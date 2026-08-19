Başkan Erdoğan’dan dünyaya Gazze mesajı: Türkiye mazlumların yanında

"Bugün Dünya İnsani Yardım Günü… Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın millî gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz."

"300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır."

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAK DİNİMİZİN BİZLERE EMRİDİR"

Başkan Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin Türkiye'nin medeniyet anlayışının ve inancının bir gereği olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir."

GAZZE VURGUSU

Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN