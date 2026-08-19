Başkan Serdal Adalı'nın, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öncelikli tercih edeceği oyuncunun transferi için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi.

Siyah-Beyazlıların hem Lukebakio hem de Neres için kulüpleri ve oyuncuların menajerleriyle görüşmeleri son aşamaya getirdiği öne sürüldü.

Juventus'un ise Gonzalez'i yeniden kiralamak yerine bonservisiyle göndermeyi tercih ettiği belirtildi.

Siyah-Beyazlı yönetimin 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama ve satın alma opsiyonu içeren resmi bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın hücum hattındaki diğer hedefi ise Juventus'un Arjantinli futbolcusu Nico Gonzalez oldu.

Siyah-Beyazlıların, Juventus'un bonservis beklentilerine daha yakın yeni bir formül hazırlaması ihtimali bulunuyor.

Buna karşın oyuncunun kariyerini başka bir kulüpte sürdürme ihtimaline tamamen kapalı olmadığı ifade edildi.

Arjantinli futbolcunun Juventus'tan ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı ve Torino'daki yaşamından memnun olduğu belirtildi.

Nico Gonzalez cephesinde ise transferin önündeki tek konu kulüpler arasındaki anlaşma değil.



Beşiktaş'ın Gonzalez için ilgisini Juventus'a resmi olarak ilettiği aktarılırken, transferin gerçekleşmesi için hem iki kulübün şartlarda anlaşması hem de Arjantinli oyuncunun İstanbul seçeneğine onay vermesi gerekiyor.

Siyah-Beyazlılarda sağ kanat için Lukebakio ve Neres, hücum hattı için ise Nico Gonzalez konusunda görüşmeler sürüyor.

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