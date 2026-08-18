İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/60611 sayılı soruşturma kapsamında, Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği belirlenen Mehmet Sedat Erge hakkında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Alptürk Enginyurt, 18 Ağustos 2026 günü saat 20.00 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Suadiye Otel'in lobisinde, babası Cemal Enginyurt ile birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Doktor raporu alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. HAFTADA İKİ GÜN İMZA VERECEK İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adli kontrol talebini kabul etti. Hâkimlik, Alptürk Enginyurt hakkında haftanın çarşamba ve pazar günleri saat 17.00'ye kadar ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederek imza atma yükümlülüğü getirdi. Kararda ayrıca adli kontrol hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde CMK'nın 112. maddesi uyarınca hakkında tutuklama kararı verilebileceği ihtar edildi. Hâkimlik kararında adli kontrol tedbirinin, soruşturma tamamlanıncaya veya hakkında yeni bir karar verilinceye kadar devam edeceği belirtildi. Cemal Enginyurt ve Özgür Özel HÂKİMLİK KARARINDA SUÇLAMALAR YER ALDI İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararında, Alptürk Enginyurt hakkında soruşturma kapsamında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi. Enginyurt'un hâkimlikteki savunmasında ise susma hakkını kullanmak istediğini söylediği kayda geçti. RED GYM ÜZERİNDEN KAYIT DIŞI ÜRÜN SATIŞI İDDİASI Soruşturmanın merkezindeki başlıklardan birini Ankara Çankaya Ümitköy'de faaliyet gösteren Red GYM (Red Team Spor Ltd. Şti.) isimli spor merkezi oluşturuyor. Dosyaya yansıyan ihbar ve tespitlere göre spor merkezi üzerinden protein tozları, performans artırıcı takviyeler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında piyasaya sürüldüğü öne sürüldü. Alptürk Enginyurt'un ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara hattındaki sevkiyatlar ile mali transferlerin organizasyonunda görev yaptığı yönündeki bilgiler soruşturma dosyasına girdi. Cemal Enginyurt'un 13 Mart 2025 tarihinde Red GYM'yi ziyaret ederek oğlu ve kurucu ortaklarla birlikte fotoğraf verdiği, paylaşımında ise "Oğlum Alptürk'ün açmış olduğu RED-GYM salonunda ziyaret ettim" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un, oğlu Alptürk Enginyurt'un sahibi olduğu Red GYM hakkında yaptığı paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv) TBMM MAKAM ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI Soruşturma dosyasına giren ihbarlarda, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen resmi araçların bazı sevkiyatlarda kurye veya taşıma amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü. Savcılığın söz konusu araçların hangi sevkiyatlarda kullanıldığı, sevkiyatların kapsamı ve iddiaların doğruluğuna ilişkin teknik ve fiziki incelemeleri sürüyor.

MASAK RAPORUNDA 2025 YILINDAKİ PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Soruşturma kapsamında incelenen MASAK Mali Analiz Raporu'nda Alptürk Enginyurt'un 2017-2026 yılları arasındaki banka hareketleri mercek altına alındı. Raporda yaklaşık 20,6 milyon lira para girişi, 23,3 milyon lira para çıkışı ve yaklaşık 3,7 milyon lira nakit yatırma işlemi bulunduğu belirtildi.