Galatasaray'da Torreira depremi! Anlaşma sağlandı iddiası

Galatasaray'ın yeni sezon kadro planlamasında geleceği merak edilen isimlerden Lucas Torreira hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uğradığı saldırının failinin serbest bırakılmasının ardından Türkiye'deki güvenliği konusunda endişe yaşadığı ve menajerine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği öne sürülen Uruguaylı futbolcuyla ilgili İtalya'dan yeni bir iddia geldi.



FIORENTINA İLE PRENSİP ANLAŞMASI İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fiorentina, Lucas Torreira ile prensipte anlaşmaya vardı. İddiaya göre transferin gerçekleşmesi ise İtalyan ekibindeki bazı gelişmelere bağlı olacak.