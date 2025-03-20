Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la 2023'te boşandı.
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la 2023'te boşandı.
Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de bulan ünlü oyuncu, önceki gün eski eşi Engin Akgün'e açtığı davayla gündeme geldi.
Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlendiğini dile getiren Düvenci, halihazırda aylık 1000 TL olarak ödenen nafakanın yetersizliğini belirterek eski eşinin ödeme gereken nafakanın 100 bin TL'ye yükseltilmesi için başvuruda bulundu.
Akşam'da yer alan habere göre; Düvenci'nin dilekçesinde "Müvekkilin göstermiş olduğu hassasiyeti, velayet yükümlülüğü kendisinde olmayan baba tarafından da desteklemesi ve karşılaması gerekmektedir. 12 yıl önce kararlaştırılan nafakanın değerinin düştüğü bir gerçektir. Bu sebeple çocuğun ihtiyaçları ile babanın gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak dengeyi koruyacak bir nafaka verilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.
İLK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI
Eski eşine açtığı nafaka davasıyla gündem olan Ceyda Düvenci'nin hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu.
Düvenci'nin ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düvenci'nin ilk eşi kendisi gibi oyuncu çıktı.
İşte Ceyda Düvenci başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...
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