CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'den Onuachu için yeni teklif: Oğuz Aydın + 15 milyon euro formülü

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Paul Onuachu transferi için resmi görüşmeler başladı. Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro'luk teklifinin ardından Oğuz Aydın'ı da takasa dahil eden yeni bir öneri sundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'den Onuachu için yeni teklif: Oğuz Aydın + 15 milyon euro formülü

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, Paul Onuachu konusunda Trabzonspor ile resmi temaslara başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında iki kulübün yöneticileri transfer gündemiyle bir araya gelirken, pazarlıklarda ilk teklifler de masaya yatırıldı.

Paul OnuachuPaul Onuachu
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk, Trabzonspor adına ise Asbaşkan Zeyyat Kafkas görüşmeleri gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Nijeryalı golcü için 15 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Trabzonspor bu teklife karşılık 30 milyon Euro talep etti.

İlk görüşmenin ardından Fenerbahçe yönetimi teklifini revize etti. Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro'nun yanı sıra milli futbolcu Oğuz Aydın'ı da anlaşmaya dahil ederek Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çaldı.

Oğuz AydınOğuz Aydın
TRABZONSPOR KARAR AŞAMASINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin uzun süredir Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Taraflar, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de milli oyuncunun transferi için anlaşma noktasına yaklaşmış ancak süreç son anda sonuçsuz kalmıştı.

Paul OnuachuPaul Onuachu
Fenerbahçe, yeni teklifine Trabzonspor'dan gelecek yanıtı beklerken bordo-mavili kulüp ise Onuachu için farklı seçenekleri de değerlendiriyor.

Suudi Arabistan kulüplerinin 32 yaşındaki golcüye gösterdiği ilgi nedeniyle Trabzonspor, pazarlıklarda elini güçlü tutmayı amaçlıyor.

Görüşmelerin, iki kulübün değerlendirmelerinin ardından önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den Onuachu için yeni teklif: Oğuz Aydın + 15 milyon euro formülü-5 Fenerbahçe'den Onuachu için yeni teklif: Oğuz Aydın + 15 milyon euro formülü-6 Fenerbahçe'den Onuachu için yeni teklif: Oğuz Aydın + 15 milyon euro formülü-7
Eski Fenerbahçeli Edson Alvarez'e Benfica talip oldu! Jhon Duran'dan sonra 1 eski Fenerbahçeli daha
SONRAKİ HABER

Edson Alvarez'e Benfica talip oldu
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler