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Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Üç kez nikah masasına oturan ve Engin Akgün'den Melisa, Bülent Şakrak'tan Ali adında iki evladı olan Ceyda Düvenci, bir süre önce Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı. Güçlü Mete ile mutlu birlikteliklerine devam eden Düvenci, önceki gün 2013 yılında ayrıldığı Engin Akgün'le yaşadığı nafaka kriziyle gündem oldu. 14 yaşındaki kızının babası Engin Akgün'e tazminat davası açan Düvenci'nin gündem olmasının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu. Düvenci'nin ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 11:20
Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la 2023'te boşandı.

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de bulan ünlü oyuncu, önceki gün eski eşi Engin Akgün'e açtığı davayla gündeme geldi.

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlendiğini dile getiren Düvenci, halihazırda aylık 1000 TL olarak ödenen nafakanın yetersizliğini belirterek eski eşinin ödeme gereken nafakanın 100 bin TL'ye yükseltilmesi için başvuruda bulundu.

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Akşam'da yer alan habere göre; Düvenci'nin dilekçesinde "Müvekkilin göstermiş olduğu hassasiyeti, velayet yükümlülüğü kendisinde olmayan baba tarafından da desteklemesi ve karşılaması gerekmektedir. 12 yıl önce kararlaştırılan nafakanın değerinin düştüğü bir gerçektir. Bu sebeple çocuğun ihtiyaçları ile babanın gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak dengeyi koruyacak bir nafaka verilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

İLK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Eski eşine açtığı nafaka davasıyla gündem olan Ceyda Düvenci'nin hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu.

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Düvenci'nin ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düvenci'nin ilk eşi kendisi gibi oyuncu çıktı.

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

İşte Ceyda Düvenci başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Aysun Kayacı ve Emre Aşık

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Seda Sayan ve Nihat Doğan

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Bülent Şakrak ve Özge Borak

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

CEYDA DÜVENCİ

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

CEYDA DÜVENCİ VE KAAN GİRGİN

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

CEYDA DÜVENCİ VE KAAN GİRGİN

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

CEYDA DÜVENCİ VE KAAN GİRGİN

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Aslı Enver ve Murat Boz

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

Eser Yenenler ve Farah Zeynep Abdullah

Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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Kızının babası Engin Akgün ile mahkemelik olmuştu! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı!

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