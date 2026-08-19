Sidiki Cherif Coventry City'ye transfer oldu! Resmi açıklama geldi

19 yaşındaki santrfor, Coventry City ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



24,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'ten 18 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus karşılığında transfer etmişti.

Genç oyuncunun Coventry City'ye satışından ise sarı-lacivertli kulüp 24,5 milyon euro bonservis geliri elde edecek.