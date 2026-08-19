Fenerbahçe'den Chelsea'nın iki genç yıldızına kanca!
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi genç ve potansiyelli oyuncu arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Chelsea'nin Arjantinli futbolcuları Aaron Anselmino ve Valentin Barco'yu gündemine aldı. Yönetim, İngiliz ekibinin kiralık oyuncu kontenjanı dolmadan iki futbolcu için harekete geçmeyi planlıyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında genç oyunculara da yöneldi.
Sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda U-23 statüsündeki futbolcular için araştırmalarını sürdürürken Chelsea'nin kadrosunda bulunan iki Arjantinli yeteneği takibe aldı.
GÖZLER ANSELMINO'DA
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri Aaron Anselmino. Chelsea, 21 yaşındaki stoperi 2024 yılında Boca Juniors'tan transfer etti ancak oyuncu bir süre daha Arjantin ekibinde forma giymeye devam etti.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Borussia Dortmund'da, ikinci yarısını ise Strasbourg'da kiralık geçiren Anselmino, yeni sezonda Chelsea'nin A takımında düzenli forma bulmakta zorlanabilir.
Genç savunmacının durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, uygun şartların oluşması halinde kiralama seçeneği için devreye girmeyi planlıyor.
Anselmino, Johor ile oynanan hazırlık maçında adalesinden sakatlık yaşamıştı. Ancak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve kısa süre içerisinde yeniden takımla çalışmalara başlamasının beklendiği belirtiliyor.
BARCO'NUN ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ AVANTAJ
Fenerbahçe'nin Chelsea'den düşündüğü bir diğer Arjantinli ise Valentin Barco. 22 yaşındaki futbolcu, sol bek, orta saha ve sol kanatta görev yapabilmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin transfer planında öne çıkıyor.
Barco geçtiğimiz sezon Strasbourg formasıyla 43 karşılaşmada görev aldı. Arjantinli oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Strasbourg'daki performansının ardından Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulan Barco, özellikle savunmanın solundaki alternatif ihtiyacı nedeniyle Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, Barco'nun birden fazla bölgede oynayabilmesi transferde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.