Fenerbahçe'de yıldız isme sert uyarı: "Tekrarlanmasın"
Mücadeleci futboluyla taraftarların beğenisini kazanan Matteo Guendouzi, Kocaelispor maçındaki hareketi nedeniyle tepki topladı. Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine tekme atan Fransız futbolcunun, teknik direktör Emre Belözoğlu ve yönetim tarafından uyarıldığı öğrenildi.
Matteo Guendouzi, Kocaelispor karşılaşmasında oyundan alındıktan sonra sergilediği tavır nedeniyle uyarı aldı.
Takıma katıldığı günden bu yana mücadeleci kimliğiyle taraftarların sevgisini kazanan 27 yaşındaki Fransız futbolcu, bu kez agresif davranışıyla ön plana çıktı.
YEDEK KULÜBESİNE TEKME ATTI
Kocaelispor maçında oyundan alınmasına sinirlenen Guendouzi, saha kenarına geldikten sonra öfkesine hakim olamadı.
Fransız orta saha oyuncusu, yedek kulübesine sert bir şekilde tekme attı. Guendouzi'nin bu hareketi, kulüp içinde de rahatsızlık yarattı.
BELÖZOĞLU VE YÖNETİM DEVREYE GİRDİ
Yaşanan olayın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ve kulüp yönetiminin Guendouzi ile görüştüğü öğrenildi.
Fransız futbolcunun saha kenarındaki davranışları nedeniyle uyarıldığı ve benzer hareketleri tekrarlamaması gerektiğinin kendisine iletildiği belirtildi.
Guendouzi'nin mücadeleci oyun tarzı takımın önemli kozlarından biri olarak görülürken, teknik heyetin Fransız oyuncudan özellikle saha kenarındaki tepkilerini kontrol etmesini istediği ifade edildi.