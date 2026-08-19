TAKVİM İmamoğlu-Kuriş hattını belgeledi! "Ekremci" ikna odaları kurup himmet topladılar: İBB'deki "Süleymancı" kontenjan ve imar diyeti
"Alihan Kuriş" soruşturması, Türk siyasetine "himmet" maskesiyle yapılan kirli müdahaleyi açık etti. Kuriş'in Ekrem İmamoğlu'ndan yüklü miktarda para alarak lideri olduğu cemaate "Oyunuz CHP'ye" baskısı yaptığı ortaya çıktı. 2019'da tabana yazılı talimat verildi. 2023 ve 2024 seçimlerinde Zeytinburnu'ndaki Ömer Avni Yel Yurdu'nda "Ekremci" ikna odaları kurulup "himmet" toplandı. İmamoğlu, Alanya'da ANAP ortak paydasında buluştuğu Arif Ahmet Denizolgun’un adıyla kampanya yaptı. Süleymancılar da Antalya'da Muhittin Böcek'i destekledi. İBB'deki Süleymancı kontenjan ve Hisar Hastanesi'ne verilen imar "ittifakın diyeti" olarak kayda geçti. İş birliğinin şifresi ise İmamoğlu'nun Süleymancı yurtlarındaki çocukluk fotoğrafında gizli.
Süleymancıların tutuklu lideri Alihan Kuriş'in başında olduğu "Kuriş Suç Örgütü" bünyesinde barındırdığı holding, şirket, kurs, hastane, medya gibi yapılanmalarla Türkiye'den Avrupa'ya uzanan bir kara para ağı kurdu.
Örgüt lideri Alihan Kuriş'in ikametinde ele geçirilen çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu. Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik düzenlenen operasyonda ise 206 kilo külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin Euro ele geçirildi. Kurişilerin, cemaat bünyesindeki üniversite öğrencilerini tatil bahanesiyle Türkiye'ye gönderip dönüşte kurye olarak kullandığı, kara para akışının bu yolla sağlandığı saptandı.
'KURİŞİ'LERİN BND AĞI VE KÖLN'DE PENSİLVANYA MODELİ
100 milyar liralık kara para trafiği tespit edilen 'Kurişi' gruptaki bazı isimlerin Alman istihbaratı BND ile bağlantılı olduğu saptandı. Hamas'a "terör örgütü" diyecek kadar ileri giden yapılanmanın İsrail merkezli para trafikleri ve FETÖ bağlantıları mercek altına alındı. Örgüt, Köln'de açılışını yaptığı 70 milyon dolarlık merkezde FETÖ-Pensilvanya modelini örnek aldı. Türkiye'deki yapılanma Almanya'ya taşınacakken operasyon yapıldı. Elebaşılar firar edemeden enselendi.
FETÖ GİBİ BEDDUA SEANSLARI DÜZENLEDİLER
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı "Dini-Sosyal Teşekküller Geleneksel Dini Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler" başlıklı raporunda "FETÖ'den sonra en tehlikeli yapı" olarak nitelendirilen örgüt, Türk siyasetini zehirledi. Siyaseti parayla dizayn etmeye çalışan grup, muhalefete oy toplamak için ikna odaları bile kurdu. FETÖ'cü hainler gibi devlete beddua seansları düzenledi.
2018'DE İYİ PARTİ, 2019 VE 2023'DE CHP, 2024'TE İMAMOĞLU VE BÖCEK'E....
Kurişi örgüt, 2018'de İYİ Parti için cemaat tabanından oy istedi. Bu talebin ses kayıtları hala hafızalardaki yerini koruyor.
Yapı 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Benzer şekilde 2024 yerel seçimlerinde eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek adına cemaat içinde örtülü kampanya düzenlendi. "Oylarınız İmamoğlu ve Böcek'e" baskısı yapıldı.
İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLER AFOROZ EDİLDİ
İmamoğlu'na oy vermeyenler ise aforoz edildi. Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, Süleymancılar Cemaati içerisinde Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyen kişilerin cemaatten atıldığını, ticari ve sosyal ilişkilerinin kesildiğini ifade etti.
ÇEKİRDEKTEN SÜLEYMANCI İSİM İTİRAFTA BULUNDU
Öte yandan İmamoğlu ve Alihan Kuriş arasındaki finansal bağı "Doğduğumdan beri Süleymancılar içindeyim" diyen cemaat üyesi Rüstem Şahin deşifre etti.
