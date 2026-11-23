24 Kasım 2026 Salı günü yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin aklında aynı soru var: Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi, yoksa ders zili normal saatinde mi çalacak? Yarım gün beklentisiyle plan yapmaya hazırlananlar için takvimdeki tablo netleşti.

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 2026 yılında salı gününe denk gelen 24 Kasım'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal düzeninde devam edecek.

Ülke genelinde tam gün ya da yarım gün tatil kararı bulunmuyor. Dersler hem sabah hem de öğleden sonra mevcut program doğrultusunda işlenecek.

Günün anlam ve önemine yönelik kutlama programları, törenler ve çeşitli etkinlikler ise okullarda düzenlenebilecek. Bu etkinliklerin ders programına nasıl yansıyacağı, okul yönetimlerinin kendi planlamasına göre değişiklik gösterebilecek.

NEDEN HER YIL 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Türkiye'de Öğretmenler Günü, 1981 yılından bu yana her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği 24 Kasım 1928 gününün anısına belirlendi.

Her yıl bu tarihte öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak amacıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin, insanın kendi bildikleriyle yetinmekten her gün gönüllü olarak vazgeçtiği bir meslek olduğunu vurguladı. Bilmediğini söyleyebilmenin vakarı, yanıldığında fikrini düzeltebilmenin cesareti ve bildiğiyle amel etmenin ahlakıyla öğretmenin seciyesinin olgunlaştığını belirten Tekin, bilginin hızla çoğaldığı bu çağda gerçeği ayırt etmenin önemine dikkat çekti.

Malumatın sürati karşısında düşüncenin sükunetini, hüküm vermenin ihtiyatını ve anlamanın sabrını korumanın çağın en mühim maarif meselelerinden biri olduğunu ifade eden Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde esas alınan insan tasavvurunun öğretmenlerin emekleriyle can bulduğunu kaydetti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesli öğretmenlerin eseri olarak gören anlayışına da değinen Tekin, sınıflarda gösterilen sabır ve ilginin bir çocuğun ömrü boyunca unutmayacağı bir iz bıraktığını dile getirdi. Öğretmenlerin yaşadığı güçlükleri ve çözüm tekliflerini dikkate aldıklarını aktaran Tekin, mesleki haysiyeti korumak, ilmi gelişimi desteklemek ve huzurla çalışılabilecek şartları güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bakan Tekin mesajını; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenleri ve ebediyete irtihal eden tüm meslektaşlarını rahmet ve minnetle yad ederek, emekli öğretmenlere sağlık ve afiyet, görev başındaki öğretmenlere ise huzur ve muvaffakiyet dileyerek tamamladı.