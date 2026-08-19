TAKVİM İmamoğlu-Kuriş hattını belgeledi! "Ekremci" ikna odaları kurup himmet topladılar: İBB'deki "Süleymancı" kontenjan ve imar diyeti

Süleymancıların tutuklu lideri Alihan Kuriş'in başında olduğu "Kuriş Suç Örgütü" bünyesinde barındırdığı holding, şirket, kurs, hastane, medya gibi yapılanmalarla Türkiye'den Avrupa'ya uzanan bir kara para ağı kurdu. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in ikametinde ele geçirilen çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu. Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik düzenlenen operasyonda ise 206 kilo külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin Euro ele geçirildi. Kurişilerin, cemaat bünyesindeki üniversite öğrencilerini tatil bahanesiyle Türkiye'ye gönderip dönüşte kurye olarak kullandığı, kara para akışının bu yolla sağlandığı saptandı.





'KURİŞİ'LERİN BND AĞI VE KÖLN'DE PENSİLVANYA MODELİ



100 milyar liralık kara para trafiği tespit edilen 'Kurişi' gruptaki bazı isimlerin Alman istihbaratı BND ile bağlantılı olduğu saptandı. Hamas'a "terör örgütü" diyecek kadar ileri giden yapılanmanın İsrail merkezli para trafikleri ve FETÖ bağlantıları mercek altına alındı. Örgüt, Köln'de açılışını yaptığı 70 milyon dolarlık merkezde FETÖ-Pensilvanya modelini örnek aldı. Türkiye'deki yapılanma Almanya'ya taşınacakken operasyon yapıldı. Elebaşılar firar edemeden enselendi.



FETÖ GİBİ BEDDUA SEANSLARI DÜZENLEDİLER



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı "Dini-Sosyal Teşekküller Geleneksel Dini Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler" başlıklı raporunda "FETÖ'den sonra en tehlikeli yapı" olarak nitelendirilen örgüt, Türk siyasetini zehirledi. Siyaseti parayla dizayn etmeye çalışan grup, muhalefete oy toplamak için ikna odaları bile kurdu. FETÖ'cü hainler gibi devlete beddua seansları düzenledi.