Alihan Kuriş’in miras oyunu yargıda bozuldu! Arden Gıda’da hisse savaşı

Bekar olan Denizolgun'un tüm mal varlığı, iki yasal varisi olan erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş'e kaldı.

Süleymanlılar Cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan ve Alihan Kuriş'in dayısı olan Arif Ahmet Denizolgun, 8 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

ALİHAN KURİŞ'İN SAHTE BELGEYLE ARDEN GIDA'YI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ

Arif Ahmet Denizolgun'un sahibi olduğu şirketlerden biri de Arden Gıda'ydı.

2004 yılında kurulan ve 7 milyon 450 bin lira sermayesi bulunan Arden Gıda'nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun'a, yüzde 5 hissesi Alihan Kuriş'e, yüzde 5 hissesi ise Hilmi Tuna Kuriş'e aitti.

Dosyada, şirketteki ortaklık yapısı ve hisse hareketlerine ilişkin ticaret sicili ile ortaklar kurulu kayıtlarının belge görsellerine de yer verildi.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Arden Gıda'daki yüzde 90 hissenin yasal varisleri Mehmet Beyazıt Denizolgun ile Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesi gerekiyordu.

Ancak Denizolgun'un ölümünden yaklaşık üç ay sonra şirketin ortaklık yapısını değiştiren kritik bir adım atıldı.

Alihan Kuriş ile kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda'nın genel merkezinde gerçekleştirdikleri genel kurul toplantısında, şirketin yüzde 45 hissesinin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesine karar verdi.