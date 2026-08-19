“Yaralı var” ihbarının altından cinayet şüphelisi çıktı! Kayınbirader HTS kayıtlarıyla yakalandı

Adıyaman'da eniştesi Ömer Tunç'u vurup öldürdüğü iddia edilen ve ardından "Yaralı var" ihbarında bulunarak kayıplara karışan Abuzer A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

“Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü. (Fotoğraflar: İHA)

MEZARLIK YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, önceki gün yapılan bir ihbar üzerine mezarlık yakınlarına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde bulunan kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde ayrıca çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

İHBARI YAPAN KİŞİ KAYINBİRADERİ ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda "Yaralı var" ihbarını yapan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi.

Abuzer A. cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.