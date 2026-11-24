İstanbul'da DHKP-C operasyonunun perde arkası! Silah depoları, şifreli talimatlar ve örgütün para ağı deşifre oldu
İstanbul'da DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Şafak baskınlarında 24 şüpheli yakalanırken, 8 tutuklu şüphelinin daha yeni suç bağlantıları tespit edildi. Örgütün yapılanmasında silah depoları, şifreli haberleşme yöntemleri ve haraç ağı deşifre edildi. Suikast için silah pazarlığından esnaftan haraç toplanmasına, polis merkezlerine yönelik saldırı talimatlarından gizli bölmelerde saklanan örgütsel belgelere kadar şebekenin faaliyetlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DHKP-C soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 13 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntılarına ulaşıldı.
İstanbul genelinde düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında 24 şüpheli yakalanırken, daha önce tutuklanan 8 kişinin de yeni suç tespitleri nedeniyle soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Şüphelilerin örgüt içerisindeki görevleri, geçmiş adli kayıtları ve yeni belirlenen faaliyetleri incelemeye alındı.
DHKP-C SORUŞTURMASINDA 32 ŞÜPHELİNİN DOSYASI MERCEK ALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 13 Ekim'de İstanbul genelinde DHKP-C terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Eş zamanlı şafak operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında geçmiş suç kayıtlarına ilişkin yeni tespitler yapılması üzerine, daha önce tutuklanan 8 şüphelinin de dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Şüphelilerin örgüt içindeki sorumlulukları, geçmişte karıştıkları iddia edilen olaylar ve örgütsel faaliyetleri araştırıldı.
GAZİ MAHALLESİ SORUMLUSUNUN ŞİFRELİ HABERLEŞMESİ
Soruşturma kapsamında Meryem Ö.'nün örgütün Gazi Mahalli Alan Sorumlusu olduğu, ayrıca Devrimci Memur Hareketi (DMH) ve Halk Sağlığı yapılanmalarında sorumluluk üstlendiği belirtildi.
Eyüpsultan'daki TAYAD evinde bulunamayan Meryem Ö.'nün adresinde çok sayıda yasaklı yayın ve broşür ele geçirildiği kaydedildi.
Şüphelinin 1 Mayıs 2016 tarihinde Gazi Polis Merkezi'nin taranması ve Aralık 2016'da çakarlı savcı aracına ateş açılması gibi olaylarla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
TALİMATLARI KÂĞIDA YAZIP TUVALETTE YAKTIĞI İDDİASI
Meryem Ö.'nün örgütsel haberleşmede dikkat çekici bir yöntem kullandığı iddia edildi.
Emniyetin tespitlerine göre şüpheli, eylem talimatlarını sözlü olarak vermek yerine kâğıtlara yazıyor, ilgili kişilere okuttuktan sonra bu kâğıtları tuvalette yakarak imha ediyordu.
Şüphelinin ayrıca "Feride" kod adıyla şifreli yazışmalar yürüttüğü belirtildi.
AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI TALİMATI DOSYADA
Gaziantep doğumlu Hüseyin K.'nin örgüt içerisinde Gaziantep, İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum ve Devrimci İşçi Hareketi (DİH) yapılanmalarında sorumluluk yürüttüğü tespit edildiği bildirildi.
Hüseyin K.'nin 27 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanlığı ikameti önüne giden otobüste yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.
Şüphelinin 30 Mart 2019 tarihinde AK Parti Seçim Bürosu'na saldırı yapılması yönünde talimat verdiği, 30-31 Mart 2016 tarihlerinde ise TOMA'ya molotofkokteyli attığı ileri sürüldü.
Hakkında 34'ü sabıka kaydı olmak üzere çok sayıda adli işlem bulunduğu belirtildi.
"ŞIRNEX" LAKAPLI ŞÜPHELİNİN SALDIRI TALİMATLARI
Gazi Mahallesi'nde "Şırnex" lakabıyla tanındığı belirtilen Murat Y.'nin örgütün milis sorumlusu olduğu öne sürüldü.
Murat Y.'nin Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne el yapımı patlayıcı atılması, iş makinesi kaçırılarak MOBESE direğinin yıkılmaya çalışılması ve AK Parti seçim bürosunun kurşunlanması yönünde talimat verdiği iddia edildi.
