Matteo Guendouzi, Kocaelispor karşılaşmasında oyundan alındıktan sonra sergilediği tavır nedeniyle uyarı aldı. Takıma katıldığı günden bu yana mücadeleci kimliğiyle taraftarların sevgisini kazanan 27 yaşındaki Fransız futbolcu, bu kez agresif davranışıyla ön plana çıktı.



YEDEK KULÜBESİNE TEKME ATTI Kocaelispor maçında oyundan alınmasına sinirlenen Guendouzi, saha kenarına geldikten sonra öfkesine hakim olamadı. Fransız orta saha oyuncusu, yedek kulübesine sert bir şekilde tekme attı. Guendouzi'nin bu hareketi, kulüp içinde de rahatsızlık yarattı.