“Yaralı var” ihbarının altından cinayet şüphelisi çıktı! Kayınbirader HTS kayıtlarıyla yakalandı
Adıyaman’da 42 yaşındaki Ömer Tunç’un mezarlık yakınında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından dikkat çeken detay ortaya çıktı. “Yaralı var” ihbarını yapan kişinin Tunç’un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak aranan Abuzer A., HTS kayıtları ve istihbari çalışmalar sonucu yeri belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adıyaman'da eniştesi Ömer Tunç'u vurup öldürdüğü iddia edilen ve ardından "Yaralı var" ihbarında bulunarak kayıplara karışan Abuzer A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Olay, Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında meydana geldi.
MEZARLIK YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Edinilen bilgilere göre, önceki gün yapılan bir ihbar üzerine mezarlık yakınlarına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde bulunan kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde ayrıca çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.
İHBARI YAPAN KİŞİ KAYINBİRADERİ ÇIKTI
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda "Yaralı var" ihbarını yapan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi.
Abuzer A. cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.
HTS KAYITLARI İNCELENDİ
Şüphelinin bulunması için HTS kayıtları ve istihbari bilgiler üzerinde çalışma yapıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Abuzer A.'nın Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Cumhuriyet savcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi.
Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Abuzer A., zırhlı araç ve yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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