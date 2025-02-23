Rafa Silva’ya Solskjaer etkisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Rafa, Beşiktaş'ta son 5 maçta 8 gole etki etti. Ligdeki 22. maçına çıkan Silva, Antalyaspor'a karşı 2; Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, ayrıca forma giydiği son 3 maçta fileleri havalandırdı. Portekizli futbolcunun tüm kulvardaki gol sayısı ise 12'ye çıktı. Süper Lig; Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 34 maçta görev alan Rafa'nın 9 da asisti bulunuyor.