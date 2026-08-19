Alihan Kuriş başkası adına kayıtlı hat kullanmadığını iddia etmişti.





Emniyette de kendi adına kayıtlı GSM hattı bulunmadığını söyleyen Kuriş, genellikle ofis telefonunu kullandığını ancak ofis numarasını da o anda net olarak hatırlamadığını öne sürdü. Aile üyelerinin GSM hatları üzerinden irtibat kurduğunu belirten Kuriş, başka kişilerin adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı bir telefon hattının da bulunmadığını savundu.

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