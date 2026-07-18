Fenerbahçe'den Onuachu için yeni teklif: Oğuz Aydın + 15 milyon euro formülü
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Paul Onuachu transferi için resmi görüşmeler başladı. Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro'luk teklifinin ardından Oğuz Aydın'ı da takasa dahil eden yeni bir öneri sundu.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, Paul Onuachu konusunda Trabzonspor ile resmi temaslara başladı.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında iki kulübün yöneticileri transfer gündemiyle bir araya gelirken, pazarlıklarda ilk teklifler de masaya yatırıldı.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk, Trabzonspor adına ise Asbaşkan Zeyyat Kafkas görüşmeleri gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Nijeryalı golcü için 15 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Trabzonspor bu teklife karşılık 30 milyon Euro talep etti.
İlk görüşmenin ardından Fenerbahçe yönetimi teklifini revize etti. Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro'nun yanı sıra milli futbolcu Oğuz Aydın'ı da anlaşmaya dahil ederek Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çaldı.
TRABZONSPOR KARAR AŞAMASINDA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin uzun süredir Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
Taraflar, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de milli oyuncunun transferi için anlaşma noktasına yaklaşmış ancak süreç son anda sonuçsuz kalmıştı.
Fenerbahçe, yeni teklifine Trabzonspor'dan gelecek yanıtı beklerken bordo-mavili kulüp ise Onuachu için farklı seçenekleri de değerlendiriyor.
Suudi Arabistan kulüplerinin 32 yaşındaki golcüye gösterdiği ilgi nedeniyle Trabzonspor, pazarlıklarda elini güçlü tutmayı amaçlıyor.
Görüşmelerin, iki kulübün değerlendirmelerinin ardından önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.