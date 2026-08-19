Fenerbahçe'den Chelsea'nın iki genç yıldızına kanca!

Sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda U-23 statüsündeki futbolcular için araştırmalarını sürdürürken Chelsea'nin kadrosunda bulunan iki Arjantinli yeteneği takibe aldı.



GÖZLER ANSELMINO'DA

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri Aaron Anselmino. Chelsea, 21 yaşındaki stoperi 2024 yılında Boca Juniors'tan transfer etti ancak oyuncu bir süre daha Arjantin ekibinde forma giymeye devam etti.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Borussia Dortmund'da, ikinci yarısını ise Strasbourg'da kiralık geçiren Anselmino, yeni sezonda Chelsea'nin A takımında düzenli forma bulmakta zorlanabilir.