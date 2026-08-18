MASAK raporu ortaya çıktı: Enginyurt dosyasında milyonluk para trafiği! Alptürk Enginyurt hakkında adli kontrol kararı verildi
Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’a yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, MASAK raporlarına yansıyan milyonlarca liralık transferler ve makam aracıyla sevkiyat iddiaları dosyada yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/60611 sayılı soruşturma kapsamında, Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği belirlenen Mehmet Sedat Erge hakkında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Alptürk Enginyurt, 18 Ağustos 2026 günü saat 20.00 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Suadiye Otel'in lobisinde, babası Cemal Enginyurt ile birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Doktor raporu alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
HAFTADA İKİ GÜN İMZA VERECEK
İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adli kontrol talebini kabul etti.
Hâkimlik, Alptürk Enginyurt hakkında haftanın çarşamba ve pazar günleri saat 17.00'ye kadar ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederek imza atma yükümlülüğü getirdi.
Kararda ayrıca adli kontrol hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde CMK'nın 112. maddesi uyarınca hakkında tutuklama kararı verilebileceği ihtar edildi. Hâkimlik kararında adli kontrol tedbirinin, soruşturma tamamlanıncaya veya hakkında yeni bir karar verilinceye kadar devam edeceği belirtildi.
HÂKİMLİK KARARINDA SUÇLAMALAR YER ALDI
İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararında, Alptürk Enginyurt hakkında soruşturma kapsamında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
Enginyurt'un hâkimlikteki savunmasında ise susma hakkını kullanmak istediğini söylediği kayda geçti.
RED GYM ÜZERİNDEN KAYIT DIŞI ÜRÜN SATIŞI İDDİASI
Soruşturmanın merkezindeki başlıklardan birini Ankara Çankaya Ümitköy'de faaliyet gösteren Red GYM (Red Team Spor Ltd. Şti.) isimli spor merkezi oluşturuyor.
Dosyaya yansıyan ihbar ve tespitlere göre spor merkezi üzerinden protein tozları, performans artırıcı takviyeler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında piyasaya sürüldüğü öne sürüldü.
Alptürk Enginyurt'un ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara hattındaki sevkiyatlar ile mali transferlerin organizasyonunda görev yaptığı yönündeki bilgiler soruşturma dosyasına girdi.
Cemal Enginyurt'un 13 Mart 2025 tarihinde Red GYM'yi ziyaret ederek oğlu ve kurucu ortaklarla birlikte fotoğraf verdiği, paylaşımında ise "Oğlum Alptürk'ün açmış olduğu RED-GYM salonunda ziyaret ettim" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
TBMM MAKAM ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI
Soruşturma dosyasına giren ihbarlarda, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen resmi araçların bazı sevkiyatlarda kurye veya taşıma amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.
Savcılığın söz konusu araçların hangi sevkiyatlarda kullanıldığı, sevkiyatların kapsamı ve iddiaların doğruluğuna ilişkin teknik ve fiziki incelemeleri sürüyor.
MASAK RAPORUNDA 2025 YILINDAKİ PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında incelenen MASAK Mali Analiz Raporu'nda Alptürk Enginyurt'un 2017-2026 yılları arasındaki banka hareketleri mercek altına alındı.
Raporda yaklaşık 20,6 milyon lira para girişi, 23,3 milyon lira para çıkışı ve yaklaşık 3,7 milyon lira nakit yatırma işlemi bulunduğu belirtildi.
Özellikle 2025 yılında hesap hareketlerinde dikkat çekici artış yaşandığı kaydedildi. Buna göre yalnızca 2025'te:
- 9 milyon 933 bin 757 lira para girişi,
- 15 milyon 37 bin 105 lira para çıkışı,
- 2 milyon 682 bin 800 lira nakit yatırma
gerçekleşti.
Dosyada ayrıca toplam nakit yatırma tutarının yaklaşık 3,78 milyon lira, nakit çekme tutarının ise yaklaşık 1,11 milyon lira olduğu belirtildi.
İlk mali incelemede de Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş-çıkışının 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira seviyesinde olduğu, yalnızca 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon liraya ulaştığı tespit edilmişti.
Dosyada yer alan değerlendirmelerde, olağan dışı para hareketlerinin şahsi ticari faaliyetlerin ötesinde, aile, siyasi çevre ve iş bağlantıları arasında bir "fon toplama, dağıtma ve emanet kasa mekanizması" oluşturup oluşturmadığı yönünde inceleme yapıldığı görülüyor.Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı
BABA-OĞUL ARASINDA 18,9 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
MASAK incelemesinde en yüksek tutarlı para hareketlerinden birinin doğrudan Cemal Enginyurt ile Alptürk Enginyurt arasında gerçekleştiği belirlendi.
