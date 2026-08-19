Babalarından kalan 4 milyar dolar yetmedi: Süreyya Yalçın ve kardeşlerinden vefasızlık örneği

Faruk Yalçın Yalısı

2 MİLYAR 640 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA

Ölümüne kadar yaşadığı ve 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak anılan yalıyı, mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail ile ikinci evliliğinden doğan Süreyya Yalçın'ın satışa çıkardığını öğrendim.

Aslında yalıyı aylar önce el altından satmaya çalışmışlar ama alıcı çıkmayınca bir emlak şirketiyle anlaşmışlar. Babalarının adını taşıyan yalıyı kaça satışa sunduklarını da öğrendim; tam 55 milyon dolar, Türkçesi 2 milyar 640 milyon lira.