Kanal İstanbul’un ilk köprüsünde 250 tonluk operasyon... Sazlıbosna'da milimetrik hamle
Mega proje Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen Sazlıbosna Köprüsü devasa çelik tabliyelerin montajıyla belirginleşiyor. Her biri 250 ton ağırlığındaki parçalar karşılıklı kaldırma tekniğiyle 500 tonluk yük dengesi sağlanarak köprüye entegre ediliyor. Özel cıvatalama teknolojisinin uygulandığı yaklaşık 13 saat süren hassas işlemler mühendislik sınırlarını zorluyor.
İstanbul'un coğrafyasını yeniden şekillendirecek mega proje Kanal İstanbul'un ilk köprüsü Sazlıbosna'da, mühendislik başarısı içeren devasa bir operasyonla gökyüzüne uzanıyor.
İLK KEZ KULLANILAN TEKNOLOJİ
Sazlıbosna Barajı'ndan Marmara Denizi'ne uzanan güzergahta yükselen köprü inşaatında 250 tonluk çelik tabliyeler milimetrik senkronizasyonla yerlerine monte ediliyor.
Gündüz ve gece kesintisiz süren çalışmalarda Türkiye'de ilk kez uygulanan özel cıvatalı birleştirme teknolojisi kullanılıyor.
Sazlıbosna Baraj Göleti'nin iki yakasını birleştiren köprü inşaatı, göğe yükselen sarı renkli kule vinçler ve çelik eğik askı kablolarıyla dikkat çekiyor.
Yüksek irtifadan kaydedilen görüntülerde Sazlıbosna'dan güneye kıvrılan vadi hattı, Küçükçekmece Gölü, ufukta Marmara Denizi üzerinde demirleyen gemiler tek karede net şekilde görülüyor.
Gece çekimlerine yansıyan farklı renklerdeki ışıklandırma denemeleri köprünün görkemli yapısını ortaya koyuyor.
TABLİYE 2027'DEN ÖNCE TAMAM
Köprü inşaatının merkezinde yer alan tabliye kaldırma operasyonu sahadaki uzman ekiplerce hassasiyetle yönetiliyor.
Projede görev yapan Sancak Operatörü Berkay Mutlay, Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olarak tanımlanacak Asmalı Eğri Köprü'de tabliye kaldırma operasyonunu sürdürdüklerini belirterek, "Tabliye kaldırma esasının programlamasını ocak ayında yaptık, şubat ayında fiili kaldırma işlemlerine başladık. Aralık ayı sonu itibarıyla tabliye kaldırma işini tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
500 TONLUK YÜK DENGESİ
Köprünün toplam 17 ana tabliyeden oluştuğunu aktaran Mutlay, şu anda 11'inci tabliyenin montaj aşamasında olduklarını bildirdi.
Her tabliyenin ağırlığının 250 ile 252 ton arasında değiştiğine dikkat çeken Mutlay, "Ana açıklık tarafındaki tabliye 250 ton, yan açıklık tarafındaki tabliye aynı şekilde 250 ton ağırlığa sahiptir. Karşılıklı kaldırma yapıldığında ana gövdede toplam 500 tonluk yük dengesi yönetilmektedir." ifadelerini kullandı.
BİR İLK
Dev tabliyelerin Strandjackvinçler yardımıyla yükseltilip köprü gövdesinde hedeflenen seviyeye getirildiğini vurgulayan Mutlay, süreci şu sözlerle anlattı:
"Haritacı mühendisler tarafından lazerli konumlandırma yapılıyor. Yaklaşık 1 gün süren montajın ardından, tabliyenin tam haritalandırılmış yerine oturmasıyla birlikte cıvatalama işlemine geçiliyor."
Yaklaşık 12 ila 13 saat süren cıvatalama süreci köprü mühendisliği açısından tarihi bir adım niteliği taşıyor.
Sazlıbosna Köprüsü, Türkiye'de büyük ölçekli eğik askılı köprüler arasında özel cıvatalı birleştirme teknolojisinin ilk defa bu kapsamlı kullanıldığı yapı olarak kayıtlara geçiyor.