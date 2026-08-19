Sidiki Cherif Coventry City'ye transfer oldu! Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız santrfor Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun satışından 24,5 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transferi konusunda İngiliz kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
19 yaşındaki santrfor, Coventry City ile uzun süreli sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
24,5 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'ten 18 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus karşılığında transfer etmişti.
Genç oyuncunun Coventry City'ye satışından ise sarı-lacivertli kulüp 24,5 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
17 MAÇTA 3 GOL ATTI
Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre alan Cherif, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fransız santrfor, İstanbul'daki kısa döneminin ardından kariyerine İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'de devam edecek.