İsrail Ulaştırma Bakanlığı, Flydubai olayına ilişkin sorular karşısında sessiz (Foto: AA)

İsrailli güvenlik kaynakları ülkeye iniş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad olduğunun bilgisini verdi.

Sorumluluğun kağıt üstünde Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, Bakanlığın bu denli bir incelemeyi yürütecek kabiliyete sahip olmadığını ancak Mossad veya Şin-Bet'in söz konusu istihbarat kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, kurumun yalnızca İsrail'e ait hava yolu şirketleri ile Ben-Gurion Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu olduğu, yabancı havayolu şirketlerinin denetiminin ise görev alanına girmediği belirtildi.