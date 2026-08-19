TBMM’de CHP ile Yeni Parti komşu oldu: Oda dağılımı değişti

CHP'den kopan milletvekillerinin Yeni Parti çatısı altında toplanmasının ardından Meclis'te çok sayıda oda boşaltıldı ve iki parti için yeni tahsis süreci başlatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP ile Yeni Parti'nin kullanacağı makam ve çalışma odalarına ilişkin düzenleme sürüyor.

CHP İLE YENİ PARTİ AYNI KORİDORDA

Yapılan düzenlemeyle Yeni Parti ile CHP grupları TBMM'de aynı koridorda komşu oldu.

Koridorun bir bölümündeki odalar Yeni Parti'ye, diğer bölümündeki odalar ise CHP'ye ayrıldı. Böylece siyasi olarak yollarını ayıran iki muhalefet partisinin yöneticileri Meclis'te yan yana ve karşılıklı odalarda çalışmalarını sürdürecek.