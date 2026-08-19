Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Natalie Trump'ın yanında Melania ortada yok

Natalie Harp ve Trump

"TRUMP SADECE NATALIE İLE SEYAHAT ETMEKLE İLGİLENİYOR"

Demokrat Partili Georgia Senatörü Jon Ossof ise Trump'ın işini yapmak istemediğini, "balo salonu inşa etmek ve Katar emiri tarafından hediye edilen uçan sarayında Natalie ile seyahat etmekle ilgilendiğini" söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ GELDİ

Ossof'un sözlerinin üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle "Natalie Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çalışkan yardımcılardan biri. Bu eziğin ne söylediği kimsenin umurunda değil" dedi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steve Cheung ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Jon, ülkesine hizmet eden çalışkan insanları karalamak yerine ruhunun derinliklerine inmeli ve neden bu ülkeden nefret eden sefil biri olduğunu kendine sormalı." ifadelerini kullandı.