Özgür Özel ve ekibinin bölüp parçaladığı Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal yapısına verdiği büyük zarar, fiziki olarak da ağır tahribata yol açtı.

CHP'de mahkeme kararıyla Özgür Özel yönetiminin koltuğu bırakmamak için sergilediği hukuk tanımaz direnç, partinin kurumsal yapısında ağır yaralar açtı.

YARIM MİLYARLIK TAHRİBAT

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kurultayı iptal etmesinin ardından yetkileri düşürülen Özgür Özel ekibinin CHP'ye verdiği zararın 500 milyon lirayı aştığı belirlendi.

Merkez dahil birçok il ilçe binası tahribata uğrarken, yeni partiye geçen eski yöneticilerin binalara kasten zarar verdiği tespit edildi.

Ciddi mali yükle karşılaştıklarını belirten parti kurmayları, birçok alanda yapılanmaya gittiklerini, bir bakıma CHP'yi sıfırdan kurduklarını dile getirdi.

Hasar tespit çalışmaları sürerken işlemleri tamamlayan il ilçe başkanları sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAĞDURİYET ALGISI İÇİN TALAN

Ankara İl Başkanlığındaki devir teslim sürecinde yaşanan kilitlenme doğrudan mali operasyonları aksattı.

Özel yönetiminin binayı terk etmediği, karar defterlerini, resmi araç devirlerini, banka hesap şifreleri ile imza yetkilerini yeni yönetime teslim etmediği kaydedildi.

Banka hesaplarında şüpheli para trafiği iddiaları gündeme gelirken, devir teslimin geciktirilmesi suretiyle polis eşliğindeki tahliyeler üzerinden mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın aktardığı üzere, banka şifrelerinin imza yetkilerinin kilitlenmesi sebebiyle parti bünyesinde çalışan emekçilerin maaşları bayram ikramiyeleri iki gün boyunca ödenemedi, finansal likidite sağlama imkanı tamamen durduruldu.

BELGELERİ YOK ETTİLER

Genel Merkez düzeyindeki yönetim krizinin Anadolu teşkilatlarına yansıması, binaların boşaltılmaması, demirbaşların zayiatı adli makamlara intikal eden suç duyurularıyla sonuçlandı.

Sakarya'da eski İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu, eski Adapazarı İlçe Başkanı Anıl Özkan eski Serdivan İlçe Başkanı Nalan Yedekçi dönemlerine ait parti defterleri, mali kayıtlar, resmi evrak belgelerin yeni yönetime eksiksiz teslim edilmediği tespit edildi.

YAKIP YIKIP ÇIKTILAR

İzmir İl Başkanlığı binası, eski yeni yönetim grupları arasında yaşanan fiziki arbede tekme tokat kavganın ardından teslim alınabildi.

Malatya İl Başkanlığı binasında eski yönetimin anahtarları vermemesi binayı terk etmemesi üzerine gece saatlerinde çilingir yardımıyla kapı açılarak bina teslim alındı.

Batman İl Başkanlığı binasındaki demirbaş eşyaların, mobilyaların iç donanımın tahrip edilerek talan edildiği iddia edildi.

Çanakkale İl Başkanlığı binasında ise eski yönetimin binayı boşaltmama yönünde direnç gösterdiği devir teslim sürecini tıkadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs'taki kararıyla 38. Olağan Kurultay "yok hükmünde" sayıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkeme kararı Ankara 3. Genel İcra Dairesinin belgelerine dayanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü ile icra dairesine resmen tahliye başvurusunda bulundu.

Ankara Valiliği, genel merkezin yetkililere teslim edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla yayımlanan mesajda, tüm örgütlerin mahkeme kararlarına uyması gerektiği, talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağı duyuruldu.

"BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ" DİYEREK DİRENDİLER

CHP yetkililerinin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşerek güç kullanılmaması yönündeki taleplerini iletmelerinden kısa süre sonra emniyet güçleri müdahaleyi başlattı.

Polis ekipleri bahçe kapısını kırarak içeri girdi binadakileri dışarı çıkardı. Müdahale esnasında Genel Merkez binasının 12. katında milletvekilleriyle birlikte bekleyen Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajda, "Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok." dedi.

Özel, "Delegeden alamadıkları yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara; baba ocağına polisle girenlere; bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel beraberindeki milletvekilleri ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra binadan çıkarılabildi.

"ORASI KİMSENİN MÜLKİYETİNDE DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanuni sürece saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak olaylı süreçte yaptığı değerlendirmede, "Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır, halka aittir orası. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren sorunlarla karşılaşırsınız." sözlerini sarf etmişti.