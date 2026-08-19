Bahçeli'den seçim sistemi ve siyasi partiler kanunu teklifi: Yeni yasa şart... "Lider ülke süper güç 2053"
MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile prangalarından kurtulan Türkiye’nin siyasi istikrarını tahkim etmek adına seçim sistemi ile siyasi partiler kanununun yeniden düzenlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Bahçeli, sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi güçlendirecek adımların atılması gerektiğini vurguladı. Terörün tasfiyesiyle açılan yeni dönemin kalkınma paradigmasını güçlendirdiğini dile getiren Bahçeli, gençler için inşa edilecek huzur ortamının ve iç cepheyi kuvvetlendiren adımların Türkiye’yi 2053 hedeflerine taşıyacağını ifade etti. Bahçeli, CHP merkezli tartışmaları ve kurulan Yeni Parti’yi değerlendirirken, milli meselelerde ortak irade gösteremeyen yapıların kurumsallaşamayacağını kaydetti.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazandığı siyasi istikrarı kurumsal reformlarla taçlandırması beklenirken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni dönemin şifrelerini ortaya koyan reform çağrısı yaptı.
BAŞTAN SONA YENİ SEÇİM KANUNU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesi adına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Türkiye'nin 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptığını hatırlatan Bahçeli, önümüzdeki süreçte siyasi partiler ve seçim sisteminin bu yönetim modeline uyumlu şekilde baştan sona yeniden ele alınması gerektiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin prangalarından kurtulduğunu aktaran Bahçeli, sistemin güçlendirilmesi için atılması gereken yasal adımlara işaret etti.
Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak Parlamenter Sistem'den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE EKONOMİK KALKINMA DÖNEMİ
Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla devam eden süreçte TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeyi değerlendiren MHP lideri, güvenliğin kalkınmanın temel şartı olduğunu duyurdu.
Ekonomik hedeflere dair çerçeveyi çizen Bahçeli, şunları aktardı:
"Günümüzde ekonomik kalkınma ile güvenlik birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Nitekim 'terörsüz Türkiye', güvenlikten ekonomiye uzanan yeni bir jeopolitik avantaj sağlayacaktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki güvenliğin olmadığı yerde yatırım ortamı zayıflamakta, sermaye hareketliliği azalmakta ve kalkınma süreçleri sekteye uğramaktadır. Terörün tamamen tasfiye edildiği bir Türkiye ise öngörülebilirliği ve yatırımcı güvenini artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek ve bölgesel ticaret ağlarının merkezinde yer alacaktır."
Terörle mücadeleye harcanan kaynakların toplumsal refaha aktarılacağını kaydeden Bahçeli, "Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul; yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma; gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi; kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah; esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım; şehirlerimize altyapı, köylerimize yol; meralarımıza ıslah, tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz." dedi.
LİDER ÜLKE SÜPER GÜÇ 2053
MHP'nin vizyon belgesine dikkat çeken Bahçeli, partinin Türk siyasetindeki kilit rolünü anlattı.
Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi hayatında mümtaz ve kilit rolüyle Türk siyasetindeki düğümleri çözen, demokrasinin önünü açan, kısır tartışmaları nihayete erdiren, kangrenleşmiş sorunlara şifa veren siyaset anlayışına sahiptir." ifadelerini kullandı.
Partisinin hazırladığı vizyona değinen Bahçeli, 'Ahlak, İstikrar ve Refah Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi' ile Türkiye'yi 2053 yılında lider ülke ve süper güç yapma kararlılığında olduklarını bildirdi.
MHP aleyhtarı odaklara seslenen Bahçeli, "Ayrıca tek derdi MHP hazımsızlığı olan mahfillerin, içinde bulunduğu şizofrenik durumdan bir an evvel kurtulmaları ülkemizin, milletimizin, hatta kendilerinin de hayrına olacaktır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır." diye konuştu.
TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİKLE İNŞA EDİLECEK
Genç kuşakların terörsüz ortamda yetişmesinin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:
"Terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek en önemli toplumsal güç, hiç şüphesiz gençlerimizdir. Hatırlatmak isterim ki; bugün 40'lı yaşlarına gelmiş vatandaşlarımız gençliğinde terörsüz bir dönem görmemiştir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda ise bundan sonraki nesiller terörün karanlık ve kirli yüzüyle muhatap olmayacak, aynı kaygıları taşımayacak, parlak bir istikbale yürüyecektir. Güçlü Türkiye, milli varlığına sahip çıkan, tarihi ve kültürel birikimini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir Türk gençliği ile mümkün olabilecek, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' ancak onlarla inşa edilebilecektir."
BİRLİKTE RAHMET AYRILIKTA AZAP
Toplumsal birliğin ve ortak aklın korunması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, fitne arayışında olan çevrelere net mesaj verdi.
Siyasi rant peşinde koşanları uyaran Bahçeli, "İki Cihan Serveri Peygamber Efendimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' hadis-i şerifini hatırlatarak, kardeşlik iklimini zehirlemeye çalışanları, provokasyonlarla siyasi rant devşirme peşinde olanları uyarıyorum! Herkesi, Hünkarımız Hacı Bektaş-ı Veli düsturunca eline, beline ve diline sahip olmaya davet ediyorum." dedi.
CHP BÖLÜNMEMELİYDİ
İç siyasette yaşanan tartışmalara ve CHP bünyesindeki gelişmelere değinen Bahçeli, bölgedeki kritik süreçte iç cephenin güçlü tutulması gerektiğini vurguladı.
CHP içindeki gelişmeleri ve kurulan partiyi değerlendiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Bölgemizdeki hadiseleri nazar-ı dikkate aldığımızda Türk siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya, çatışmaya değil iş birliği ve diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelere değil milli meseleler üzerinde uzlaşıya ihtiyacımız vardır. CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik, birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk; ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları 'Yeni Parti'yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190'ıncı parti oldular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik."
Siyasette etik kuralların önemine değinen Bahçeli, "Ayrıca CHP'ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz." dedi.
YENİ PARTİ KURUMSALLAŞAMADI
Yeni kurulan siyasi oluşumun milli konulardaki duruşunu eleştiren Bahçeli, "'Terörsüz Türkiye' gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın 'Yeni Parti' de henüz temin edilemediğini göstermiştir." diye konuştu.
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