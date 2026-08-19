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TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti

CHP’de yaşanan ayrışmanın ardından TBMM’deki oda paylaşımı da yeniden şekillendi. Yeni Parti ile CHP’ye ayrılan çalışma alanları aynı koridorda yer alırken Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir kullandıkları odalarda kaldı. Gökhan Günaydın’ın odası ise CHP’ye tahsis edildi.

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TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP ile Yeni Parti'nin kullanacağı makam ve çalışma odalarına ilişkin düzenleme sürüyor.

CHP'den kopan milletvekillerinin Yeni Parti çatısı altında toplanmasının ardından Meclis'te çok sayıda oda boşaltıldı ve iki parti için yeni tahsis süreci başlatıldı.

TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti-2

CHP İLE YENİ PARTİ AYNI KORİDORDA

Yapılan düzenlemeyle Yeni Parti ile CHP grupları TBMM'de aynı koridorda komşu oldu.

Koridorun bir bölümündeki odalar Yeni Parti'ye, diğer bölümündeki odalar ise CHP'ye ayrıldı. Böylece siyasi olarak yollarını ayıran iki muhalefet partisinin yöneticileri Meclis'te yan yana ve karşılıklı odalarda çalışmalarını sürdürecek.

TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti-3

ÖZGÜR ÖZEL'İN MAKAM ODASI DEĞİŞMEDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de kullandığı makam odasında değişikliğe gidilmedi.

Özel'in yanı sıra Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in kullandığı odalar da Yeni Parti'de kaldı.

Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise yeni düzenlemeyle CHP'ye tahsis edildi.

TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti-4

FAİK ÖZTRAK'A YENİ ODA

Murat Emir'in odasının karşısında bulunan ve daha önce CHP Grup Yönetimi'nin toplantı odası olarak kullanılan bölüm de CHP'ye verildi.

Söz konusu odanın CHP Grup Başkanı Faik Öztrak tarafından kullanılacağı öğrenildi.

Diğer makam ve çalışma odalarının CHP ile Yeni Parti arasında nasıl paylaştırılacağına ilişkin düzenlemenin ise sürdüğü belirtildi.

TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti-5

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İN ODASINI İSTEMİŞTİ

Meclis'teki oda paylaşımı daha önce Özgür Özel'in makam odası üzerinden de gündeme gelmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesini talep etmiş ancak TBMM Başkanlığı bu talebi kabul etmemişti.

Bu kararla Özgür Özel mevcut makam odasını kullanmayı sürdürürken, CHP ile Yeni Parti arasındaki diğer çalışma alanlarının yeniden paylaşımına gidildi.

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TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti-7 TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti-8 TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti-9

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