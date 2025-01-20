Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan imza töreninde önemli açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı imza töreninde açıklamalarda bulundu. Adalı, "Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez" dedi.

Adalı, "Bu 1,5 senede hedef küçültmeyeceğiz. Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız" diye konuştu.