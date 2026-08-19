Silivri'de büyük yüzleşme! Ekrem İmamoğlu'nu nakavt eden itiraflar: Kiminden senetle rüşvet aldı kiminden villa

Duruşmadaki çapraz sorguda sanık Cemal Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden iskan süreci ve seçim çalışmaları gerekçesiyle 500 bin lira talep ettiğini ve bu kapsamda senet yapıldığını öne sürdü.







İMAMOĞLU "500 BİN LİRA VERECEKSİN" DEDİ



Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatını 2018 yılında tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çağrıldığını anlatan Üneş, yapının iskan dosyasının bekletildiğini ve yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini anlattı.



İfadesinde, yapının iskan dosyasının bekletildiğini ve yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini savunan Üneş, ödeme gücü bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddettiğini ve yaklaşık 4-5 ay boyunca iskan alamadığını iddia etti. İmamoğlu'nun kendisinden istediği 500 bin lirayı Mehmet Çakılcıoğlu aracılığıyla 5 senetle ödediğini beyan etti.



Bu itiraflar İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı. "Ekosistem"in başı, Silivri'de "ah"lar "vah"lar çekti.



İMAMOĞLU'NU TERLETEN DİYALOG: SENET YAPTIK



Silivri'de şu diyalog kayıtlara geçti:

Ekrem İmamoğlu

Emin misin Cemal Abi? Emin misin ben senden para istedim yani.

Cemal Üneş

İstedin başkanım.

İmamoğlu

Emin misin yani? Soruyorum sana.

Üneş

Eminim tabii, niye

İmamoğlu

Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.

Üneş

Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin bir yere hatta senin şey merkezi vardı dedin ki buraya bir para lazım dedin. 500 bin. Ben dedim ki sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım dedim. Benim öyle bir para ödeyecek bir durumum da yok dedim. İnşaatı yeni bitirdim, zaten borçlanmışım.

İmamoğlu

Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi?

Üneş

Evet. Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte beş tane.

Ekrem İmamoğlu

Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin.

Üneş

Benim değil de senin de yardımcı olsun. Ne diyelim yani?









Senetle iskan rüşvetini organize eden Mehmet Çakılcıoğlu'nun, İBB'de "Başkan Danışmanı" sıfatıyla aktif görevde olduğu görüldü.