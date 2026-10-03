Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Terörsüz Türkiye’de mesafe aldıkça şehirler kalkınıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde konuştu.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Sevgili Şanlıurfalılar, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim; sizleri en kalbî duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Az önce TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa, o dillere destan samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi. Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı, ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş.

Merhum şair Halide Nusret Hanım, Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş:

"Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an,

Kale, Ayn-ı Zeliha, Dergâh, Halilürrahman...

Her köşende bir başka güzellik elvan elvan,

Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa!

Sen, ey mübarek toprak, erenler yatağısın!

Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın,

Koç yiğitler, yeleli arslanlar otağısın,

Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa!"

Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin, aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum.

Sevgili kardeşlerim, Urfa; istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

"BİZ GÜCÜMÜZÜ MİLLETİMİZDEN ALIYORUZ"

Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor; o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikâyet mektupları yazdığı Batı'dan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkâr olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de "Durmak yok, hizmete devam." demeyi sürdüreceğiz.

İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz.

Şehir hastanemiz, 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla, 545'i yoğun bakım olmak üzere 2 bin yatak kapasitesiyle, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3 bin 620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum.

Tabii, böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum.

Burada şunu da ifade etmek isterim: Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dâhil, 3 bin 970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi'nin 200 yataklı ek binasının da aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Dağlarımız, ovalarımız şenleniyor. Terörsüz Türkiye'de mesafe aldıkça şehirler kalkınıyor. Allah'a hamdolsun, 2 senedir evlerden ağıtlar yükselmiyor.

Dev sağlık yatırımının hizmete girmesiyle Şanlıurfa'nın teşhis ve tedavi kapasitesinin artırılması, ileri düzey sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve çevre illere sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.