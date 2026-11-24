Kartal Belediyesine kentsel dönüşüm operasyonu: 10 gözaltı... Riskli binalarda metrekare oyunu!
Kartal Belediyesine yönelik operasyonda aralarında belediye yetkililerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' soruşturmasında Kartal'da kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların metrekarelerinin usulsüz şekilde yüksek gösterildiği iddia edildi.
CHP'li Kartal Belediyesi'ne yönelik 'kentsel dönüşüm' operasyonu düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar arasında belediye yetkililerinin de olduğu öğrenildi.
DÖNÜŞÜM BAHANESİYLE RANT
"Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma" ve "Rüşvet" suçlarından başlatılan soruşturmada Kartal'da kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların metrekarelerinin usulsüz şekilde yüksek gösterildiği iddia edildi.
Bu kapsamda 8 riskli binada toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği kaydedildi.
Şüphelilerin MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtlarının da dosyaya girdiği öğrenildi.
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