Türkiye ve Suriye’den kritik maden hamlesi: İmzalar atıldı

Türkiye ile Suriye, sanayi ve enerji hatlarında yeni bir dönemi başlatacak kritik bir stratejik ortaklığa imza attı.

İki ülke arasında madencilik sektöründeki bağları güçlendirmek, sanayi ve enerji alanındaki iş birliğini üst seviyeye taşımak amacıyla "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" resmen imzalandı.

Türkiye maden potansiyeliyle küresel madencilikte konumunu güçlendiriyor

Maden çeşitliliği ve stratejik kaynaklarıyla öne çıkan Türkiye, yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık yer altı potansiyeli ve kritik maden yatırımlarıyla küresel madencilikte payını artırıyor.

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