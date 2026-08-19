Kuytul dosyasında işadamı Sarısaçlı’dan kan donduran ifadeler
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren iş adamı Koray Sarısaçlı’nın anlattıkları, Alparslan Kuytul suç örgütünün karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Güpegündüz kaçırılarak günlerce alıkonulduğunu, elektroşokla işkence gördüğünü ve ölüm tehditleri altında 7 milyon dolarlık senet imzaladığını öne süren Sarısaçlı, örgütün akılalmaz kumpaslarını anlattı. Resmi nikahlı eşinin de örgütle birlikte hareket ettiğini belirten Sarısaçlı, kendisini aklamak için zorla video çektiren ve vekalet kumpası kuran yapıdan şikayetçi olarak devletin adaletine sığındı. Dosyaya giren ifadeler, örgüt içindeki emir komuta zincirini, milyonlarca dolarlık servet gaspı girişimini ve şantaj çarkını deşifre etti.
Adana'da laboratuvar işletmecisi iş adamı Koray Sarısaçlı'nın güpegündüz sokak ortasında maskeli şahıslar tarafından kaçırılmasıyla başlayan kabus dolu günler, dini yapı kisvesi altında faaliyet gösteren Alparslan Kuytul suç örgütünün karanlık yüzünü gün yüzüne çıkardı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2021/56657 sayılı soruşturma dosyasına giren ifadeler işkence, şantaj ve gasp iddialarını ortaya koydu. Günlerce rehin tutulan, elektroşokla işkence gören ve ölüm tehdidiyle 7 milyon dolarlık senet imzalamak zorunda bırakılan Sarısaçlı, örgütün malvarlığına çökme planlarını devlete anlattı.
Hastane ve villasına el konulmak istenen iş adamı Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla zorla video çektirildiğini ve canlı yayına çıkarıldığını iddia etti.
GÜPEGÜNDÜZ PUSU
İş adamı Koray Sarısaçlı'nın savcılık tutanaklarına yansıyan ifadelerine göre olaylar 2021 yılının eylül ayında başladı.
İş yerinden çıktığı sırada Yusuf Tapan ve beraberindeki maskeli şahıslar tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlatan Sarısaçlı, "Kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Kafamın arkasından ve bileğimden elektrik verdiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak gözlerimi kapattılar." dedi.
Zemininde toprak olan, inşaat halindeki penceresiz bir banyoya kapatıldığını belirten iş adamı, burada günlerce işkence gördüğünü aktardı. Sarısaçlı, kendisini alıkoyanlardan birinin kolunda çok sayıda jilet izi bulunduğunu, şahısların mafyavari tavırlar sergilediğini dile getirdi.
7 MİLYON DOLARLIK VURGUN GİRİŞİMİ
Soruşturma dosyasında örgütün mali gasp girişimi de yer aldı.
Alıkonulduğu süre boyunca elleri ve ayakları bağlı haldeyken ailesinin canıyla tehdit edildiğini vurgulayan Sarısaçlı, "Yaklaşık 30 ayrı senet imzaladım. Senetlerdeki tutarları dolar cinsinden bana yazdırdılar. Toplam miktar hatırladığım kadarıyla 6-7 milyon doları buluyordu. Hamiline ibaresini de ben yazdım ancak bunu kendi irademle yapmadım. İtiraz ettiğimde darbedildim ve ailemin zarar göreceği yönünde tehdit edildim." diye konuştu.
HASTANE, VİLLA ve DENİZ EVİ İÇİN VEKALET KUMPASI
Kuytul örgütüne karşı malvarlığa yönelik saldırı iddiası senetlerle sınırlı kalmadı.
Serbest bırakılmasının ardından Alparslan Kuytul'un bizzat devreye girdiğini anlatan Sarısaçlı, Osmaniye Düziçi'ndeki Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal'daki lüks villa ve Yumurtalık ilçesindeki deniz evi için kendisinden genel vekaletname istendiğini bildirdi.
Kuytul ile yüz yüze görüştüğünü belirten Sarısaçlı, "Alparslan Kuytul bana, 'Sen notere git, ben sana birini göndereceğim' dedi. 5. Noter'e gittiğimde daha önceden tanımadığım Rıdvan Biçen geldi ve kendisini Alparslan Kuytul'un gönderdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Mülklerin resmi sahibi olan Asuman Sarısaçlı üzerinden Rıdvan Biçen'e tüm satış haklarını kapsayan genel vekaletname verildiği, Sarısaçlı'nın daha sonra bu malların satışını engellemek için vekaleti iptal ettirdiği öğrenildi.
