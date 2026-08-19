Bahçeli'den seçim sistemi ve siyasi partiler kanunu teklifi: Yeni yasa şart... "Lider ülke süper güç 2053"

Terörle mücadeleye harcanan kaynakların toplumsal refaha aktarılacağını kaydeden Bahçeli, " Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul; yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma; gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi; kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah; esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım; şehirlerimize altyapı, köylerimize yol; meralarımıza ıslah, tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz ." dedi.

"Günümüzde ekonomik kalkınma ile güvenlik birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Nitekim 'terörsüz Türkiye', güvenlikten ekonomiye uzanan yeni bir jeopolitik avantaj sağlayacaktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki güvenliğin olmadığı yerde yatırım ortamı zayıflamakta, sermaye hareketliliği azalmakta ve kalkınma süreçleri sekteye uğramaktadır. Terörün tamamen tasfiye edildiği bir Türkiye ise öngörülebilirliği ve yatırımcı güvenini artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek ve bölgesel ticaret ağlarının merkezinde yer alacaktır."

Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla devam eden süreçte TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeyi değerlendiren MHP lideri, güvenliğin kalkınmanın temel şartı olduğunu duyurdu.

MHP aleyhtarı odaklara seslenen Bahçeli, " Ayrıca tek derdi MHP hazımsızlığı olan mahfillerin, içinde bulunduğu şizofrenik durumdan bir an evvel kurtulmaları ülkemizin, milletimizin, hatta kendilerinin de hayrına olacaktır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır ." diye konuştu.

Partisinin hazırladığı vizyona değinen Bahçeli, ' Ahlak, İstikrar ve Refah Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi' ile Türkiye'yi 2053 yılında lider ülke ve süper güç yapma kararlılığında olduklarını bildirdi.

"Terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek en önemli toplumsal güç, hiç şüphesiz gençlerimizdir. Hatırlatmak isterim ki; bugün 40'lı yaşlarına gelmiş vatandaşlarımız gençliğinde terörsüz bir dönem görmemiştir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda ise bundan sonraki nesiller terörün karanlık ve kirli yüzüyle muhatap olmayacak, aynı kaygıları taşımayacak, parlak bir istikbale yürüyecektir. Güçlü Türkiye, milli varlığına sahip çıkan, tarihi ve kültürel birikimini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir Türk gençliği ile mümkün olabilecek, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' ancak onlarla inşa edilebilecektir."

BİRLİKTE RAHMET AYRILIKTA AZAP

Toplumsal birliğin ve ortak aklın korunması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, fitne arayışında olan çevrelere net mesaj verdi.

Siyasi rant peşinde koşanları uyaran Bahçeli, "İki Cihan Serveri Peygamber Efendimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' hadis-i şerifini hatırlatarak, kardeşlik iklimini zehirlemeye çalışanları, provokasyonlarla siyasi rant devşirme peşinde olanları uyarıyorum! Herkesi, Hünkarımız Hacı Bektaş-ı Veli düsturunca eline, beline ve diline sahip olmaya davet ediyorum." dedi.

Bahçeli, Türk gençliğine bırakılacak en kıymetli mirasın terörden arındırılmış bir Türkiye olduğunu belirterek 2053 lider ülke hedefinden asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

CHP BÖLÜNMEMELİYDİ

İç siyasette yaşanan tartışmalara ve CHP bünyesindeki gelişmelere değinen Bahçeli, bölgedeki kritik süreçte iç cephenin güçlü tutulması gerektiğini vurguladı.

CHP içindeki gelişmeleri ve kurulan partiyi değerlendiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki hadiseleri nazar-ı dikkate aldığımızda Türk siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya, çatışmaya değil iş birliği ve diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelere değil milli meseleler üzerinde uzlaşıya ihtiyacımız vardır. CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik, birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk; ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları 'Yeni Parti'yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190'ıncı parti oldular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik."

Siyasette etik kuralların önemine değinen Bahçeli, "Ayrıca CHP'ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz." dedi.

YENİ PARTİ KURUMSALLAŞAMADI

Yeni kurulan siyasi oluşumun milli konulardaki duruşunu eleştiren Bahçeli, "'Terörsüz Türkiye' gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın 'Yeni Parti' de henüz temin edilemediğini göstermiştir." diye konuştu.