYDI DEMİRKOL'UN İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ

Savcılık tanık ifadesinin ardından HTS kayıtlarını, 155 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarını, olay yeri tutanaklarını ve diğer tanık anlatımlarını dosyaya getirtti. 155 ihbar kayıtlarında polisi arayan kişinin Nurettin Demirkol olduğu, kendisini "ailenin hekimi" olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği tespit edildi.



Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli şekilde can verdiği çiftlik (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Olay yerine ilk ulaşan polis memuru da kendilerini arayan kişinin maktulün özel doktoru olduğunu söylediğini ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı.

Olay yeri inceleme görevlisi de Demirkol'un kendisini Denizolgun'un özel doktoru olarak tanıttığını belirtti.