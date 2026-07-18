Marketlerde "Bir alana bir bedava" aldatmacası: Bakanlık harekete geçti

Son bir yıldır neredeyse başta marketler olmak üzere perakende sektörünün birçok işletmesinde görülen "bir alana, bir bedava" uygulaması adeta bir aldatmacaya dönüştü. Bu yöntemle marketler ellerindeki stokları eritiyor. Mallarını hızla nakite çeviriyor. Vatandaş ise 'bedavaya ürün alıyorum' derken aslında firmaların kârına kâr katıyor. Fiyat araştırması yapmadığı için ihtiyacından fazla ürünü evinde stoklamaktan öteye bir şey yapmıyor.

Başka marketlerde daha ucuza olan ürünlerin fiyatı, "bir alana, bir bedava" kampanyasında önce ikiye katlanıyor, sonra biri bedava algısıyla iki ürün olması gerekenden daha pahalıya satılıyor. Konuyla ilgili şikayetler artınca Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Vatandaşların bir marketteki kampanyayla ilgili ihbarı üzerine işlem başlatıldı. SABAH da market raflarını gezerek oynanan oyunu yerinde tespit etti.

'Bir alana, bir bedava' aldatmacasında sistem şöyle işliyor:

İKİ KATTAN FAZLAYA SATILIYOR

Market raflarını gezerek yerinde tespitini yaptığımız durum vahim tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Market raflarında "bir alana, bir bedava" kampanyası kapsamında 399 TL'ye satılan bir deterjanın kampanya olmayan başka bir markette 179 TL'ye satıldığı görüldü.

Yani kampanya olmayan markette 360 TL'ye aynı deterjandan iki adet alınabildiği gözlendi. Başka bir örnekte normal markette 124.90 TL olan ürünün kampanyalı markette 299 TL'ye satıldığı görüldü. Yani yine kampanyasız marketten iki adet alındığında fiyat 250 TL'ye geliyor.

Bir başka üründe ise kampanyasız markette 229 TL'den satılan ürünün kampanyalı markette 399 TL'ye satıldığı gözlendi. Öte yandan etiket fiyatları baz alınan kampanyasız marketin yemek kartı geçen bir market olduğu düşünüldüğünde, vatandaş yemek kartı ile bu deterjanları daha kârlı bir alışverişle de alabiliyor.