Yeni Parti’deki atama krizi kanlı bitti: Vekil Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in Şahinbey’de uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanmasının ardından, saldırıyı gerçekleştiren Yeni Parti'ye geçen eski CHP İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Siyasi atama krizi yüzünden başlayan tartışmada Meriç'in telefonda "Konum at geliyorum" dediğini öne süren Keleş, evden yanına aldığı meyve bıçağıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ederek kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürdü.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Seydi Ahmet Keleş ifadesinde olayın ilçe başkanlığı atama sürecindeki gerilimden kaynaklandığını iddia etti.
YENİ PARTİLİ VEKİLE BIÇAK!
Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, Yeni Parti'ye geçen eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 18 Ağustos 2026 günü Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan Meriç'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
SEYDİ AHMET KELEŞ'İN İFADESİ TAKVİM'DE
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutanaklara yansıyan ifadesinde suçlamaları kabul eden Keleş, cinayet kastının bulunmadığını savunarak olayın ilçe başkanlığı atama sürecinde başlayan gerilimden kaynaklandığını iddia etti.
SİYASİ ATAMA PAZARLIĞI VE KÜFÜRLÜ TARTIŞMA
İfadesinde yaklaşık bir ay öncesine kadar CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğunu belirten Keleş, yönetiminin feshedilmesinin ardından istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini söyledi.
Kendisinden kısa bir süre sonra partiye katılan Milletvekili Melih Meriç ile Oğuzeli'nde bir çay ocağında görüştüklerini aktaran Keleş, Meriç'in kendisine "Sen seçilmiş bir kişisin. Ben de geçtim, sen de yeni kurulan Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim" dediğini öne sürdü. Beklediği atamanın yapılmaması ve koltuğa "AK Partili bir ismin getirileceği" duyumu üzerine il başkanıyla tartıştığını belirten Keleş, bu görüşmeden 5-10 dakika sonra Meriç'in kendisini arayarak küfürler ettiğini ve "Sen benim atadığım il başkanıyla nasıl böyle küfürlü konuşursun... Neredesin anasını... neredesin yanına geleceğim" dediğini ileri sürdü.
"KONUM AT GELİYORUM" ÇAĞRISI VE KANLI BULUŞMA
İki isim arasındaki krizin bir süre sonra yatıştığını ve WhatsApp üzerinden helalleştiklerini anlatan Keleş, olay günü saat 14.00 sıralarında evinde alkol alırken Meriç'in kendisini tekrar aradığını ifade etti. Meriç'in telefonda "Lan sen benim arkamdan ne konuşuyorsun şerefsiz. Senin ananı avradını... Konum at lan geliyorum" dediğini beyan eden Keleş, ikamet ettiği sitenin konumunu attığını kabul etti.
Meriç'in site önüne geldiğini haber vermesi üzerine evdeki sarı saplı meyve bıçağını arka cebine koyarak aşağı indiğini söyleyen Keleş, "Koruması ve silahı olabileceği düşüncesiyle korku ve panikle bıçağı yanıma aldım" dedi.
"4 BİN ADAMIM VAR" TEHDİDİ VE BIÇAKLAMA ANI
Site kapısında yalnız olan Meriç'in üzerine yürüyerek "Namussuz şerefsiz seni bitiririm, benim yanımda 4000 tane adam çalışıyor" şeklinde bağırdığını ve kendisine yumruk attığını iddia eden Keleş, aldığı darbeyle yere düştüğünü savundu. Bıçağı çıkarıp "Vekilim çık git buradan" demesine rağmen Meriç'in ikinci kez yumruk attığını söyleyen şüpheli, Meriç'in elini beline atması üzerine silah çekeceği korkusuyla elindeki bıçağı savurduğunu itiraf etti.
Meriç'in gömleğindeki kanı görünce yaralandığını anladığını ve çevredekilere "Allah için bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün" diye bağırdığını ileri sürdü.
BIÇAĞI HASTANE ÇEVRESİNE ATTI, TARLADA 4 SAAT BEKLEYİP TESLİM OLDU
Olay yerinden panikle kaçarak yoldan geçen bir araca bindiğini ve kendisini 200 metre ileride bıraktırdığını anlatan Keleş, olayda kullandığı meyve bıçağını Şehir Hastanesi çevresinde bir yere attığını beyan etti.
Ardından bindiği ticari taksiyle Oğuzeli yoluna gittiğini, motosikletle kendisini almaya gelen oğlunun "Emniyete gidelim" teklifini reddederek tarlalarda yürüdüğünü söyledi. Yaklaşık 3-4 saat tarlada oturduktan sonra kendi rızasıyla emniyete giderek teslim olduğunu belirten Keleş, "Çok pişmanım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim, amacım kendimi korumaktı" dedi.
Emniyet birimlerinin olay yerindeki güvenlik kameraları ve saha incelemeleriyle soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.