"İMAMOĞLU, KURİŞ'E CHP'Yİ DESTEKLEMESİ İÇİN YÜKLÜ MİKTARDA PARA VERDİ"
Alihan Kuriş'in Türkiye'de siyaseti dizayn etmek adına cemaatin gücünü sopa olarak kullandığını, oy karşılığında siyasi partilerden para ve bina istediğini dile getiren Şahin, "Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda para aldı. Bunun karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'deki cemaat mensuplarının olduğu yerlerde herkesten CHP'yi desteklemelerini istedi" itirafında bulundu.
Süleymancıların, İmamoğlu'ndan oy vaadiyle almış oldukları parayı kayıt dışı olarak yurt dışına çıkardığı söyleniyor. Rüstem Şahin, "Medyada belirtilen 100 milyar TL, devletin tespit edebildiği miktar ve çok az. Kayıt dışı olarak yıllarca toplanan para yurt dışına çıkarılmıştır" dedi.
ÖMER AVNİ YEL YURDU'NDA İMAMOĞLU İÇİN İKNA ODALARI KURULDU
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2024 Yerel Seçimlerinde, Süleymancıların yönetimindeki Ömer Avni Yel Öğrenci Yurdu'nda ikna odaları kurulduğu iddia edildi. Cemaat üyesi gençlere CHP'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na oy verilmesi için baskı yapıldı. Şahin Balta isimli cemaat üyesi, yurt hocaları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Takvim.com.tr, o suç duyurusunun belgesine ulaştı.
Şahin Balta isimli cemaat üyesi şu itiraflarda bulundu:
Uzun süre bu cemaate devam ettim. Ancak son zamanlarda siyasi konular sebebiyle rahatsız oldum. Ben oraya dini bilgi edinmeye ve eksiklerimi tamamlama amacıyla gitmek istemiştim. Ancak bu kurumda inançlarıma ve anayasal düzene karşı faaliyetler görünce itirazda bulundum. İtiraz edince beni dışladılar ve vakfın binalarına girişim engellendi. Bu kurumlarda seçim zamanı ikna odaları kurularak, cemaat üyeleri bu ikna odalarına alınarak muhalefet partilerine oy vermeleri konusunda telkinde bulunuldu ve baskı yapıldı. Oy verme konusunda tereddüt olanlar ise dışlanarak bir nevi aforoz edildi. Ve vakıf binalarına girmemiz yasaklandı.
"FETÖ GİBİ HİMMET TOPLADILAR"
Balta, Kurişi yapılanmanın FETÖ gibi himmet topladığını öne sürerek şöyle konuştu:
Dini bir vakıf olmasına rağmen son yıllarda tamamen siyasi ve ticari faaliyetler yürütmeye başladılar. Kimden ne kadar para toplanacağı cemaat üyeleri arasında tevzi edildi. Bir nevi FETÖ tipi himmet toplama faaliyeti ciddi derecede beni rahatsız etti. Ve her geçen gün siyasi ve para toplama işi artarak devam etmektedir. Vakfın amacı dışına çıkarak hukuk dışı yollara tevessül edilmesi, vakfın yurt dışı öğrencileri farklı fikirlerin empoze edilmesi, bir milli güvenlik ve anayasal düzen sorunu oluşturacağı kanısındayım.
İMAMOĞLU'NA VERİLEN OYLARIN DİYETİ HİSAR HASTANESİ'NE İMAR MI?
Süleymancıların verdikleri oyun karşılığını Ekrem İmamoğlu'ndan imar izni olarak aldığı da bir diğer iddia. İBB'nin Hisar Hastanesi'ne verdiği imar izninin arka planında İmamoğlu-Alihan Kuriş hattındaki "Topla oyu al imarı" pazarlığı yattığı söyleniyor.
"SÜLEYMANCILAR İMAMOĞLU'NA 2000 KİŞİLİK LİSTE VERDİ"
Buna ek olarak İBB'deki kadroların da seçim diyeti olarak pazarlığa açıldığı iddia ediliyor. Süleymancılar İmamoğlu'na liste verip 2000'den fazla kişiyi İBB'de işe başlattığı konuşuluyor.
KURİŞ İMAMOĞLU'NA YAZILI TALİMATLA OY İSTEDİ
Örtülü ittifak, bizzat Kuriş'in kendi ağzından itiraf edildi.
