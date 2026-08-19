Beşiktaş'tan 3 isimlik transfer operasyonu!
Sezona güçlü bir başlangıç yapan Beşiktaş, sağ kanat ve hücum hattı için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların Dodi Lukebakio ve David Neres için görüşmelerde son aşamaya geldiği, Nico Gonzalez için ise Juventus'a kiralama ve satın alma opsiyonlu teklif sunduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların özellikle sağ kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve bu doğrultuda iki önemli ismi gündemine aldığı belirtildi.
Dodi Lukebakio ile David Neres'in transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı, iki oyuncu için kulüpleri ve menajerleriyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildiği ifade edildi.
SAĞ KANATTA İKİ ADAY
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Dodi Lukebakio, Beşiktaş'ın öne çıkan adaylarından biri oldu.
Ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapan 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, sol ayağını etkili kullanmasıyla ön plana çıkıyor.
Lukebakio, 2024-25 sezonunda Sevilla formasıyla La Liga'da 38 maçta 11 gol kaydetti.
Tecrübeli oyuncu, 2025-26 sezonunda Benfica'da ise 23 resmi karşılaşmada 1 gol üretti.
Beşiktaş'ın diğer adayı ise Napoli'nin Brezilyalı yıldızı David Neres.
Kariyerinde Ajax ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Napoli'deki ilk iki sezonunda 55 maçta 9 gol attı.
Neres, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 karşılaşmada ise 6 kez fileleri havalandırdı.
GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMA
Siyah-Beyazlıların hem Lukebakio hem de Neres için kulüpleri ve oyuncuların menajerleriyle görüşmeleri son aşamaya getirdiği öne sürüldü.
Başkan Serdal Adalı'nın, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öncelikli tercih edeceği oyuncunun transferi için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi.
Sağ kanat transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi için çalışmalar sürüyor.
Beşiktaş'ın hücum hattındaki diğer hedefi ise Juventus'un Arjantinli futbolcusu Nico Gonzalez oldu.
Siyah-Beyazlı yönetimin 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama ve satın alma opsiyonu içeren resmi bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Juventus'un ise Gonzalez'i yeniden kiralamak yerine bonservisiyle göndermeyi tercih ettiği belirtildi.
JUVENTUS SATIŞ, BEŞİKTAŞ KİRALAMA İSTİYOR
Torino ekibinin bu yaklaşımı nedeniyle Beşiktaş'ın teklif yapısını değiştirmesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Siyah-Beyazlıların, Juventus'un bonservis beklentilerine daha yakın yeni bir formül hazırlaması ihtimali bulunuyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi.
Nico Gonzalez cephesinde ise transferin önündeki tek konu kulüpler arasındaki anlaşma değil.
Arjantinli futbolcunun Juventus'tan ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı ve Torino'daki yaşamından memnun olduğu belirtildi.
Buna karşın oyuncunun kariyerini başka bir kulüpte sürdürme ihtimaline tamamen kapalı olmadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın Gonzalez için ilgisini Juventus'a resmi olarak ilettiği aktarılırken, transferin gerçekleşmesi için hem iki kulübün şartlarda anlaşması hem de Arjantinli oyuncunun İstanbul seçeneğine onay vermesi gerekiyor.
Siyah-Beyazlılarda sağ kanat için Lukebakio ve Neres, hücum hattı için ise Nico Gonzalez konusunda görüşmeler sürüyor.