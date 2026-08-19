CANLI YAYIN
Geri

Silivri'de büyük yüzleşme! Ekrem İmamoğlu'nu nakavt eden itiraflar: Kiminden senetle rüşvet aldı kiminden villa

İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nu terleten gelişmeler yaşanıyor. Sanıklara yapılan çapraz sorgu, "Rüşvetle iskan" tarifesini gün yüzüne çıkardı. Cemal Üneş İBB Başkan Danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu'nun ismini verip kendisinden 5 senetle iskan rüşveti alındığını itiraf etti. Bu beyana müteakiben panikleyen İmamoğlu Silivri'de "vah"lar çekti. Söz Keleşoğlu İnşaat'ın ortağı Mustafa Keleş'e geldi. Keleş, İmamoğlu'nun kendisinden tapuyu başkasının adına yapmak suretiyle villa istediğini anlattı. Bu itiraf sonrası İmamoğlu ağza alınmayacak hakaretler saydırdı. Keleş ise "Senin lafların bana sökmez" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Silivri'de büyük yüzleşme! Ekrem İmamoğlu'nu nakavt eden itiraflar: Kiminden senetle rüşvet aldı kiminden villa

İBB'deki yolsuzluk davasının 66. duruşmasında yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu terleten bir yüzleşme yaşandı.

Duruşmadaki çapraz sorguda sanık Cemal Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden iskan süreci ve seçim çalışmaları gerekçesiyle 500 bin lira talep ettiğini ve bu kapsamda senet yapıldığını öne sürdü.

Silivri'de büyük yüzleşme! Ekrem İmamoğlu'nu nakavt eden itiraflar: Kiminden senetle rüşvet aldı kiminden villa-2


İMAMOĞLU "500 BİN LİRA VERECEKSİN" DEDİ

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatını 2018 yılında tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çağrıldığını anlatan Üneş, yapının iskan dosyasının bekletildiğini ve yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini anlattı.

İfadesinde, yapının iskan dosyasının bekletildiğini ve yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini savunan Üneş, ödeme gücü bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddettiğini ve yaklaşık 4-5 ay boyunca iskan alamadığını iddia etti. İmamoğlu'nun kendisinden istediği 500 bin lirayı Mehmet Çakılcıoğlu aracılığıyla 5 senetle ödediğini beyan etti.

Bu itiraflar İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı. "Ekosistem"in başı, Silivri'de "ah"lar "vah"lar çekti.

İMAMOĞLU'NU TERLETEN DİYALOG: SENET YAPTIK

Silivri'de şu diyalog kayıtlara geçti:

Ekrem İmamoğlu
Emin misin Cemal Abi? Emin misin ben senden para istedim yani.
Cemal Üneş
İstedin başkanım.
İmamoğlu
Emin misin yani? Soruyorum sana.
Üneş
Eminim tabii, niye
İmamoğlu
Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.
Üneş
Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin bir yere hatta senin şey merkezi vardı dedin ki buraya bir para lazım dedin. 500 bin. Ben dedim ki sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım dedim. Benim öyle bir para ödeyecek bir durumum da yok dedim. İnşaatı yeni bitirdim, zaten borçlanmışım.
İmamoğlu
Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi?
Üneş
Evet. Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte beş tane.
Ekrem İmamoğlu
Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin.
Üneş
Benim değil de senin de yardımcı olsun. Ne diyelim yani?


Silivri'de büyük yüzleşme! Ekrem İmamoğlu'nu nakavt eden itiraflar: Kiminden senetle rüşvet aldı kiminden villa-3


Senetle iskan rüşvetini organize eden Mehmet Çakılcıoğlu'nun, İBB'de "Başkan Danışmanı" sıfatıyla aktif görevde olduğu görüldü.

Silivri'de büyük yüzleşme! Ekrem İmamoğlu'nu nakavt eden itiraflar: Kiminden senetle rüşvet aldı kiminden villa-3


"İMAMOĞLU BENDEN VİLLA İSTEDİ"

Öte yandan Keleşoğlu İnşaat'ın ortağı Mustafa Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden villa istediğini açıklaması üzerine salon gerildi.

İmamoğlu, Keleş'in şantiyesini kalabalık bir heyetle ziyaret ettiğini söylerken, Keleş bunu yalanladı. Ekrem İmamoğlu'na dönerek "Üç defa tek başına gelmedin mi Başkan? dedi.

İmamoğlu'nun kendisine hakaret etmesi üzerine Keleş, "Villa isteyip de "Onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın" dedin mi, demedin mi?" sorusunu yöneltti.

İkili mahkemede laf dalaşına girdi. İmamoğlu, ağza alınmayacak hakaretlerle Mustafa Keleş'e saydırdı. Keleş ise "Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez!" diyerek İmamoğlu'na yanıt verdi.

İmamoğlu davasında Seyfi Beyaz’dan rüşvet itirafı: İskan için verdikİmamoğlu davasında Seyfi Beyaz’dan rüşvet itirafı: İskan için verdik

SEYFİ BEYAZ'DAN RÜŞVET İTİRAFI: İSKAN İÇİN VERDİK

Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı müteahhit Seyfi Beyaz da ifade verdi. Beyaz, West Side projesinin ruhsat ve iskân sürecinde milyonlarca liralık ödeme ile 7 dükkân ve 5 dairenin verildiğini öne sürdü.

Dairelerin bir bölümünün Hasan İmamoğlu adına geçirildiğini, bedellerin banka hesabına yatırıldıktan sonra elden geri alındığını anlatan Beyaz'ın, "Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık." sözleri dosyanın dikkat çeken beyanları arasında yer aldı.

TAKVİM İmamoğlu-Kuriş hattını belgeledi! Ekremci ikna odaları kurup himmet topladılar: İBBdeki Süleymancı kontenjan ve imar diyetiTAKVİM İmamoğlu-Kuriş hattını belgeledi! Ekremci ikna odaları kurup himmet topladılar: İBBdeki Süleymancı kontenjan ve imar diyeti
Muhittin Böcekten ek ifade: Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi! Havala sistemi ve Taç Döviz iddiasıMuhittin Böcekten ek ifade: Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi! Havala sistemi ve Taç Döviz iddiası
Önce böldü sonra koptu! Ekrem İmamoğlu CHPden istifa etti... Yeni Partinin siyasi piyesteki rolünü Takvim yazmıştıÖnce böldü sonra koptu! Ekrem İmamoğlu CHPden istifa etti... Yeni Partinin siyasi piyesteki rolünü Takvim yazmıştı

Akın Gürlek duyurdu! Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi yayımlandı
SONRAKİ HABER

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi yayımlandı
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler