Fenerbahçe'den Onuachu için yeni teklif: Oğuz Aydın + 15 milyon euro formülü

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında iki kulübün yöneticileri transfer gündemiyle bir araya gelirken, pazarlıklarda ilk teklifler de masaya yatırıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, Paul Onuachu konusunda Trabzonspor ile resmi temaslara başladı.

Paul Onuachu

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk, Trabzonspor adına ise Asbaşkan Zeyyat Kafkas görüşmeleri gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Nijeryalı golcü için 15 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Trabzonspor bu teklife karşılık 30 milyon Euro talep etti.

İlk görüşmenin ardından Fenerbahçe yönetimi teklifini revize etti. Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro'nun yanı sıra milli futbolcu Oğuz Aydın'ı da anlaşmaya dahil ederek Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çaldı.