Kuytulcular soruşturmasının perde arkası: Para trafiğinden örgütsel baskıya dosyaya giren iddialar! CİMER'e başvuru yağdı
Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı ve kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli hakkında işlem başlatılırken şirketlere yönetim kayyumu atanması talep edildi. 2018'de benzer nitelikte adli işlemler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen örgütün tekrar yapılandığı belirlendi. Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre "Kuytulcular" faaliyetlerini farklı kişi, kurum ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdü. CİMER başvuruları, ihbarlar ve mağdur anlatımlarında yapılanma içinde mutlak bir liderlik anlayışının bulunduğu öne sürüldü.
Adana merkezli 6 ilde, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın suç örgütü faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına ilişkin iddialar araştırılıyor.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre operasyon 19 Ağustos 2026'da Adana başta olmak üzere 6 ilde toplam 49 adrese yönelik gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatılırken adreslerde arama ve el koyma işlemlerine geçildi.
LİSTEDE 6 SUÇ VAR
Soruşturma dosyasında CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra geçmiş soruşturma ve kovuşturma dosyaları değerlendirildi. Mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları, dijital materyaller ve diğer deliller de incelemeye alındı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre 32 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.
Yapılanmanın mali faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere yönetim kayyumu atanması da talep edildi.
2018 YILINDAN SONRA YENİDEN ORGANİZE OLDULAR
Soruşturma kapsamında, 2018'de yapılanmaya yönelik gerçekleştirilen benzer nitelikteki adli işlemlerden sonraki dönem de incelendi. Elde edilen bulgularda yapılanmanın yeniden organize olduğu, lider merkezli hiyerarşik yapısını koruduğu ve faaliyetlerini farklı kişi, kurum ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdüğü değerlendirildi.
Mevcut soruşturmanın bu nedenle yapılanmanın geçmişten bugüne uzanan faaliyetlerinin sürekliliği ve bütünlüğü dikkate alınarak yürütüldüğü belirtildi.
BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLANDIĞI İDDİASI
CİMER başvuruları, ihbarlar ve mağdur anlatımlarında yapılanma içinde mutlak bir liderlik anlayışının bulunduğu öne sürüldü. Örgüt mensuplarının sosyal, ekonomik ve ailevi hayatlarına müdahale edildiği, liderin talimatlarının dini bir yükümlülük gibi sunulduğu ve mensuplardan düzenli para toplandığı iddia edildi.
İtiraz eden veya hesap soran kişilerin ise topluluk içerisinde itibarsızlaştırıldığı yönünde beyanların bulunduğu aktarıldı.
Başvurularda "infak", "kurban bağışı", "Ramazan kolisi", "zekât", "fitre" ve "öğrenci yardımı" gibi isimlerle nakit veya banka üzerinden para toplandığı ileri sürüldü. Bağışçılara toplanan paraların miktarı ve kullanım alanlarına ilişkin şeffaf bilgi verilmediği iddia edildi.
Gelirlerin bir bölümünün kayıtlara yansıtılmadığı, örgütsel faaliyetlerin finansmanına aktarıldığı ve yapılanmayla bağlantılı kişiler ile ticari işletmeler üzerinden dolaşıma sokulduğu da soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında yer aldı.
PARA HAREKETLERİ VE ŞİRKETLER İNCELENDİ
Bazı ihbar ve beyanlarda, örgüt mensuplarının kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesaplarını kullandırmaya, ticari belge düzenlemeye veya malvarlığı değerlerini yapılanmanın belirlediği kişilere devretmeye yönlendirildiği öne sürüldü.
Şirket, taşınmaz ve araçların görünürde farklı kişiler adına kaydedildiği ancak fiilî tasarrufun yapılanma içerisindeki yöneticiler tarafından sürdürüldüğü iddia edildi.
Bu beyanların ardından gerçekleştirilen mali incelemelerde ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi. Kişiler ve şirketler arasında açıklanamayan transferler ile gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen belge ve kayıtların da belirlendiği kaydedildi.
