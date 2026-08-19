Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Natalie Trump'ın yanında Melania ortada yok
ABD Başkanı Donald Trump’ın her seyahatinde yanında olan yardımcısı Natalie Harp ile olan yakınlığı ve Melania Trump’ın aylardır kameralardan uzak kalması Amerikan kulislerini hareketlendirdi. Trump'ın biyografi yazarı, First Lady Melania'nın, Natalie'nin bulunduğu ortamlarda yer almadığına dikkat çekerken Demokratlar ise dedikoduları alevlendirdi.
Washington, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump ile ilgili bir dedikoduyla çalkalanıyor. Trump'ın her yere asistanı Natalie Harp ile gitmesi fakat Melania'nın yaklaşık bir aydır kamuoyu önüne çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.
FIRST LADY UZUN ZAMANDIR ORTADA YOK
Melania Trump, 28 Temmuz'da Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmadı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin akşam yemeğinde görünmedi ve son olarak 22 Temmuz'da hayatını kaybeden dört ABD askerinin cenaze törenine de katılmadı. NBC News, Melania'nın son olarak 19 Temmuz'da Trump'ın yanında görüntülendiğini bildirdi.
NATALIE GELİRSE MELANIA GELMİYOR
ABD basını Melania'nın Natalie Harp'ın bulunduğu etkinliklere Trump ile katılmaktan kaçındığını iddia ediyor. Trump'ın biyografisini yazan Michael Wolff, bu durumun 2024 seçim kampanyası sırasında da yaşandığını belirtti. Wolff, "Harp her zaman etrafta olduğu için Melania değildi. Kocasıyla sadece seçim kampanyasının son haftasında birlikte göründü." dedi.
"TRUMP SADECE NATALIE İLE SEYAHAT ETMEKLE İLGİLENİYOR"
Demokrat Partili Georgia Senatörü Jon Ossof ise Trump'ın işini yapmak istemediğini, "balo salonu inşa etmek ve Katar emiri tarafından hediye edilen uçan sarayında Natalie ile seyahat etmekle ilgilendiğini" söyledi.
BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ GELDİ
Ossof'un sözlerinin üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle "Natalie Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çalışkan yardımcılardan biri. Bu eziğin ne söylediği kimsenin umurunda değil" dedi.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steve Cheung ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Jon, ülkesine hizmet eden çalışkan insanları karalamak yerine ruhunun derinliklerine inmeli ve neden bu ülkeden nefret eden sefil biri olduğunu kendine sormalı." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN "İNSAN YAZICISI"
Alex Isenstadt'ın Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power (Rövanş: Trump'ın İktidara Dönüşünün İç Yüzü) kitabına göre 35 yaşındaki Natalie Harp, şu anda Trump'ın üst düzey yöneticilik asistanı olarak görev yapıyor. Yanında kablosuz bir yazıcı taşıyarak başkana hareket halindeyken haber metinlerini basıp verdiği için de "insan yazıcı" lakabını aldı.
TRUTH SOCIAL PAYLAŞIMLARINI O YAPIYOR
Yöneticilik asistanlığı görevine Ocak 2025'te başlayan Harp, bundan önce ise 2022 yılında Trump'ın iletişim ekibinin bir üyesiydi.
Kaliforniya doğumlu olan Harp'ın, aynı zamanda kemik kanserini atlatmış eski bir televizyon sunucusu olduğu belirtiliyor. The Wall Street Journal'a göre, Trump'ın Truth Social paylaşımlarının çoğunun arkasındaki isim olduğu düşünülüyor.
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