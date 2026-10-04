Yüzünü değiştiren uyuşturucu baronu Navpreet Singh’i MİT yakaladı! Amcaoğlu ele verdi zehir ağı çözüldü
Afganistan’dan Kanada’ya uzanan devasa uyuşturucu koridorunun beyni, estetik ameliyatla yüzünü değiştirip sahte kimlikle dünyayı kandırdı. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu, Türkiye’ye sızmaya çalışırken MİT’in operasyonuyla yakalandı.
Afganistan'dan Kanada'ya uzanan devasa uyuşturucu koridorunun beyni olarak gösterilen uyuşturucu baronu, izini kaybettirmek için estetik ameliyatla yüzünü değiştirdi, sahte kimlikler kullandı ve yıllarca güvenlik güçlerinden kaçmayı başardı. Ancak kurduğu gizlilik ağı, Türkiye'de MİT'in takibinden kurtulmasına yetmedi. Kırmızı bültenle aranan şüphelinin Türkiye'ye sahte kimlikle giriş yaptığı belirlenirken, düzenlenen operasyonla yakalanarak Hindistan'a iade edildi.
CEZAEVİNİ SUÇ AKADEMİSİNE ÇEVİRDİ
Navpreet Singh'in uyuşturucu dünyasındaki yükselişi, henüz 18 yaşındayken girdiği Kapurthal Cezaevi'nde başladı. Cezaevi, Singh için bir ıslah sürecinden çok suç dünyasındaki bağlantılarını güçlendirdiği bir döneme dönüştü.
Singh burada Gurpreet Singh ve Gurjot Singh ile tanıştı. Daha sonra Hindistan tarihinin en büyük uyuşturucu sevkiyatlarından bazılarını birlikte organize edeceği bu isimlerden edindiği bilgilerle şebekedeki konumunu güçlendirdi.
Cezaevinde bulunduğu dönemde koğuşunu adeta bir lojistik merkez gibi kullanan Singh'in, uyuşturucu ağıyla bağlantısını buradan sürdürdüğü belirtildi.
ESTETİK OPERASYONLA KİMLİĞİNİ GİZLEDİ
Singh, 2020 yılında cezaevinden çıktığında Hindistan'daki narkotik ekiplerinin takibinde olduğunu biliyordu. Hakkında yeni davaların açılacağını öngören Singh, sahte belgeler ve yeni bir kimlikle ülkesinden ayrıldı.
Avrupa'ya geçen Singh, Portekiz'in Lizbon kentine yerleşti. Burada yasa dışı yollarla elde ettiği belgeleri kullanan Singh, ayrıca estetik operasyon geçirerek görünüşünü değiştirdi.
Bu yöntemlerle geçmişteki kimliğinden uzaklaşan Singh, gerçek kimliğini gizlemeyi başardı.
AFGANİSTAN'DAN KANADA'YA UZANAN UYUŞTURUCU HATTI
Portekiz'i üs olarak kullanan Singh, Hindistan'daki ekibiyle yeniden bağlantı kurdu. Şebekenin Afganistan, İran, Pakistan, Hindistan ve Kanada güzergâhındaki uyuşturucu trafiğini şifreli haberleşme ağları üzerinden yönettiği belirtildi.
Temmuz 2021'de Yeni Delhi Emniyeti Özel Hücre Birimi, Delhi, Pencap, Haryana ve Madhya Pradesh eyaletleri arasında büyük bir uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şebeke üyesi Rizwan Ahmed Kashmiri'yi Güney Delhi'nin Ghitorni bölgesinde 1 kilogram eroin teslim ettiği sırada yakaladı.
Rizwan Ahmed, sorgusunda uyuşturucuyu Afganistan'daki yabancı bir aktörün talimatıyla taşıdığını ve asıl büyük uyuşturucu zulalarının Faridabad'da bulunduğunu itiraf etti.
236 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Bu bilgiler üzerine Faridabad'daki hücre evleri ve araçlara peş peşe operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda 236 kilogram yüksek kaliteli eroin ele geçirildi.
Uyuşturucunun ülke içinde dağıtımında kilit rol oynadığı belirtilen Gurpreet Singh ve Gurjot Singh gözaltına alındı.
Soruşturmanın genişletilmesiyle operasyonların adresi Gurugram oldu. Afganistan vatandaşı Hazrat Ali, saklandığı adreste 2 kilogram kullanıma hazır eroinle yakalandı.
Hazrat Ali'nin bulunduğu evde yapılan aramada ayrıca uyuşturucuyu işlemek ve çoğaltmak amacıyla kullanıldığı belirtilen yaklaşık 100 kilogram özel kimyasal madde ele geçirildi.
"AMCAOĞLU" İTİRAFI SİSTEMİ ÇÖZDÜ
Tutuklanan Gurpreet Singh ve Gurjot Singh'in sorgulanması, uyuşturucu ağının üst kademelerine ulaşılmasını sağladı.
Singh kardeşler, uyuşturucu taşıyan kamyonların eyalet sınırlarından geçirilmesi ve dağıtımın denetlenmesinden sorumlu üst düzey ismin, eski paramiliter ordu personeli olan "Harry" lakaplı Prabhdeep Singh olduğunu söyledi.
Prabhdeep Singh, geçtiğimiz mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Hindistan'a iade edildi.
Bu yakalama sonrasında yapılan sorgulamada Prabhdeep Singh, şebekenin arkasındaki ismin amcaoğlu Navpreet Singh olduğunu ve Singh'in Portekiz'de "Navab Virk" adını kullandığını itiraf etti.
SAHTE KİMLİKLE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Prabhdeep Singh'in verdiği bilgiler, uyuşturucu ağının üst düzey yöneticilerinden Navpreet Singh'in izinin sürülmesini sağladı.
Portekiz'de daha fazla kalamayacağını anlayan Navpreet Singh, 'Navab Virk' ismiyle Türkiye'ye giriş yaptı
Hindistan makamlarından gelen bilgiler üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Navpreet Singh'i kısa sürede yakaladı.
İşlemleri tamamlanan Navpreet Singh, dün Hindistan'a iade edildi.
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