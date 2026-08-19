Kuytul dosyasında işadamı Sarısaçlı’dan kan donduran ifadeler

Hastane ve villasına el konulmak istenen iş adamı Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla zorla video çektirildiğini ve canlı yayına çıkarıldığını iddia etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2021/56657 sayılı soruşturma dosyasına giren ifadeler işkence, şantaj ve gasp iddialarını ortaya koydu. Günlerce rehin tutulan, elektroşokla işkence gören ve ölüm tehdidiyle 7 milyon dolarlık senet imzalamak zorunda bırakılan Sarısaçlı, örgütün malvarlığına çökme planlarını devlete anlattı.

GÜPEGÜNDÜZ PUSU

İş adamı Koray Sarısaçlı'nın savcılık tutanaklarına yansıyan ifadelerine göre olaylar 2021 yılının eylül ayında başladı.

İş yerinden çıktığı sırada Yusuf Tapan ve beraberindeki maskeli şahıslar tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlatan Sarısaçlı, "Kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Kafamın arkasından ve bileğimden elektrik verdiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak gözlerimi kapattılar." dedi.

Zemininde toprak olan, inşaat halindeki penceresiz bir banyoya kapatıldığını belirten iş adamı, burada günlerce işkence gördüğünü aktardı. Sarısaçlı, kendisini alıkoyanlardan birinin kolunda çok sayıda jilet izi bulunduğunu, şahısların mafyavari tavırlar sergilediğini dile getirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, dini duyguları istismar eden Alparslan Kuytul suç örgütünün karanlık yüzüne fener tuttu.