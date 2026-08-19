Aynı operasyon kapsamında çok sayıda Furkan Vakfı üyesinin de gözaltına alındığı öğrenildi.



BAKAN GÜRLEK OPERASYONUN AYRINTILARI AÇIKLADI



Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alparslan Kuytul operasyonunda kayyum ve erişim engeli kararı!

6 İLDE 49 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

32 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Bakan Gürlek'in paylaşımı

5 ŞİRKETE YÖNETİM KAYYUMU ATANDI

Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin de önemli bilgiler paylaştı. Operasyon kapsamında 5 şirket hakkında yönetim kayyumu atanmasına karar verildi.

Soruşturmanın müşteki ve tanık anlatımlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

349 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA KARAR

Soruşturma kapsamında dijital alana yönelik de dikkat çeken bir karar alındı.

Bakan Gürlek, "örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen" 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.

BAKAN GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN VURGU

Akın Gürlek, soruşturmanın dini bir grubu veya inancı hedef almadığını özellikle vurguladı.

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır."

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik Başkanlığı ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

FETÖ'cülerin yayınına çıktı.

FETÖ'DEN KUYTUL'A ÖVGÜ



FETÖ'cülerle yan yana gelmekten çekinmeyen Kuytul, daha önce terör örgütünün kanallarına konuşmuştu. Firari FETÖ'cülerden Asım Yıldırım, YouTube kanalında konuk aldığı Kuytul'un kendilerinin duygularına tercüman olduğunu vurguladı, Kuytul'u FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e benzetti.

CUMHURBAŞKANI'NA TEHDİT

Öte yandan Kuytul'un FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tehdit ettiği video ortaya çıkmıştı. Kuytul'un, "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir" dediği görüntüler yeniden gündeme geldi.

KUYTUL'UN FETÖ İLE İLİŞKİSİ FETÖ'ye destek veren Kuytul'a geçtiğimiz yıllarda dava açılmıştı. Kuytul hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN