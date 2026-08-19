Alihan Kuriş'ten yalan ifade! Kullandığı GSM hattı Göknur Gıda çalışanının üzerine kayıtlı çıktı
Ankara'da Süleymancılar grubunu liderli olan Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. Alihan Kuriş'in takip edilmemek amacıyla başkaları adına kayıtlı hatlar kullandığı, kullandığı belirlenen bir GSM hattının ise hisseleri için tedbir kararı bulunan Göknur Gıda'da sigortalı A.K. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Kuriş'in GSM hattının kullanımına ilişkin emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildi.
Ankara'da "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hatlarına ilişkin yeni bir ayrıntı tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Kuriş'in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği belirlendi.
BAŞKASI ADINA BİR HAT KULLANIYOR
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Kuriş'in takip edilmemek amacıyla kendi adına kayıtlı olmayan 0532 676 XX XX numaralı GSM hattını kullandığı tespit edildi.
KULLANDIĞI HAT A.K. ADINA KAYITLI ÇIKTI
İncelemelerde Alihan Kuriş'in kullandığı belirlenen GSM hatlarından birinin, Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı olarak çalışan A.K. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.
Söz konusu şirketin yüzde 13,43 oranındaki hissesi hakkında tedbir kararı bulunduğu belirtildi. Alihan Kuriş'in kullandığı belirlenen GSM hattının numarası ise kişisel verilerin korunması amacıyla haber metninde açık olarak paylaşılmadı.
YALAN İFADE GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Soruşturma kapsamında Kuriş'in emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeler de incelendi. Kuriş'in GSM hattının kullanımına ilişkin emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildi.
EMNİYET İFADESİNDE BAŞKA KİŞİLERİN ADINA KAYITLI HAT KULLANIYORUM DEMİŞTİ
Kuriş'in sorgusundaki bir başka dikkat çekici ayrıntı iletişim yöntemiydi. Savcılık ifade tutanağının kimlik bilgilerinin yer aldığı bölümüne "Aktif kullandığı herhangi bir GSM numarası yoktur." kaydı geçirildi.
Emniyette de kendi adına kayıtlı GSM hattı bulunmadığını söyleyen Kuriş, genellikle ofis telefonunu kullandığını ancak ofis numarasını da o anda net olarak hatırlamadığını öne sürdü. Aile üyelerinin GSM hatları üzerinden irtibat kurduğunu belirten Kuriş, başka kişilerin adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı bir telefon hattının da bulunmadığını savundu.