Babalarından kalan 4 milyar dolar yetmedi: Süreyya Yalçın ve kardeşlerinden vefasızlık örneği
Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Faruk Yalçın'ın ölümüne kadar yaşadığı Kanlıca'daki tarihi yalıyı mirasçıları gözden çıkardı. Yıllarca miras kavgası yaşayıp parayı paylaşan çocukları, şimdi de babalarının adını taşıyan tarihi yalıyı 55 milyon dolara satışa sundu.
1980'li ve 90'lı yıllarda dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilen iş insanı Faruk Yalçın'ın uzun yıllar yaşadığı Boğaz'daki yalısıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TARİHİ YALI SATIŞA ÇIKARILDI
Yalçın'ın 2008'deki vefatına kadar ailesiyle birlikte yaşadığı ve zamanla "Faruk Yalçın Yalısı" olarak anılmaya başlayan Kanlıca'daki tarihi yapı, mirasçıları tarafından satışa çıkarıldı.
DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNDE YER ALIYOR
İlk etapta 70 milyon dolar istendiği belirtilen yalının fiyatının alıcı çıkmayınca 55 milyon dolara düşürüldüğü öne sürüldü. Günaydın'dan Bülent Cankurt 19 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Merhum Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatına kadar yaşadığı yalısını, çocukları satıyor. Yaşadığı yıllarda, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı satın almış ve 1989 yılında restore ettirip ailesiyle orada yaşamaya başlamıştı.
2 MİLYAR 640 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA
Ölümüne kadar yaşadığı ve 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak anılan yalıyı, mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail ile ikinci evliliğinden doğan Süreyya Yalçın'ın satışa çıkardığını öğrendim.
Aslında yalıyı aylar önce el altından satmaya çalışmışlar ama alıcı çıkmayınca bir emlak şirketiyle anlaşmışlar. Babalarının adını taşıyan yalıyı kaça satışa sunduklarını da öğrendim; tam 55 milyon dolar, Türkçesi 2 milyar 640 milyon lira.
ÇOCUKLARINA 4 MİLYAR DOLARLIK SERVET
Aslında önce 70 milyon dolardan kapıyı açmışlar ama kimse ilgilenmeyince fiyatı 55 milyon dolara kadar çekmişler. Bu arada Faruk Yalçın, çocuklarına 4 milyar dolar servet bırakmıştı.
Hatta bu servet için ilk eşinden olan çocuklarıyla ikinci eşinden olan Süreyya Yalçın davalık olmuştu. Üç yıl önce anlaşmışlar ve İsviçre'deki nakit parayı paylaşmışlardı. Şimdi de yalının satışı için anlaşmışlar.
TAM BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ
Bu kadar büyük servet bırakan babalarının hatırasını ve de adını taşıyan yalıya bile sahip çıkmamaları ve satmaları tam bir vefasızlık örneği bence! Para sen nelere kadirsin!