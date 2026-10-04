Afganistan'dan Kanada'ya uzanan devasa uyuşturucu koridorunun beyni olarak gösterilen uyuşturucu baronu, izini kaybettirmek için estetik ameliyatla yüzünü değiştirdi, sahte kimlikler kullandı ve yıllarca güvenlik güçlerinden kaçmayı başardı. Ancak kurduğu gizlilik ağı, Türkiye'de MİT'in takibinden kurtulmasına yetmedi. Kırmızı bültenle aranan şüphelinin Türkiye'ye sahte kimlikle giriş yaptığı belirlenirken, düzenlenen operasyonla yakalanarak Hindistan'a iade edildi.

Estetikle yüzünü değiştirdi, MİT’ten kaçamadı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) CEZAEVİNİ SUÇ AKADEMİSİNE ÇEVİRDİ Navpreet Singh'in uyuşturucu dünyasındaki yükselişi, henüz 18 yaşındayken girdiği Kapurthal Cezaevi'nde başladı. Cezaevi, Singh için bir ıslah sürecinden çok suç dünyasındaki bağlantılarını güçlendirdiği bir döneme dönüştü. Singh burada Gurpreet Singh ve Gurjot Singh ile tanıştı. Daha sonra Hindistan tarihinin en büyük uyuşturucu sevkiyatlarından bazılarını birlikte organize edeceği bu isimlerden edindiği bilgilerle şebekedeki konumunu güçlendirdi. Cezaevinde bulunduğu dönemde koğuşunu adeta bir lojistik merkez gibi kullanan Singh'in, uyuşturucu ağıyla bağlantısını buradan sürdürdüğü belirtildi.