TEHDİTLE BİR ÖRGÜT MENSUBUNUN MALLARINA ÇÖKTÜLER
Soruşturmada geçmiş dönem faaliyetleri de dosyaya dahil edildi. Bir örgüt mensubunun 2022'de hürriyetinden yoksun bırakıldığı, taşınır ve taşınmaz malvarlığı değerlerini örgütün belirlediği kişilere devretmeye zorlandığı ve bu işlemleri kendi isteğiyle yaptığı izlenimi oluşturmak amacıyla zorla video kaydı çektirildiği iddiaları da adli sürece konu oldu.
Bu iddialar nedeniyle Alparslan Kuytul ve yapılanmayla bağlantılı kişiler hakkında hazırlanan iddianamenin ardından açılan kamu davasındaki yargılama devam ediyor.
Yapılanmadan ayrılan, faaliyetlerini eleştiren veya liderin talimatlarına aykırı hareket ettiği değerlendirilen kişilerin topluluk önünde aşağılayıcı ifadelerle damgalandığı da iddialar arasında. Bu kişilerin özel hayatları ve aileleri üzerinden itibarsızlaştırıldığı, sosyal medyada hedef gösterildiği, toplu slogan ve paylaşımlarla baskı altına alındığı yönündeki iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.
349 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Soruşturma kapsamında açık kaynak araştırmaları da gerçekleştirildi. Örgüt liderinin yönlendirmeleri doğrultusunda yapılanmanın faaliyetlerini öven ve destekleyen, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye yönelik propaganda yaptığı değerlendirilen hesaplar incelendi.
Kamu görevlileri ile toplumun belirli kesimlerini hedef gösterdiği, yapılanmadan ayrılan veya yapılanmayı eleştiren kişilerin yanı sıra adli mercilere beyanda bulunanlar üzerinde baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 349 farklı sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMINA İLİŞKİN VURGU
Adli kaynaklardan aktarılan bilgilendirmede, soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi, eleştiri hakkını veya hukuka uygun faaliyeti hedef almadığı belirtildi.
Soruşturmanın; dini grup ve gönüllülük faaliyeti görüntüsü altında gerçekleştirildiği iddia edilen somut suç eylemleri, kişilerin dini ve insani duygularının istismar edilmesi yoluyla toplandığı değerlendirilen paralar, bu eylemler nedeniyle oluştuğu belirtilen mağduriyetler, kişiler üzerinde kurulduğu ileri sürülen örgütsel baskı ve elde edilen gelirlerin ticari yapılar aracılığıyla aklandığı iddialarına odaklandığı kaydedildi.
Anayasal güvence altındaki inanç, düşünce, ifade, toplantı ve örgütlenme özgürlükleri ile suç teşkil ettiği değerlendirilen eylemler arasında ayrım gözetildiği; hiçbir kişinin inancı veya düşüncesi nedeniyle soruşturmanın muhatabı yapılmadığı ve adli işlemlerin somut eylem, delil ve kişi bazında gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılanmanın faaliyetleri nedeniyle mağdur olduğunu, bağış adı altında yanıltıldığını, malvarlığını devretmeye zorlandığını, banka hesabı veya şirketini kullandırdığını, baskı ya da tehdide maruz kaldığını değerlendiren vatandaşların Adana Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk birimlerine başvurabileceği bildirildi.
Soruşturma konusu eylemlere ilişkin bilgi veya belge sahibi kişilerin de başvuruda bulunabileceği aktarıldı. Beyanda bulunan veya delil sunan kişilerin hedef gösterilmesi, tehdit edilmesi ya da baskı altına alınmasına yönelik eylemlerin ayrıca soruşturulacağı belirtildi.
Soruşturmanın masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve soruşturmanın gizliliği ilkeleri gözetilerek sürdürüldüğü kaydedildi.