"FURKAN GÖNÜLLÜLERİNİ TEMİZE ÇIKARACAKSIN"
Örgütün kamuoyu algısını yönetmek için mağdurları piyon gibi kullandığı da ifadelerle ortaya çıktı.
Serbest bırakılmadan hemen önce Furkan Vakfı'nı aklayacak açıklamalar yapmaya zorlandığını aktaran Sarısaçlı, "Bana, 'Hocamız Alparslan Kuytul'dan talimat geldi' dediler. Serbest kaldıktan sonra yapacağım açıklamada olayın Furkan gönüllüleriyle ilgisinin bulunmadığını ve Furkan Vakfı'nın bu tür işlerle hiçbir ilgisinin olamayacağını söylememi istediler." dedi.
BEĞENMEYİP TEKRAR TEKRAR OKUTTULAR
Boşanma aşamasında olduğu resmi nikahlı eşi Şenay Sarısaçlı'nın evine götürüldüğünü belirten iş adamı, burada kendisine verilen ve Alparslan Kuytul tarafından yazıldığı iddia edilen metnin cep telefonu kamerasıyla kayda alındığını anlattı.
Çekilen videonun örgüt yöneticilerine gönderildiğini, beğenilmeyince aynı metnin kendisine 3-4 kez zorla yeniden okutulduğunu öne sürdü.
"SABAH SAVCILIĞA GİDECEKSİN"
Baskının video çekimiyle bitmediğini belirten Sarısaçlı, İzzet Daş'ın eve geldiğini söyleyerek, "İzzet Daş bana, 'Hoca Efendi'nin talimatı gereği bu akşam ifade vermeye gitmeyeceksin, yarın sabah savcılığa gideceksin' dedi." şeklinde konuştu.
Ertesi gün İzzet Daş'ın moderatörlüğünü yaptığı örgüte ait bir YouTube kanalında zorla canlı yayına çıkarıldığını anlatan Sarısaçlı, kaçırılma olayının Furkan Vakfı ile ilgisi olmadığını söylemeye mecbur bırakıldığını dile getirdi.
ADLİYE OTOPARKINDA İFADE PROVASI
Hukuki süreci manipüle etmeye çalışan örgüt üyelerinin Sarısaçlı'yı adliye koridorlarında dahi yalnız bırakmadığı saptandı.
İlk savcılık ifadesi öncesinde adliye otoparkındaki bir araçta İzzet Daş ve vakıf avukatları tarafından ne söylemesi gerektiği konusunda tembihlendiğini anlatan Sarısaçlı, kendi özel avukatıyla görüşmesinin engellendiğini savundu.
Baskı altında verdiği ilk ifadeyi 9 Kasım 2021 tarihinde değiştiren Sarısaçlı, yeni ifadesini savcıya verdi.
Alparslan Kuytul'un, kaburga kırıklarına dair aldığı darp raporunun sahte olduğu yönündeki iddialarına cevap veren iş adamı, "Yaralarım muayene edildi ve fotoğraflandı. Göğüs bölgem için tomografi çekildi. Sağlık raporuna müdahale etmem mümkün değil. Raporun sahte olduğu iddiası beni yalancı göstermek ve olayı saptırmak amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.
TELEFONA EL KONULDU SAHTE MESAJLAR ATILDI
Kaçırıldığı ilk anlarda cep telefonuna el konulduğunu ve şifresinin zorla alındığını belirten Sarısaçlı, kendisi esaret altındayken telefonu üzerinden sahte senaryo yazıldığını dile getirdi.
Örgüt üyelerinin, Sarısaçlı'nın kız kardeşi Feray'a, telefon rehberinde kayıtlı Nihat Ağırtmış ve Mehdi Aksoy gibi isimlere onun ağzından mesajlar atarak kaçırılma olayını gizlemeye çalıştıkları iddia edildi
'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Fiziki işkencenin yanı sıra psikolojik esaret de kuran örgütün, Sarısaçlı'ya serbest kaldıktan sonra dergi ofisine sık sık gelmesi ve dini sohbetlerde en ön sırada oturması talimatını verdiği ifade edildi.
İstenilenleri yapmaması halinde Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden başka bir davasında aleyhine yalancı şahitler çıkarılarak ceza aldırılmakla tehdit edildiğini anlatan Sarısaçlı, "Benim ve ailemin can güvenliği yoktur." diyerek devletten koruma talep etti.