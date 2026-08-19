Kanal İstanbul’un ilk köprüsünde 250 tonluk operasyon... Sazlıbosna'da milimetrik hamle

TABLİYE 2027'DEN ÖNCE TAMAM

Köprü inşaatının merkezinde yer alan tabliye kaldırma operasyonu sahadaki uzman ekiplerce hassasiyetle yönetiliyor.

Projede görev yapan Sancak Operatörü Berkay Mutlay, Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olarak tanımlanacak Asmalı Eğri Köprü'de tabliye kaldırma operasyonunu sürdürdüklerini belirterek, "Tabliye kaldırma esasının programlamasını ocak ayında yaptık, şubat ayında fiili kaldırma işlemlerine başladık. Aralık ayı sonu itibarıyla tabliye kaldırma işini tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye’de ilk kez bu çapta uygulanan özel cıvatalı birleştirme teknolojisiyle inşa edilen köprü, Sazlıbosna Barajı ile Marmara Denizi arasındaki stratejik hattı birbirine bağlıyor.