Ayrıca 21 Temmuz 2016 tarihinde polisle silahlı çatışmaya giren 34 HP 4014 plakalı araçta Murat Y.'ye ait parmak izinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli hakkında 18 ayrı etkin pişmanlık beyanının bulunduğu kaydedildi.
GANYAN BAYİİNDE ÖRGÜTÜN SİLAH EMANETÇİSİ İDDİASI
Gazi Mahallesi'nde "Fiko" lakabıyla bilinen ve ganyan bayii işleten Turgay K.'nin örgütün silah deposu ve emanetçisi olarak görev yaptığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Turgay K., örgüt üyeleri tarafından kazaen öldürülen Recep Hasar olayında kullanılan işlemeli Sarsılmaz marka silahı teslim alarak sakladı.
Şüphelinin daha sonra orijinal Sig Sauer marka silahı ve dolu şarjörü örgütle bağlantılı bir binanın tuvaletinde teslim ettiği belirtildi.
TAKSİ DURAĞINDA KANEPENİN ALTINDAN 12 SİLAH
Soruşturmada "Taksici Ufuk" olarak tanınan Ufuk B.'nin faaliyetlerine ilişkin de bilgilere ulaşıldı. Gazi Dörtyol Taksi Durağı'nı örgüt adına işlettiği öne sürülen Ufuk B.'nin, duraktan toplanan aidatları örgüte aktardığı iddia edildi.
Şüphelinin taksi durağındaki kanepenin altında 12 silah sakladığı belirtildi.
Ufuk B.'nin taksisiyle örgüt mensuplarını eylemlere taşıdığı, bir ev basma olayında ise silahla içeri girerek bir kişiyi bacağından vurduğu ileri sürüldü. Şüphelinin göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve kasten öldürmeye teşebbüs dahil 11 ayrı suç kaydı bulunduğu bildirildi.
SUİKASTTA KULLANILACAK SİLAH İÇİN PAZARLIK
Soruşturma kapsamında Berkan D.'nin silah ticaretine ilişkin yazışmaları da incelemeye alındı. Şüphelinin çok sayıda silah görseli göndererek kâr karşılığında silah ticareti teklif ettiği belirtildi.
Yazışmalarda, suikastta kullanılmak üzere Utaş marka silah arayan kişilerle pazarlık yapıldığı iddia edildi. Berkan D.'nin uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yazışmalarının da tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin 2 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen sansasyonel eylem operasyonunda yakalandığı bildirildi.
SEÇİM BÜROSUNA SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHI TEMİN ETTİĞİ İDDİASI
Elvan T.'nin, 30 Mart 2019 tarihinde AK Parti İlçe Seçim İrtibat Bürosu'na düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan kurusıkıdan bozma tabancayı temin ettiği öne sürüldü.
Şüphelinin ayrıca 21 Temmuz 2016 tarihinde Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda polisle yaşanan silahlı çatışmanın ardından kaçan 34 HP 4014 plakalı araçla bağlantısının tespit edildiği belirtildi.
Araçtan elde edilen parmak izinin, Elvan T.'nin veri tabanındaki parmak izi kaydıyla eşleştiği bildirildi.
ESNAFTAN ÖRGÜT ADINA HARAÇ TOPLAMA İDDİASI
Gazi Mahallesi 8 Evler bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirtilen Haydar D.'nin, "Gazi Halk Meclisi" bünyesinde sorumlu düzeyde görev aldığı öne sürüldü. Şüphelinin bölgedeki esnaftan düzenli olarak örgüt adına haraç ve para toplamakla görevlendirildiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan mağdur esnafın, iş yerlerine gelerek aylık para isteyen kişiler arasında Haydar D.'yi de teşhis ettiği belirtildi.
ÇEKMECENİN İÇİNDE GİZLİ BÖLME BULUNDU
Eyüpsultan'da Hakan İ.'nin adresinde yapılan aramada çalışma masasının üst çekmecesinde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre bu bölmenin arama sırasında malzemelerin saklanması amacıyla yapıldığı değerlendirildi. Gizli bölmede aranan Sevda K.'ya ait kimlik notu ve bankamatik kartı bulundu.
Dolabın üzerinde ise "Umuda Tutundum" başlıklı, 604 sayfayı aşan el yazması eylem ve cezaevi günlükleri ele geçirildi.
