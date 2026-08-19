"4 BİN ADAMIM VAR" TEHDİDİ VE BIÇAKLAMA ANI

Site kapısında yalnız olan Meriç'in üzerine yürüyerek "Namussuz şerefsiz seni bitiririm, benim yanımda 4000 tane adam çalışıyor" şeklinde bağırdığını ve kendisine yumruk attığını iddia eden Keleş, aldığı darbeyle yere düştüğünü savundu. Bıçağı çıkarıp "Vekilim çık git buradan" demesine rağmen Meriç'in ikinci kez yumruk attığını söyleyen şüpheli, Meriç'in elini beline atması üzerine silah çekeceği korkusuyla elindeki bıçağı savurduğunu itiraf etti.

Meriç'in gömleğindeki kanı görünce yaralandığını anladığını ve çevredekilere "Allah için bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün" diye bağırdığını ileri sürdü.

BIÇAĞI HASTANE ÇEVRESİNE ATTI, TARLADA 4 SAAT BEKLEYİP TESLİM OLDU

Olay yerinden panikle kaçarak yoldan geçen bir araca bindiğini ve kendisini 200 metre ileride bıraktırdığını anlatan Keleş, olayda kullandığı meyve bıçağını Şehir Hastanesi çevresinde bir yere attığını beyan etti.