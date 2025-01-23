Zaha’nın yeni takımı Charlotte

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'nın yeni adresi MLS oldu. Sarı-Kırmızılılar, Fildişili futbolcunun Lyon ile sözleşmesinin feshedildiğini ve Zaha'nın MLS ekibi Charlotte'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'ın açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Zaha'nın, Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Transfer için 2.800.000 Dolar ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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