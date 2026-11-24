DHKP-C soruşturmasında daha önce tutuklanan 8 şüpheliye ilişkin yeni suç bağlantıları belirlendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) TALİMATLARI KÂĞIDA YAZIP TUVALETTE YAKTIĞI İDDİASI Meryem Ö.'nün örgütsel haberleşmede dikkat çekici bir yöntem kullandığı iddia edildi. Emniyetin tespitlerine göre şüpheli, eylem talimatlarını sözlü olarak vermek yerine kâğıtlara yazıyor, ilgili kişilere okuttuktan sonra bu kâğıtları tuvalette yakarak imha ediyordu. Şüphelinin ayrıca "Feride" kod adıyla şifreli yazışmalar yürüttüğü belirtildi.

Örgüt üyelerinin şifreli haberleşme yöntemleri ve talimatları imha etme taktikleri dosyaya yansıdı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI TALİMATI DOSYADA Gaziantep doğumlu Hüseyin K.'nin örgüt içerisinde Gaziantep, İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum ve Devrimci İşçi Hareketi (DİH) yapılanmalarında sorumluluk yürüttüğü tespit edildiği bildirildi. Hüseyin K.'nin 27 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanlığı ikameti önüne giden otobüste yakalanarak tutuklandığı kaydedildi. Şüphelinin 30 Mart 2019 tarihinde AK Parti Seçim Bürosu'na saldırı yapılması yönünde talimat verdiği, 30-31 Mart 2016 tarihlerinde ise TOMA'ya molotofkokteyli attığı ileri sürüldü. Hakkında 34'ü sabıka kaydı olmak üzere çok sayıda adli işlem bulunduğu belirtildi.

Gazi Mahallesi merkezli yapılanmada silah saklama ve para aktarımı iddiaları mercek altına alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) "ŞIRNEX" LAKAPLI ŞÜPHELİNİN SALDIRI TALİMATLARI Gazi Mahallesi'nde "Şırnex" lakabıyla tanındığı belirtilen Murat Y.'nin örgütün milis sorumlusu olduğu öne sürüldü. Murat Y.'nin Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne el yapımı patlayıcı atılması, iş makinesi kaçırılarak MOBESE direğinin yıkılmaya çalışılması ve AK Parti seçim bürosunun kurşunlanması yönünde talimat verdiği iddia edildi. Ayrıca 21 Temmuz 2016 tarihinde polisle silahlı çatışmaya giren 34 HP 4014 plakalı araçta Murat Y.'ye ait parmak izinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli hakkında 18 ayrı etkin pişmanlık beyanının bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında taksi durağında 12 silahın saklandığı öne sürüldü. (Foto: Takvim Foto Arşivi) GANYAN BAYİİNDE ÖRGÜTÜN SİLAH EMANETÇİSİ İDDİASI Gazi Mahallesi'nde "Fiko" lakabıyla bilinen ve ganyan bayii işleten Turgay K.'nin örgütün silah deposu ve emanetçisi olarak görev yaptığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Turgay K., örgüt üyeleri tarafından kazaen öldürülen Recep Hasar olayında kullanılan işlemeli Sarsılmaz marka silahı teslim alarak sakladı. Şüphelinin daha sonra orijinal Sig Sauer marka silahı ve dolu şarjörü örgütle bağlantılı bir binanın tuvaletinde teslim ettiği belirtildi.