CEZAEVİNDE PET ŞİŞEYLE HABERLEŞME İDDİASI
Hakan İ.'nin Dev-Genç sorumlusu olarak kod isim kullanıp Merkezi Komite ile şifreli yazışmalar yürüttüğü öne sürüldü. Şüphelinin cezaevinde bulunduğu dönemde de örgütsel haberleşmeye devam ettiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Hakan İ., havalandırma duvarından pet şişe içerisinde not atarak haberleşme sağladı.
TAYAD VE DİĞER YAPILANMALAR MERCEK ALTINDA
Örgütün Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD), Direniş Meclisi ve Kurşun Kalem Mizah yapılanmalarında sorumluluk üstlendiği belirtilen Zeynep Gonca K.'nin faaliyetleri de incelemeye alındı.
Şüphelinin Ebru Timtik'in cenaze komitesinde siyasi sorumluluk yürüttüğü kaydedildi. Evinde yasaklı yayınlar ele geçirilen Zeynep Gonca K.'nin gözaltında besin almayı reddederek açlık grevine gittiği belirtildi.
Şüphelinin parmak izi alınmasına ve üst aramasına karşı slogan atarak direnç gösterdiği, örgütsel talimatları uyguladığı iddia edildi.
TOMA'YA SALDIRI VE BOMBA GÖRÜNÜMLÜ PANKART
Denizcan K.'nin 30-31 Mart 2016 tarihlerinde barikat kurarak polislere havai fişekle saldıran grupta yer aldığı belirtildi. Şüphelinin Mart 2017'de "DHKC Gerillası Bünyamin Kılıç'ın Hesabını Soracağız" ibareli bomba süslü pankart hazırlama eylemine de katıldığı öne sürüldü.
Soruşturmada Ulaş Y.'nin de Ekim 2016'da Gazi Özgürlükler Derneği arkasında çalışan iş makinesinin kaçırılarak MOBESE direğinin yıkılmaya çalışıldığı olayda yolu kesen grupta bulunduğu iddia edildi.
Ulaş Y.'nin telefonunda TAYAD'lı ailelerin pankartlı video içeriklerinin tespit edildiği, 29 Kasım 2024 tarihinde ise hakkında tutuklanma kaydı bulunduğu belirtildi.
ÖRGÜTÜN SÖZDE CEZALANDIRMA FAALİYETLERİ
Soruşturma dosyasında Süleyman K.'nin örgütün "mahalli yargılama/cezalandırma" olarak adlandırdığı eylemlerde yer aldığı öne sürüldü.
Şüphelinin yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle bir kişiye 15 bin lira ve 2 tablet bilgisayar üzerinden sözde ceza uyguladığı, darp olaylarına karıştığı iddia edildi.
Süleyman K. hakkında 30 Eylül 2025 tarihinde tutuklanma kaydı bulunduğu bildirildi.
TELEFONUNDA ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR BULUNDU
Soruşturma kapsamında Ayhan K.'nin cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli örgütsel dokümanlar bulunduğu belirtildi. Telefonunda kapatılan derginin yerine çıkarılan Halk Okulu dergisine ait görseller, Kadıköy Halk Meclisi, TAYAD ve Emekli Meclisi dokümanları ile polisle çatışmada ölen Sıla Abalay'ın fotoğrafının tespit edildiği kaydedildi.
Ayhan K.'nin geçmiş adli kayıtlarında 7 Eylül 2001 tarihindeki operasyonda yakalanması ve 19 Aralık 2014'te Sultangazi'de içerisinde 2 tabanca ve 2 bıçak bulunan araçta yakalanması gibi işlemlerin bulunduğu bildirildi.
SORUŞTURMADA ÖRGÜTSEL YAPILANMA VE GEÇMİŞ EYLEMLER İNCELENİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelilerin örgüt içerisindeki görev dağılımları ve geçmiş suç kayıtlarına ilişkin yeni bilgiler soruşturma dosyasına girdi.
Silahların saklanması, örgüt adına para toplanması, şifreli haberleşme, saldırı talimatları ve geçmişte güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin iddialar inceleniyor.
13 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 24 kişinin yanı sıra daha önce tutuklanan 8 şüphelinin de dosyada yer aldığı öğrenildi.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen bulgulara ilişkin adli süreç devam ediyor.