Dosyadaki mali verilere göre:
- Alptürk Enginyurt'tan Cemal Enginyurt'a: 10 milyon 700 bin lira
- Cemal Enginyurt'tan Alptürk Enginyurt'a: 8 milyon 200 bin lira
olmak üzere iki isim arasındaki karşılıklı para hareketinin toplam hacmi yaklaşık 18,9 milyon liraya ulaştı.
SİYASİ ÇEVRE VE DANIŞMANLARLA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Soruşturma dosyasındaki banka kayıtları ile açık kaynak ve sosyal medya incelemelerinde, Alptürk Enginyurt'un Cemal Enginyurt'un siyasi ve sosyal çevresinde yer alan bazı isimlerle de para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
MUHAMMED KÜRŞAD ŞAHİN İLE 2,2 MİLYON LİRALIK HAREKET
Dosyada en dikkat çeken isimlerden biri Muhammed Kürşad Şahin oldu.
Alptürk Enginyurt ile Şahin arasında toplam yaklaşık 2,2 milyon liralık para trafiği bulunduğu belirtildi. Bu hareketin yaklaşık 1,4 milyon liralık kısmının Alptürk Enginyurt tarafından gönderilen, yaklaşık 587 bin liralık kısmının ise gelen transferlerden oluştuğu, ayrıca yaklaşık 300 bin liralık başka bir aktarım bulunduğu kaydedildi.
Şahin'in Alptürk Enginyurt'un 8 Eylül 2024 tarihli nişan töreninde Cemal Enginyurt ile birlikte sahneye çıktığı ve nişan yüzüklerine şahitlik ettiği görüldü.
Şahin'in ayrıca Cemal Enginyurt ve Ankara Milletvekili Adnan Beker ile birlikte;
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 19 Nisan 2024'te,
- Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu 8 Nisan 2025'te,
- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i 12 Mayıs 2025'te
gerçekleştirilen ziyaretlerde yer aldığı dosyaya yansıdı.
Şahin'in ayrıca şüphelilerden Mehmet Sedat Erge ile 20 Mart 2024 tarihli iftar programında ve Cemal Enginyurt ile çeşitli ikili paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.
Şahin'in aynı zamanda ARN 06 Lojistik şirketindeki ortaklık ve hisse devri bağlantısı da soruşturma kapsamında incelendi.
SERDAR ŞAHİN
Cemal Enginyurt'un danışmanı olarak anılan Serdar Şahin ile de para hareketleri tespit edildi.
Banka kayıtlarına göre Alptürk Enginyurt, Serdar Şahin'e 521 bin lira transfer etti; Şahin'den ise yaklaşık 185 bin lira geri dönüş gerçekleşti.
Cemal Enginyurt'un 11 Kasım 2024 tarihinde makam odasında gerçekleştirdiği doğum günü kutlamasında Serdar Şahin ile fotoğraf paylaştığı ve paylaşımında "Yol arkadaşım, danışmanım, kardeşim" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
ALİ ŞENYURT
Bir diğer isim Ali Şenyurt oldu.
Alptürk Enginyurt'un Ali Şenyurt'a yaklaşık 20 bin lira gönderdiği, buna karşılık Şenyurt'tan Alptürk Enginyurt'a 522 bin lira transfer gerçekleştiği kaydedildi.
Cemal Enginyurt'un resmi sosyal medya hesabında Ali Şenyurt'un nikâh şahitliğini yaptığı ve paylaşımında "Danışmanım kardeşim Ali Şenyurt ve Tuğçe Kuru kızımızın nikahına şahitlik ettim" ifadelerine yer verdiği görüldü.
ERKİN DELİKANLI
Dosyada ayrıca Demokrat Parti Genel Başkan Danışmanı olarak belirtilen Erkin Delikanlı ile para hareketi bulunduğu kaydedildi.
Delikanlı tarafından Alptürk Enginyurt'un hesaplarına 100 bin lira transfer gerçekleştirildiği belirtildi.
MURAT ÇAKMAK VE ONUR BALLI
Mali hareketlerde Alptürk Enginyurt'tan başka isimlere yapılan yüksek tutarlı transferler de yer aldı. Buna göre Alptürk Enginyurt tarafından Murat Çakmak'a 1,5 milyon lira, Onur Ballı'ya ise 1,4 milyon lira aktarıldığı kaydedildi.
MOC YATIRIM / MURAT OCAK
MOC Yatırım / Murat Ocak bağlantısında ise Alptürk Enginyurt'un hesabına yaklaşık 1 milyon liralık fon girişi tespit edildi. Murat Ocak'ın 52 Orduspor ve çeşitli spor kulüplerine sponsorluk destekleriyle bilinen bir iş insanı olduğu bilgisi de dosyadaki incelemelerde yer aldı.
KRİPTO PARA, TJK VE DİĞER TRANSFERLER
Mali analizlerde farklı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirilen daha düşük tutarlı işlemler de kayda geçti.
