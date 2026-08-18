Kuriş’in önünü açan ölümde feth-i kabir kararı! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılarak
Alihan Kuriş soruşturması kapsamında Süleymancıların sabık lideri eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılmasına karar verildi. Savcılığın feth-i kabir kararıyla şüpheli ölüm nedeni yeniden incelenecek. Arif Ahmet Denizolgun’un ölümündeki şüpheleri Takvim gündeme taşımıştı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yıllardır tartışmalara konu olan şüpheli ölümü, Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alınıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ailenin başvurusu üzerine feth-i kabir işlemi yapılmasına hükmetti.
Alınan karar doğrultusunda Denizolgun'un mezarı açılarak detaylı adli tıp incelemesi yapılacak.
Ölüm bildirimindeki gecikme, cesetteki şüpheli bulgular ve dönemin raporlarına dair iddialar, elde edilecek yeni bilimsel veriler ışığında netlik kazanacak.
Ölümün doğal yollarla mı yoksa dış müdahaleyle mi gerçekleştiği sorusu cevap bulacak.
AİLEDEN FAİLİ MEÇHUL BAŞVURUSU
Denizolgun ailesi kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması amacıyla Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurdu.
Başkanlık, geçmiş yıllara ait şüpheli ölüm dosyalarının incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon sağlama görevi kapsamında dosyayı yakından takip ediyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle alınan feth-i kabir kararı sonrası Adli Tıp Kurumu devreye girecek.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve Alihan Kuriş'in öz dayısıydı.
Denizolgun, 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde hayatını kaybetti.
Ölümünün ardından cemaatin liderliğine yeğeni Alihan Kuriş getirildi.
Ölümünün doğal nedenlerle mi yoksa dış müdahaleyle mi gerçekleştiği yeniden araştırılacak.
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