2019 yerel seçimde, Alihan Kuriş, İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi ve bu desteği ifade eden yazılı talimatı herkese gönderdi.
KURİŞ: CHP'YE OY VERİP AK PARTİ'DEN İNTİKAM ALDIK
Geçmişinde Süleymancılık olduğu söylenen İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerini kazanması sonrası Kuriş, "CHP'ye oy vermekle AK Parti'den intikam aldık, Üsküdar'ı, Şile'yi, Tuzla'yı, Antalya'yı biz kazandırdık" dedi.
YILMAZ ÖZDİL: CHP İMAMOĞLU'NUN YÖNLENDİRMESİYLE SÜLEYMANCILARLA İTTİFAK YAPTI
Muhalif Yılmaz Özdil, CHP'nin İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle Süleymancılarla ittifak yaptığını söyledi.
Özdil, "2023 yılında Özgür Özel'in genel başkan olduğu andan itibaren maalesef CHP ve kara para aklayan, İsrail'le bağlantıları var denilen Süleymancılar arasında ittifak yapıldı. 2024 yerel seçiminde bazı belediyeler, bu Süleymancılar cemaatinin desteğiyle CHP tarafından kazanıldı" dedi.
"Özgür Özel yönetimi Süleymancılarla iş birliği yaptı" diyen Özdil, "Ekrem İmamoğlu'ndan başlayan yönlendirme ile bu yanlış yola girildi. Hem CHP tarihine hem de Cumhuriyet tarihine yakışmadı" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU 2023'TE ALANYA'DA DENİZOLGUN'UN ADIYLA OY İSTEDİ
Ayrıca 2023 seçimlerine 16 gün kala Antalya'da kayda geçen bir görüntü, tüm dikkatleri üzerine topladı.
İmamoğlu'nun Alanya'da düzenlediği mitingde Süleymancıların şaibeli bir şekilde ölen lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ismini anarak oy istediği görüldü. Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından ANAP'a destek vererek Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti. İmamoğlu da babadan ANAP kökenliydi.
"İMAMOĞLU'NU SÜLEYMANCI ABİLER BÜYÜTTÜ"
Nitekim İmamoğlu'nun Süleymancılarla olan ilişkisi daha derinlere dayanıyor. Üstelik bunu kendi mahallesindeki muhalif isimler zikrediyor.
Barış Terkoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu Süleymancı abiler büyüttü" ifadelerinin yer aldığı bir köşe yazısı kaleme almıştı. O döneme ait görüntüler de ortaya çıkmıştı.
"SÜLEYMANCILARIN ARASINDA YETİŞMİŞ, SAHTEKARLIK YAPMIŞ BİRİSİ"
Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu da İmamoğlu'nun Süleymancıların arasında yetiştiğini söyleyen isimler arasında. Çapoğlu, "Süleymancıların arasında yetişmiş, yatay geçişte bile 18 yaşında sahtekârlık yapmış bir adam. AK Parti'nin almadığı adamı CHP'ye alıyorsunuz, üzücü olan bu. İmamoğlu yanlışlıkla Cumhurbaşkanı seçilseydi nasıl kurtulacaktınız?" demişti.
CHP'nin fonladığı Ruşen Çakır: ''Erdoğan İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara çıkarırsa bedelini ağır öder''
İmamoğlu'nun Süleymancı bağını önceden CHP'ye şimdilerde İmamoğlu'nun partisi YENİ Parti'ye destek veren muhalif simalar da sıklıkla dile getirmişti.
Fondaş Merdan Yanardağ algı operasyonuna soyundu!
EKREMCİ FONDAŞLARIN "SÜLEYMANCI" AŞKI
CHP'den para aldığını itiraf eden ve ABD'den fonlanan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır "Süleymancılara operasyon yapılırsa, darbe yeseler bile asıl kaybeden Erdoğan olur. İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara ödetmeye çalışırsa, bu fatura Erdoğan'a ağır döner" demişti.
İmamoğlu ile beraber yargılandığı casusluk davası kapsamında tutuklu olan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Süleymancılara yönelik operasyon, doğrudan Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyondur" ifadelerini kullanmıştı. Bu durum "Süleymancılar İmamoğlucu mu?" yoksa "İmamoğlu mu Süleymancı?" tartışmalarına yol açmıştı.