Buna göre:
- Şahin Çeküç: 154 bin lira para girişi,
- Faki Arda Özlen: 74 bin lira giriş, 58 bin lira çıkış,
- Eliptik Yazılım A.Ş. / BtcTurk: 90 bin lira giriş, 28 bin lira çıkış
tespit edildi.
Faki Arda Özlen'in Türkiye Jokey Kulübü'nde at sahibi olduğu, Alptürk Enginyurt ile karşılıklı para hareketinin bulunduğu belirtildi.
BtcTurk üzerinden gerçekleşen işlemlerin ise kripto varlık ve finansal hareketler kapsamında incelendiği kaydedildi.
ŞİRKETLERDEKİ HIZLI HİSSE DEVİRLERİ İNCELENİYOR
Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında Alptürk Enginyurt'un farklı şirketlerdeki ortaklık ve hisse devirleri de dikkat çekti.
Elite Prodüksiyon Yapımcılık Ltd. Şti., 2020'de Alptürk Enginyurt ve Önder Asru ortaklığında kuruldu. 2021'de Asru'nun hisselerini devretmesiyle şirket tamamen Alptürk Enginyurt'un kontrolüne geçti.
Astürk Akaryakıt Ltd. Şti. ise 2020'de Alptürk Enginyurt ve Önder Asru'nun yüzde 50'şer ortaklığıyla kuruldu. 2021'de Asru'nun hisselerini devretmesiyle şirket Alptürk Enginyurt'un kontrolüne geçti. Şirket bünyesinde Ordu Gülyalı'daki Petrol Ofisi istasyonunun işletildiği kaydedildi.
Bir diğer dikkat çeken şirket ise ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Ltd. Şti. oldu. Alptürk Enginyurt ve Muhammed Kürşad Şahin, 2023'te şirkete yüzde 12,5'er hisseyle ortak oldu. İki isim de yaklaşık 6 ay sonra hisselerini devrederek şirketten ayrıldı.
Red Team Spor Ltd. Şti. ise 28 Kasım 2024'te Alptürk Enginyurt, Deniz Can Şeker, Mustafa Bulut ve Muhammed Ali Akçadağ ortaklığında kuruldu.
GAYRİMENKUL KAYITLARINDA İKİ DİKKAT ÇEKEN VARLIK
TAKBİS kayıtlarında Alptürk Enginyurt ile bağlantılı iki taşınmaz dikkat çekti.
PLATİN BEYTEPE KONUTLARI: Ankara Çankaya Lodumu'nda bulunan 28515 ada, 5 parsel üzerindeki taşınmazda yüzde 50 konut payı bulunduğu kaydedildi. 10 Ekim 2016 edinim tarihli taşınmazın Toker Mesken A.Ş. imzalı Platin Beytepe Konutları projesinde yer aldığı belirtildi.
ORDU GÜLYALI'DAKİ AKARYAKIT İSTASYONU: Ordu Gülyalı Turnasuyu'nda bulunan 125 ada, 1 parselde ise 14 Kasım 2022 edinim tarihli yüzde 40 hisse tespit edildi. Taşınmaz üzerinde fiilen Petrol Ofisi akaryakıt ve LPG istasyonunun işletildiği belirtildi.
Arazinin hemen bitişiğinde, dosyada para transferi yapılan isimlerden Şahin Çeküç'ün görev yaptığı Kız Evi Davet tesisinin bulunduğu bilgisi de kayıtlara yansıdı.
12 ARAÇ ALIP SATTI
GİB MOTOP kayıtlarında Alptürk Enginyurt adına geçmişten bugüne 12 araç tescil edildiği belirlendi.
Kayıtlarda yer alan araçlar arasında:
- Audi A6,
- 2 adet BMW 520i,
- BMW 320i,
- BMW 418i,
- BMW X1,
- 2 adet Volkswagen Passat,
- Volkswagen Polo,
- Peugeot 5008,
- Peugeot 308,
- Subaru Outback
bulunduğu kaydedildi.
Araçların tamamının daha sonra elden çıkarıldığı belirtildi.
Son olarak 25 Mart 2026'da Alptürk Enginyurt adına tescil edilen 2019 model BMW X1'in 06 FVD 331 plakalı olduğu, aracın 20 Mayıs 2026'da satıldığı ve mevcut kayıtlara göre Alptürk Enginyurt adına aktif bir araç bulunmadığı tespit edildi.
ADLİ VE MALİ İNCELEME SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/60611 sayılı soruşturma kapsamında; Red GYM üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen kayıt dışı ürün ticaretinin boyutu, ürünlerin tedarik ve dağıtım zinciri, TBMM kayıtlarında Cemal Enginyurt adına bulunan araçlara ilişkin sevkiyat iddiaları, banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri, kişiler arasındaki transferler ve şirket ortaklıkları inceleniyor.