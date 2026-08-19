CENTCOM'un Orta Doğu haritasında Filistin ve KKTC detayı... İsrail'in gözüne soktular

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından 16 Ağustos'ta, 6 ülkeye ve Arap Denizi'nde görev yapan ABD Donanması'na ait bir uçak gemisinin 10 günlük Orta Doğu gezisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Orta Doğu bölgesindeki 10 günlük askeri temaslarını ve ABD Donanması'nın bölgedeki varlığını özetleyen grafikteki harita detayı gündem oldu.

CENTCOM'un ilk yayınladığı görselde Filistin toprakları İsrail sınırları içerisinde yer alıyordu.

İsrail işgalini meşrulaştırma olarak yorumlanan bu paylaşım tepkiler üzerine kaldırıldı.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından 16 Ağustos 2026 tarihinde paylaşılan Orta Doğu askeri haritası, İsrail ile Rum kesimine yönelik diplomatik mesajlar içerdi.

CENTCOM'un yeni paylaşımında 1967 sınırları esas alınarak Filistin topraklarına da haritada yer verildi.

Filistin topraklarını İsrail içinde gösteren ilk harita gelen tepkiler üzerine silinerek yerine 1967 sınırlarını tanıyan yeni bir görsel eklendi

Yeni paylaşımda haritanın Doğu Akdeniz bölümünde de dikkat çeken detay yer aldı.

Haritada Kıbrıs adası kuzey ile güneyden iki ayrı egemen devlet olarak resmedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları harita üzerinde net hatlarla belirlendi.

İki devletli yapının ABD ordusu tarafından resmi bir grafikte kullanılması Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi cephesinde hazımsızlığa yol açtı.

Rum basını haritayı manşetlerine taşıyarak itiraz kampanyası başlattı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Washington nezdinde devreye girerek haritanın değiştirilmesi için çağrı yaptı.

Bütün diplomatik baskılara rağmen CENTCOM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarını gösteren haritada 3 gündür hiçbir değişiklik yapmadı.

CENTCOM haritasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarının bağımsız bir devlet statüsünde net çizgilerle ayrılması Yunan ile Rum ikilisini paniğe sevk etti.

İNGİLTERE GERİ ADIM ATMIŞTI

Mart 2022 tarihinde İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna krizine ilişkin yayımladığı bir videoda Kıbrıs benzer şekilde iki ayrı devlet olarak gösterilmişti.

Rum tarafının müdahalesi sonucu İngiltere söz konusu videoyu kaldırarak yenisiyle değiştirmişti.