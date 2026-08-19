Alparslan Kuytul soruşturmasında 5 şirkete kayyum atandı! Levent Börek de listede

Soruşturmada 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi sabaha karşı gözaltına alındı.

Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.





KAYYUM ATANAN BEŞ ŞİRKET



TAKVİM, kayyum atanan şirketlerin listesine ulaştı:



- MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda "Levent Börek" markasıyla bilinen şirket



- Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

- Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

- Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

- GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi