Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre operasyon 19 Ağustos 2026'da Adana başta olmak üzere 6 ilde toplam 49 adrese yönelik gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatılırken adreslerde arama ve el koyma işlemlerine geçildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın suç örgütü faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına ilişkin iddialar araştırılıyor.

Adana merkezli 6 ilde, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

LİSTEDE 6 SUÇ VAR

Soruşturma dosyasında CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra geçmiş soruşturma ve kovuşturma dosyaları değerlendirildi. Mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları, dijital materyaller ve diğer deliller de incelemeye alındı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre 32 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Yapılanmanın mali faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere yönetim kayyumu atanması da talep edildi.

2018 YILINDAN SONRA YENİDEN ORGANİZE OLDULAR



Soruşturma kapsamında, 2018'de yapılanmaya yönelik gerçekleştirilen benzer nitelikteki adli işlemlerden sonraki dönem de incelendi. Elde edilen bulgularda yapılanmanın yeniden organize olduğu, lider merkezli hiyerarşik yapısını koruduğu ve faaliyetlerini farklı kişi, kurum ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdüğü değerlendirildi.

Mevcut soruşturmanın bu nedenle yapılanmanın geçmişten bugüne uzanan faaliyetlerinin sürekliliği ve bütünlüğü dikkate alınarak yürütüldüğü belirtildi.

BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLANDIĞI İDDİASI

CİMER başvuruları, ihbarlar ve mağdur anlatımlarında yapılanma içinde mutlak bir liderlik anlayışının bulunduğu öne sürüldü. Örgüt mensuplarının sosyal, ekonomik ve ailevi hayatlarına müdahale edildiği, liderin talimatlarının dini bir yükümlülük gibi sunulduğu ve mensuplardan düzenli para toplandığı iddia edildi.

İtiraz eden veya hesap soran kişilerin ise topluluk içerisinde itibarsızlaştırıldığı yönünde beyanların bulunduğu aktarıldı.