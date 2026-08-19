Silivri'de büyük yüzleşme! Ekrem İmamoğlu'nu nakavt eden itiraflar: Kiminden senetle rüşvet aldı kiminden villa
İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nu terleten gelişmeler yaşanıyor. Sanıklara yapılan çapraz sorgu, "Rüşvetle iskan" tarifesini gün yüzüne çıkardı. Cemal Üneş İBB Başkan Danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu'nun ismini verip kendisinden 5 senetle iskan rüşveti alındığını itiraf etti. Bu beyana müteakiben panikleyen İmamoğlu Silivri'de "vah"lar çekti. Söz Keleşoğlu İnşaat'ın ortağı Mustafa Keleş'e geldi. Keleş, İmamoğlu'nun kendisinden tapuyu başkasının adına yapmak suretiyle villa istediğini anlattı. Bu itiraf sonrası İmamoğlu ağza alınmayacak hakaretler saydırdı. Keleş ise "Senin lafların bana sökmez" dedi.
İBB'deki yolsuzluk davasının 66. duruşmasında yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu terleten bir yüzleşme yaşandı.
Duruşmadaki çapraz sorguda sanık Cemal Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden iskan süreci ve seçim çalışmaları gerekçesiyle 500 bin lira talep ettiğini ve bu kapsamda senet yapıldığını öne sürdü.
İMAMOĞLU "500 BİN LİRA VERECEKSİN" DEDİ
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatını 2018 yılında tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çağrıldığını anlatan Üneş, yapının iskan dosyasının bekletildiğini ve yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini anlattı.
İfadesinde, yapının iskan dosyasının bekletildiğini ve yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini savunan Üneş, ödeme gücü bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddettiğini ve yaklaşık 4-5 ay boyunca iskan alamadığını iddia etti. İmamoğlu'nun kendisinden istediği 500 bin lirayı Mehmet Çakılcıoğlu aracılığıyla 5 senetle ödediğini beyan etti.
Bu itiraflar İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı. "Ekosistem"in başı, Silivri'de "ah"lar "vah"lar çekti.
İMAMOĞLU'NU TERLETEN DİYALOG: SENET YAPTIK
Silivri'de şu diyalog kayıtlara geçti:
Senetle iskan rüşvetini organize eden Mehmet Çakılcıoğlu'nun, İBB'de "Başkan Danışmanı" sıfatıyla aktif görevde olduğu görüldü.
"İMAMOĞLU BENDEN VİLLA İSTEDİ"
Öte yandan Keleşoğlu İnşaat'ın ortağı Mustafa Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden villa istediğini açıklaması üzerine salon gerildi.
İmamoğlu, Keleş'in şantiyesini kalabalık bir heyetle ziyaret ettiğini söylerken, Keleş bunu yalanladı. Ekrem İmamoğlu'na dönerek "Üç defa tek başına gelmedin mi Başkan? dedi.
İmamoğlu'nun kendisine hakaret etmesi üzerine Keleş, "Villa isteyip de "Onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın" dedin mi, demedin mi?" sorusunu yöneltti.
İkili mahkemede laf dalaşına girdi. İmamoğlu, ağza alınmayacak hakaretlerle Mustafa Keleş'e saydırdı. Keleş ise "Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez!" diyerek İmamoğlu'na yanıt verdi.
SEYFİ BEYAZ'DAN RÜŞVET İTİRAFI: İSKAN İÇİN VERDİK
Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı müteahhit Seyfi Beyaz da ifade verdi. Beyaz, West Side projesinin ruhsat ve iskân sürecinde milyonlarca liralık ödeme ile 7 dükkân ve 5 dairenin verildiğini öne sürdü.
Dairelerin bir bölümünün Hasan İmamoğlu adına geçirildiğini, bedellerin banka hesabına yatırıldıktan sonra elden geri alındığını anlatan Beyaz'ın, "Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık." sözleri dosyanın dikkat çeken beyanları arasında yer aldı.