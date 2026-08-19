Alihan Kuriş’in miras oyunu yargıda bozuldu! Arden Gıda’da hisse savaşı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in, 2016'da hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dan miras kalan Arden Gıda'daki hisseler üzerinden yaşanan hukuk mücadelesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Denizolgun'un iki yasal varisinden biri olan Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şirket dışına itilmesine yol açan 1 Aralık 2016 tarihli genel kurul kararı yargıya taşındı. İlk derece mahkemesinden ret kararı çıkan dosyada istinaf mahkemesi devreye girdi; tartışmalı genel kurul kararını hükümsüz sayarak şirketin yüzde 45 hissesinin Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesine hükmetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş'in geçmişte ortakları arasında yer aldığı Arden Gıda'daki hisse savaşının ayrıntılarına Takvim ulaştı.
Süleymanlılar Cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan ve Alihan Kuriş'in dayısı olan Arif Ahmet Denizolgun, 8 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti.
Bekar olan Denizolgun'un tüm mal varlığı, iki yasal varisi olan erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş'e kaldı.
ALİHAN KURİŞ'İN SAHTE BELGEYLE ARDEN GIDA'YI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ
Arif Ahmet Denizolgun'un sahibi olduğu şirketlerden biri de Arden Gıda'ydı.
2004 yılında kurulan ve 7 milyon 450 bin lira sermayesi bulunan Arden Gıda'nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun'a, yüzde 5 hissesi Alihan Kuriş'e, yüzde 5 hissesi ise Hilmi Tuna Kuriş'e aitti.
Dosyada, şirketteki ortaklık yapısı ve hisse hareketlerine ilişkin ticaret sicili ile ortaklar kurulu kayıtlarının belge görsellerine de yer verildi.
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Arden Gıda'daki yüzde 90 hissenin yasal varisleri Mehmet Beyazıt Denizolgun ile Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesi gerekiyordu.
Ancak Denizolgun'un ölümünden yaklaşık üç ay sonra şirketin ortaklık yapısını değiştiren kritik bir adım atıldı.
Alihan Kuriş ile kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda'nın genel merkezinde gerçekleştirdikleri genel kurul toplantısında, şirketin yüzde 45 hissesinin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesine karar verdi.
500 BİN TL KARŞILIĞINDA YÜZDE 45'LİK HİSSEYİ ALMA KARARI
Genel kurulda asıl dikkat çeken karar ise Arif Ahmet Denizolgun'un diğer yasal varisi Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesi gereken yüzde 45'lik hisse için alındı.
Söz konusu yüzde 45'lik hissenin 500 bin TL karşılığında Mehmet Beyazıt Denizolgun'dan satın alınmasına ve ardından Alihan Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verildi.
Böylece Arif Ahmet Denizolgun'un iki yasal varisinden biri olan Mehmet Beyazıt Denizolgun, söz konusu genel kurul kararıyla Arden Gıda'nın ortaklık yapısının dışında bırakıldı.
Ancak Mehmet Beyazıt Denizolgun'u şirketten tasfiye etmeye yönelik bu hamle yargıya taşındı.
ALT MAHKEME DAVAYI REDDETTİ, KARAR İSTİNAFTA BOZULDU
Arden Gıda'dan bu şekilde tasfiye edilen yasal varis Mehmet Beyazıt Denizolgun, genel kurulda alınan kararları yargıya taşıdı.
Yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018 yılında davayı karara bağladı.
İlk derece mahkemesi, davacı Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şirketin 1 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısına itiraz etmeden yargıya başvurduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
Mehmet Beyazıt Denizolgun bunun üzerine kararı üst mahkemeye taşıdı.
Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2020 tarihinde kritik bir karara imza attı.
İstinaf mahkemesi, birinci derece mahkemesinin verdiği kararı bozdu.
Mahkeme, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda merkezinde Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş tarafından gerçekleştirilen toplantıyı hükümsüz saydı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi ayrıca Arden Gıda'nın yüzde 45 hissesinin, Arif Ahmet Denizolgun'un yasal varisi Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesine hükmetti.
Böylece Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şirketten tasfiye edilmesine yol açan genel kurul kararı yargıdan döndü ve yüzde 45'lik hisse yeniden yasal varise geçti.
KURİŞ'İN MİRAS OYUNU YARGIDA BOZULDU
İstinaf mahkemesinin kararıyla Arif Ahmet Denizolgun'dan Mehmet Beyazıt Denizolgun'a miras yoluyla geçmesi gereken yüzde 45'lik hisse üzerindeki tartışmalı tasarruf hükümsüz bırakıldı.
Mehmet Beyazıt Denizolgun'un Arden Gıda'nın ortaklık yapısının dışına çıkarılmasıyla sonuçlanan hamle böylece bozulurken, şirketin yüzde 45 hissesi mahkeme kararıyla yeniden Denizolgun'a devredildi.
ALİHAN KURİŞ ARDEN GIDA'DAN AYRILDI
Arden Gıda'nın yüzde 45 hissesinin mahkeme kararıyla Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesinin ardından şirkette yeni hisse değişiklikleri yaşandı.
Alihan Kuriş, 13 Temmuz 2021 tarihinde Arden Gıda'daki yüzde 5 hissesini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Adem Yüksel'e devrederek şirketten resmiyette ayrıldı.
28 Aralık 2022 tarihinde ise Ayşe Gülderen Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş de Arden Gıda şirketindeki hisselerini Yusuf Bulut'a devrederek şirketten ayrıldı.
Söz konusu pay devirlerinin ardından Arden Gıda'nın ortaklık yapısı yeniden şekillendi.
Şirketin yüzde 53 hissesi Yusuf Bulut'a, yüzde 45 hissesi Mehmet Beyazıt Denizolgun'a, yüzde 2 hissesi ise Adem Yüksel'e ait hale geldi.
Dosyada yer alan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kaydında da 28 Aralık 2022 tarihli pay devirleri ile şirketin yeni ortaklık yapısı yer aldı.
ARDEN GIDA'YA KAYYUM ATANDI
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından başlayan ve yıllarca süren Arden Gıda'daki hisse savaşı, Alihan Kuriş'e yönelik operasyonla yeniden gündeme geldi.
"Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından, geçmişte ortakları arasında bulunduğu Arden Gıda şirketine de Kayyum atandı.
Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümünün ardından yüzde 45'lik miras hissesiyle başlayan, Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şirketten tasfiyesiyle derinleşen ve istinaf mahkemesinin kararıyla tersine dönen Arden Gıda'daki hisse savaşı, yıllar sonra Kayyum kararıyla yeniden alevlendi.