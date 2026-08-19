Galatasaray'da Torreira depremi! Anlaşma sağlandı iddiası
Galatasaray'da geleceği merak edilen Lucas Torreira için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Uruguaylı futbolcunun Fiorentina ile prensipte anlaşmaya vardığını öne sürdü.
Galatasaray'ın yeni sezon kadro planlamasında geleceği merak edilen isimlerden Lucas Torreira hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Uğradığı saldırının failinin serbest bırakılmasının ardından Türkiye'deki güvenliği konusunda endişe yaşadığı ve menajerine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği öne sürülen Uruguaylı futbolcuyla ilgili İtalya'dan yeni bir iddia geldi.
FIORENTINA İLE PRENSİP ANLAŞMASI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fiorentina, Lucas Torreira ile prensipte anlaşmaya vardı.
İddiaya göre transferin gerçekleşmesi ise İtalyan ekibindeki bazı gelişmelere bağlı olacak.
Torreira'nın daha önce de İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ve Fiorentina'nın oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında öne çıktığı belirtilmişti.
Galatasaray yönetiminin ise Uruguaylı oyuncunun takımda kalması için maaşında iyileştirme yapmayı planladığı ve bu doğrultuda oyuncuyla görüşme gerçekleştireceği aktarılmıştı.
TRANSFERDE FAGIOLI DETAYI
Schira'nın aktardığı bilgilere göre Torreira, Fiorentina'nın kadrosuna Nicolo Fagioli'nin takımdan ayrılması halinde katılacak.
Haberde Uruguaylı futbolcunun Fiorentina'da Christ Oulai'nin alternatifi olarak değerlendirileceği belirtildi.
Torreira'nın Galatasaray ile olan durumu ve sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu takımda tutmak için atacağı adımlar, transferin geleceğinde belirleyici olacak.
Fiorentina tarafında ise Fagioli'nin ayrılıp ayrılmayacağı, Torreira transferinin gerçekleşmesi açısından kritik aşama olarak öne çıkıyor.